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28 EKİM 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

“İsrail’e gitme projesi iptal edilmiş”!

Cevher İLHAN
28 Ekim 2023, Cumartesi
TESBİT

Üç haftadır Gazze’ye savaşta kullanılması suç olan fosfor bombalarını yağdırmaya devam eden İsrail’in doğrudan sivilleri hedef alan bombardımanda üçten biri çocuk altı bini aşkın Filistinli katledildi. 

Birleşmiş Milletler (BM), Gazze’de halkın yüzde 80’inin yardıma muhtaç hale geldiğini ikaz ediyor. Bölgede yakıtın tamamen bittiği, jeneratörlerin durmak üzerine olduğu, “izin” verilmezse yüzlerce bebek, çocuk ve hastanın ölebileceği, İsrail’in bombaladığı hastanelerin önünde insanların cenâzelerini almak için uzun kuyruklar oluşturduğu, en vahimi de bir günde üç bin kişide salgın hastalık meydana geldiği haber veriliyor.

O denli ki baştan beri İsrail’in Filistin’deki zulmüne dair yüzlerce raporu, onlarca kararı dinlememesine bigâne kalan BM de artık tepki vermeye başladı. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, “Bölgeye yayılma riski taşıyan durumun “her saat” daha da kötüye gittiğini, savaşın giderek şiddetlendiğini uyarıyor.

En çarpıcısı da “Ancak Hamas saldırılarının durduk yere ortaya çıkmadı, bunun bilincinde olmalıyız. Filistin halkı 56 yıldır boğucu bir işgale maruz tutuluyor. Topraklarının adım adım yerleşim yerleri tarafından ele geçirilmesine ve şiddete şahit oluyor. Ekonomileri yıkılmış, insanlar yerlerinden edilmiş ve evleri yerle bir edilmiş durumda. Siyasi çözüme olan inançları yok olmaya başladı” tesbitiyle zulüm ve soykırımı deşifre etmesi. Savaşın bile kurallarının olduğunu, Hamas’ın rehine operasyonunun Filistin halkına yönelik toplu cezalandırmayı meşru kılamayacağını nazara vermesi.

İşte tam bu sırada İsrail’le AKP iktidarında, özellikle “tek kişilik rejim”de ekonomiden tarıma ve tohuma, telekomünikasyondan turizme, savunmadan silâh alımına dair mutabakat ve ihalelerden birinin iptal edilmesi ya da en azından askıya alınması beklenirken, Netanyahu’nun son soykırımdan önce Türkiye’ye yapacağı ziyaretine değinmeyen Cumhurbaşkanı’nın partisinin grubunda “İsrail’e gitme projemiz vardı, iptal ettik” demesi.

Görünen o ki, Başbakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı döneminde İsrail’e sürekli arttırılıp ilerletilerek kat kat katlanan anlaşmaları ve işbirliklerini “iptal”e yanaşmayan “tek kişilik hükûmet”in Başkanı “İsrail’e gitmeyi iptal”le kalmış. Oysa İsrail’in soykırımdan caydırılması için başta Türkiye olmak üzere bölge ülkelerinin sözkonusu anlaşma ve işbirliklerini peşinen iptal etmeleri gerekiyor.

VAZİYET

Bir türlü bitmeyen “24 saat”

Geçtiğimiz hafta İsrail’in hastane bombalaması sonrası soykırımı yoğunlaştırdığı sırada “24 saat içinde ateşkes sağlanamazsa Türkiye devreye girmeli” süresini veren Bahçeli’nin sürenin dolması üzerine iki gün sonra partisinin grubunda yeniden “24 saat mühlet” vermesi tartışma konusu oldu.

İlginç olan, “bu sürede bir şey yapılmadığı”nı hatırlatan muhalefeti “Amerikan uşaklığı” ile suçlaması idi. “Çocuklar, bebekler ve kadınların ölmemesi; zalimlerin mahvolması; huzur, barış ve istikrarın derhal ve ön şartsız çatışma bölgesine hâkim olması temennisi”ni tekrarlayıp “Zulüm karşısında tarafsızlık namussuzluktur. Tarafız, haklının, mâsumun, insan onurunun, tarih ve inanç bağlarımız olan kardeşlerimizin tarafıyız” deyip “24 saat dolmuştur”diye çağrısını tekrarlamasıydı.

Daha da ilginci “24 saati Amerika’nın saatiyle özdeşleştirip ‘Neredeydin 24 saat?’ diye soran Amerikan uşakları. Biden saat kaçta dinlenme ofisine gitti?” ifadeleriyle “Biden’in dinlenme ofisine gitmesi saati”ne bağlaması oldu.

Böylece arada günler yani “24 saatler” geçerken, her defasında “24 saat süre”yi yenilemesi “her seferinde kronometreye yeniden basılıyor” yorumlarına yol açarken, en son “Türkiye’nin devreye girmesi”nden maksadın Dişleri Bakanı’nın bir ara gündeme getirip akabinde hiç bahsedilmeyen “Türkiye’nin garantörlüğü”ne hamletmesi dikkati çekti.

Zira deneyimli diplomatlar ve konunu uzmanları bu safhada “garantörlüğün” uygulanabilirliğinin olmadığını belirtiyorlar. “Türkiye hangi ülkenin garantörü olacak. Diyelim ki Türkiye Filistin’e garantör oldu, İsrail’in garantörü kim olacak?” sorularını soruyorlar.

Ve bütün dünyanın gözü önünde “hastaneleri, camileri, kiliseleri, evleri bombalayacağı”nı, sivilleri katledeceğini tam bir küstahlıkla bildiren, âdeta zulüm ve soykırımla övünen İsrail’in ancak baskı ve etkili yaptırımlarla durdurulabileceğini belirtiyorlar.

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