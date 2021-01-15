“İktidarda kalmak” uğruna…

Ülkeyi yönetemeyen siyasi iktidar büyük oy kaybına uğrarken, “tek kişilik otokratik yönetim”e karşı çeşitli siyasi görüşteki demokratların ortaklaşa oluşturdukları “millet ittifakı”nın “demokrasi ittifakı”na dönüşmesinden tedirgin.

Seçmeni konsolide etmek hesabına, açık beyânlara rağmen medyatik çarpıtmalarla muhalefete “darbe söylentileri” üzerinden iftiralar atılıyor, uyduruk mağduriyetler üretiliyor.

Diğer yandan “kimlik siyaseti”yle, din ve mukaddesler üzerinden sürekli toplumun ayrıştırılmasına uğraşılıyor. “İktidar bloku”nu bir arada tutma uğruna “millet ittifakı” partilerinin arasının açılması, bileşenlerinin birbirine düşmesi, bölünüp parçalanarak dağıtılması operasyonlarına devam ediliyor.

Artık hiçbir vaadin, tumturaklı söylemin millet nezdinde ciddiye alınmaması çıkmazında sun’i gündemlerle ülkenin gerçek gündemi saptırılarak bir dizi siyasi oyuna başvuruluyor.

“MİLLET İTTİFAKI”NI DAĞITMA HESÂBINA

“Muhalefet cenâhı”nı itibarsızlaştırmak maksadıyla bu süreçte başta Cumhurbaşkanı ile bazı bakanlar ve iktidar partisi sözcüleri, referandumda “partili cumhurbaşkanı”na ve “tek kişilik sistem”e “hayır” diyenleri “terörist” olarak takbih ettiler.

Muhalefet belediyelerinde “teröristlerin faturaları tahsil edecekleri” söylendi. Yardım toplamaları yasaklandı, toplanan yardım paralarına el konuldu, aşevleri kapatıldı. “Elinde Doları, Eurosu olanın teröristten farkı yok” denildi.

Bu arada salgına dair kamuoyunu bilgilendiren mesleki kuruluşlar “terörle iç içe” diye itham edildi. Soğan depolayan çiftçilere bile “terörist” dendi. Muhalefet mensupları hiçbir yargı kararı olmadan “terörle iltisak”lı, “terör örgütü militanı” ve hatta “terörist” ilân edildi.

En son üniversitelerine hâriçten rektör atanmasına tepki gösteren öğrencilere “terörist” damgası vurulurken, ana muhalefet liderinin bir siyasi eleştiri olarak “sözde Cumhurbaşkanı” sözüne “sözde Genel Başkan” tepkisiyle yetinmeyip bir milyonluk dava açıldı.

Ve “millet ittifakı” partilerine “zillet-illet”, “hâin”, “cibilliyetsiz”, “haşerat” tahkirinin ardından özellikle on iki - on üç milyon oy almış ana muhalefet partisi yöneticilerine yargısız infazla şimdi de “PKK, TKPML, terör örgütleri peşindeki kuyruğu” gibi ağır suçlamalar sıralanıyor.

“TARAFSIZLIK YEMİNİ”NE RAĞMEN…

Yine bu panikle, İyi Parti’yi koparmada bir sonuç alınamayınca daha düne kadar her türlü tahkirin savrulduğu muhalefet partilerine kanca atılmaya çalışılıyor. SP’nin yanısıra kapalı kapılar arkasında Hüda-Par ve DSP ile görüşmeler yapılıyor.

Kısacası, Meclis kürsüsünde Anayasanın 103. maddesindeki “üzerime aldığım görevi tarafsızlıkla yerine getirmek için bütün gücümle çalışacağıma büyük Türk milleti ve tarih huzurunda, namusum ve şerefim üzerine andiçerim” taahhütlü “tarafsızlık yemini”ne uymak ve 104. maddesindeki “cumhurbaşkanı sıfatı”yla “milletin birliğini temsil’ görev ve yetkisi”yle bütün vatandaşları kucaklamak yerine hâlâ gittikçe artan dozla ötekileştirip ayrıştıran zehirli nefret söylemleriyle milletin birlik ve bütünlüğüne kastediliyor.

Devlet gücünün hoyratça kullanılmasına, medyanın yüzde doksan beşinin istimaline, onlarca televizyondaki canlı propagandaya, bütün tahriklere ve çarpıtmalara rağmen “millet ittifakı” dağıtılamayınca, bu kez güyâ “cumhur ittifakı”na karşı sözde sağda “üçüncü ittifak” benzeri ne olacağı ve nereye varacağı kestirilemeyen, sonuçta “tek kişilik rejim”in ikamesine yarayan “senaryolar” alttan alta kotarılmaya çalışılıyor.

Tesbit şu ki iktidardakilerin derdi, ne her gün yüzlerce insanımızın can verdiği salgın, ne halkı perişan eden ekonomik yıkım, ne vatandaşların bezdiği enflasyon ve pahalılık, ne esnafın durumu, ne eğitimin hali, ne tarımın tasfiyesi ve ne de duvara toslayıp Türkiye’yi ağır yaptırımlara mâruz bıraktıran akıbetsiz dış politika. Tek meseleleri iktidara tutunmak, koltukta kalmak…

Garip siyasi atraksiyonlara bunun için tevessül ediliyor, bu amaçla manipülasyonlarla, algı operasyonlarıyla millet irâdesinin önüne bariyerler konuluyor.

Ama nâfile; zira oyunlar, tezgâhlar, tuzaklar, algı operasyonları bir bir boşa çıkıyor…