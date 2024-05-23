"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 MAYIS 2024 PERŞEMBE - YIL: 55

“Helikopter kazası!”

Cevher İLHAN
23 Mayıs 2024, Perşembe
İran Cumhurbaşkanı ile Dışişleri Bakanı’nın can verdiği “helikopter kazası”na dair istifhamlar devam ediyor.

“Kaza”nın Azerbaycan Cumhurbaşkanı ile İran lideri Reisi’nin iki ülkenin sınırındayakınlaşmanın sembolü olan Kız Kalesi ve Hudaferin barajlarının açılışından sonra olması “suikast” şüphelerini arttırıyor.

Reisi açılışta “Bazıları bir araya gelmemizi, ortak başarılarımızı hoş karşılamıyor” demişti...

SAVAŞI BÜTÜN BÖLGEYE YAYMA

Görünen o ki yöneticilerin zulme ve işgale arka çıkmalarına karşı Beyaz Saray’ın önünden başlayarak Amerika’dan İngiltere’ye yüz binlerin tel’in ettiği, İspanya’dan Japonya’ya insanlığın vicdanının reddettiği, Netanyahu sıkışmış.

Telaviv’de bile evinin önünde binlerce Yahudi vahşeti protesto ediyor. İsrailli akademisyenler, insanlığın ve hukukun çiğnendiği vahşi zulüm ve soykırımı bir bildiri ile şiddetle kınıyor; “Netanyahu iktidarda kalsın diye savaşa gerek yok” tepkisini gösteriyor.

Bilhassa Güney Afrika’nın Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde açtığı davadan sonra Mahkeme Başsavcısının, İsrail Başbakanı Netanyahu ve Savunma Bakanı hakkında “öldürme, cinayet, imha, ambargo-aç bırakmayla Filistinlilere karşı savaş ve insanlık suçu işlediklerine yeterli delil bulunduğu” gerekçesiyle tutuklama talebiyle İsrail bütün dünyada yalnızlaşıyor.

Daha önce Devrim Muhafızları Komutanı Kasımi başta olmak üzere İranlı komutanları suikastlarla katleden, en son Suriye’deki konsolosluğa kanlı saldırıda bulunan, Lübnan’ın güneyini bombalatan Netanyahu yönetimi savaşı bütün bölgeye yayma niyetinde..

İsrail’e karşı bölgede hiçbir güçlü ülke bıraktırmamak amacıyla Yemen’den Lübnan’a bütün bölge ülkelerini iç savaş kargaşasına atma ve zayıflatma komplosu kuruluyor. İran’ın nükleer çalışmalarını baltalama, Irak ve Suriye gibi parçalama, kaosa itip tüketme maksadıyla “çevreleme-kuşatma stratejisi”ni güdüyor. “Helikopter kazası” üzerine İsrail’den İran halkına “isyanın tam zamanı” tahriklerinin savrulması bundan.

ERDOĞAN’A SEFERBERLİK YETKİSİ

Bundandır ki İsrail’in baş hâmisi ABD ve İngiltere Suriye’yi etnik ve mezhebi iftiraklarla bölüp parçalama operasyonları tezgahlanıyor.

Gazze’de soykırım sürerken,  Suriye’nin kuzeyinde Fırat’ın batısında Pentagon’un silâh ve mühimmat yığarak bölgeye musallat ettiği El Kaide’den kopma IŞİD’den El Nusra’ya, HTŞ’den Türkiye’nın dolarla maaşa bağladığı ÖSO’ya taşeron terör örgütleri aracılığıyla “tefrika senaryoları” sahneleniyor. Fırat’ın doğusunda ABD’nin 50 bin TIR dolusu silâh sevkettiği PYD/YPG terör örgütü Türkiye’nin yanıbaşında Irak’tan koparılan Kuzey Irak gibi Suriye’nin kuzeyinde İsrail’e kalkan bir “koridor devlet” kurma peşinde.

Özetle Ortadoğu’da, özellikle İran üzerinden “emperyal oyun” oynanıyor. Ve en vahimi Türkiye de bu kumpasın içine çekilmek isteniyor.

Bu noktada Bakanlar Kuruluna ait olan seferberlik ve savaş ilan etme yetkisinin Erdoğan’a verilmesi endişeleri güçlendiriyor.

Okunma Sayısı: 369
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Gazze'deki soykırım 229 gündür sürüyor: 35 bin 709 Filistinli katledildi!

    "Gazze kasabı" bugün de protesto edildi

    Norveç, İrlanda ve İspanya'nın Filistin Devleti kararı Netanyahu'yu rahatsız etti

    ''Avrupa’dan çok olumlu haber aldığımız harika bir gün''

    'Tarihi Ermenistan' arayışımızı durdurmamız gerekiyor

    ABD - Greenfield'da şiddetli fırtına: Çok sayıda kişi öldü

    Ankara'ya gök gürültülü sağanak uyarısı

    Atalanta, tarihinin ilk Avrupa kupasını kazandı: Lookman, UEFA tarihine geçti, Leverkusen, 51 maç sonra kaybetti

    Piyade Er Vedat Zorba, Pençe-Kilit bölgesinde şehit oldu

    Tahran'da cenaze namazı kılındı

    Gıda enflasyonu artarak sürecek

    Seferberlik yetkisi Erdoğan’a verildi

    Netanyahu hukuktan kaçamaz

    Tutuklama talebine destek büyüyor

    'Asıl tasarrufu Erdoğan yapsın'

    Esnafın hali kimin umurunda?

    İsrail, Filistinlilere 75 yıldır zulmediyor

    Ne yapacak bu çiftçi?

    Tasarruf paketine dava

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Yeni yargı paketi
    Mikail YAPRAK

    Borçlunun duası
    Cevher İLHAN

    “Helikopter kazası!”
    M. Latif SALİHOĞLU

    Kırk yıllık karizma bir günde çiziliyor
    Ahmet BATTAL

    İmamın mal beyanı-2
    C. Said Demirdöğmez

    Levent Vardar Ağabeye ithafen
    Faruk ÇAKIR

    İsrail ne umdu ne buldu?
    Fatma Eren

    Eski dostlar
    Süleyman KÖSMENE

    Kur’ân’ın mu’cize olduğu kırk açı - 3

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.