“Orman fiyaskosu” ve tahrik…

Son bir haftada yaklaşık otuz ildeonca insanın can verdiği, on binlerce yaban hayvanının telef olduğu onlarca orman yangını ile Türkiye’nin alev alev yandığı yangınlara havadan ve karadan müdahalede açığa çıkan bariz yetersizlik halkta tepkiye dönüşüyor.

Öncelikle 2002’de Türkiye’nin on dokuz yangın söndürme uçağı olduğunu ifade eden uzmanlar, THK’nın uçaklarının uçar halde olduğunu, bakımdan geçirilerek devreye sokulabileceklerini belirtirken, Orman Bakanı’nın “Türkiye’nin envanterinde yangın söndürme uçağı yok!” ikrarı tepkileri tetikledi.

Ardından, Türk Hava Kurumu’na ait yangın söndürme uçakları sırf siyasi sâiklerlerle hangarlara çekilirken Cumhurbaşkanı’nın “THK’nın zaten uçağı yok” cümlesi tepkileri daha da arttırdı.

Keza sözkonusu uçakların devre dışı bırakılmasının gerekçesini daha önce “helikopterler yangın söndürmede daha uygun ve etkili” açıklamasına karşı “iktidara ilişik medya”da son orman yangınlarında Rusya’dan İspanya’ya, Hırvatistan’dan Azerbaycan’a yangın söndürme uçaklarının getirilmesiyle övünülmesi bir başka çelişkiyi ele verdi.

Dahası, AKP iktidarının on dokuzuncu yılında Bakan’ın tek bir yangın uçağının olmaması skandalına bakmadan, “Sayın Cumhurbaşkanımız tâlimat verdiler, yangın söndürme uçağı alınacak” demesi tepkileri daha da alevlendirdi.

HESABINI VERMEK YERİNE SUÇLUYOR!

Bu arada Saray’ın elinde -her biri birkaç yangın söndürme uçağı pahasına- on üç lüks uçağın olduğu bir ülkede bir tek yangın söndürme uçağının olmaması garabeti tartışılıyor.

Ve bu kargaşada ormanların yanısıra mahallelerin, köylerin, evlerin cayır cayır yandığı yangınların günlerdir “niçin söndürülemediği”ne dair sorular iktidardakileri tehevvüre sevk ediyor.

“Tek kişilik yönetim”in ekonomide, sağlıkta, eğitimde, tarımda ve dış politikada olduğu gibi ormanları korumada da “başarısızlığı”nı deşifre ettiğinden siyasi iktidar çarpık tepkiler veriyor.

Ne var ki yangınların bir türlü söndürülemeyip bunca can ve mal kaybına gerekli tedbirlerin alınmadığının hesâbını vermek yerine, siyasi iktidar ve “iktidara ilişik medya”, hâlâ politik propaganda maksadıyla muhalefeti suçluyor.

Bu panikle “millet ittifakı” belediyelerini dışlıyor; muhalefetin beceriksizlik ve koordinasyonsuzluğa dikkat çekmesini “tahrik” olarak görüyor. Vatandaşların feryadını duyuran medyayı susturmaya çalışıyor. Bu maksatla “yandaş medya”ca yoğun bir dezenformasyon yapılıyor.

Tıpkı “iktidar cephesi”ni “yerli” ve “milli”, topyekûn muhalefeti “terör destekçisi”, “terörist” ve “hâinlik”le suçlamada olduğu gibi yangın söndürmedeki yetersizlikle ilgili en mâsum eleştiriler “suçmuş” gibi gösteriliyor.

Ortada hiçbir delil olmadan, ciddi bir mesnede dayanmadan “ana muhalefet ve terör örgütü el ele verdi, ülkeyi yakıyorlar!” gibi fevkalâde ağır isnad ve iftiralarla felâket “siyasileştirilerek” halkın arasında kin ve nefret ateşi tahrik ediliyor.

Gerçekten, Bakan’ın dediği gibi helikopterler yangın söndürmede daha etkili ise ve onun için uçak temin edilmemişse şimdi neden yangın söndürme uçakları yurtdışından ihaleyle kiralanıp getiriliyor?

Belli ki iktidardakilerin bu sorulara verilecek cevabı yok. Bu yüzden yangınları hızlı ve etkin olarak kontrol altına almayan siyasi iktidar, tepkileri tepkiyle, öfkeyi “yavuz hırsız gibi” muhalefeti ithamla susturmak istiyor.

YİNE VAHAMET GEÇİŞTİRİLİYOR…

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, yangındaki fiyaskoyla devletin içine düşürüldüğü zaafiyete bakmadan, yangınları söndürme tedbirlerinin alınmasına dair yayın ve yorumları “devleti zayıf düşürme” olarak itham ediyor.

Eleştiride bulunan televizyonlara ceza üstüne ceza yağdıran ve “siyasi iktidarın sopası” olarak kullanılan RTÜK, yangın haberlerini sansürlemek peşinde; bir tek “resmi yetkililerin açıklamaları”yla sınırlı kalınmasını “bildiriyor!”

Özetle, “devletimiz güçlüdür, her türlü tedbir alınmıştır” laflarıyla vahamet geçiştiriliyor.

Durum ortadayken...