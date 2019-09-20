“Sivrisinek ısırığı kadar”

TESBİT

Türkiye’de âdeta gündem yığılması var. Bir başka ülkede birkaç ayda ancak gündeme gelebilecekler, bir hafta içinde gündeme yığılıyor. Bunlardan biri de, AKP kurucusu, Meclis eski Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişâre Kurulu (YİK) üyesi Bülent Arınç’ın sosyal medya paylaşımlarına hapis cezâsına ve seçilen belediye başkanlarının yargısız infazla görevlerinden uzaklaştırılıp yerlerine kayyum atanmasına dair sözleri üzerine iktidar partisinde alevlenen kavganın açığa çıkması.

“Attığı mesajların hiçbirisine katılmıyorum. Ama ifade özgürlüğüne saygı duymalıyız, tahammül etmek zorundayız” uyarısıyla üzerinden 6 yıl geçen tweetlere dava açılmasının öncelikle iktidar partisi mensuplarının özellikle “çözüm süreci”nde terörist başı Öcalan’ı “Kürtlerin temsilcisi ve barış adamı” olarak görüp, terör örgütüne övgüler dizen iktidar partisi mensuplarını zora sokacağına dair ikazları üzerine iktidar partisinde ilginç tartışmalar oldu.

Ancak en ağır eleştiri, “Cumhurbaşkanı düşerse Türkiye düşer” diyen Bahçeli’den geldi. “Türkiye’yi sıkıntıya koyacak davranışlarda artık bir kenara oturmalı ya Bursa’ya ya Manisa’ya yerleşmeli. YİK üyesi ise buna uygun hareket etmeli” çıkışıyla Arınç’ı “siyasetçi” olarak da “kapsam dışı davranışlarla siyaseti tıkamak”la ve “AKP’yi baltalamak”la itham etti.

Ve aynı gün AKP eski milletvekili Mehmet Metiner’in Arınç için “Yeniden siyasi güç kazanmak için göz kırpar o malum odaklara. Liderine hayâsızca hakaret savuranları bilmem ne özgürlüğü adına savunmaktan geri durmaz. Adam tam bir kibir abidesi, ihaneti pek bir sever, al gölgeni, çek git!” iktidar partisinde içten içe kaynayan kazanın dışa taşan fokurtuları olarak kayıtlara geçti…

Kısacası iktidar partisinde “kesinlikle bir şeyler oluyor!...”

İKRAR

“Gazetecilik değil ‘holiganlık!”

Demokrasilerde “dördüncü kuvvet” olan medya, yürütmenin yanı sıra yasamayı ve yargıyı güdümüne alan “tek kişilik sistem”de bütünüyle siyasi iktidarın “basın bülteni”ne dönüştürülmek isteniyor.

En son yazar Özlem Albayrak’ın anamuhalefet partisi İstanbul İl Başkanı’nın sosyal medya paylaşımlarından dolayı cezası almasını, “O paylaşımlara katılmayan, yanlış bulan ve kınayanların bile karara itiraz etmesi gerektiğine inanıyorum” diye noktaladığı yazısının Yeni Şafak’ta yayınlanmaması üzerine başlayan tartışmalar gerçeği açığa çıkarıyor. (Twitter, 11.9.19)

Albayrak’ın “Bu dönemde yalnızca âdil olmaya çalışarak yazmak bile başlıbaşına cesaret gerektiren bir tavır haline geldi” ikrarı “son yıllarda gazetecilik değil holiganlık yapmanız beklenir oldu” ikrarı vaziyeti ortaya koyuyor. (Independent Türkçe, T24, 12.9.19)

VAZİYET

İktidarın “yaklaşan son”u…

İktidar partisinde karşılıklı atışmalarla tırmanan restleşmeler arenasında suçlayıcı ağır isnadlar karambolunda tam bir karalama vartasına düşülüyor.

Özellikle AKP’den kopan yeni partilerin biraç puan koparması endişesi gün geçtikçe derinleşirken, geçen hafta siyasi iktidara yakın olduğu iddia edilen bir şirketin yaptığı ankette, “Bu Pazar milletvekili genel seçimi olsa, hangi partiye oy verirsiniz” sorusuna, seçmenlerin ancak yüzde 30.6’sının AKP’ye oy vereceğinin ortaya çıkması paniğin sebebini su yüzüne çıkardı.

Hulâsa, “iktidara iliştirilmiş medya”nın yanısıra “merkez medya” ve diğer gazetelerin ve televizyonların da baskılarla iktidarın kontrolüne alınmak istendiğini bir defa daha ele verirken, partinin kurucularının, ilk başbakanıyla ilk cumhurbaşkanının, Erdoğan’dan sonraki ikinci genel başkanı ve başbakanını büyük bir tehevvürle ihracı iktidar partisindeki türbülansı su yüzüne çıkarıyor.

Siyasi iktidarın otoriterleştiği kaotik ortamda en basit bir eleştiriye dahi tahammül edilmeyip her türlü hakaretin savrulması; Cumhurbaşkanı’nın, sert söylemlerle eski “dâvâ arkadaşları”nı “fitne fücur tüccarları” tahkiriyle öfkeli tehdidi ve tasfiye furyası bundan.

Ne var ki korkunun ecele faydası yok ve “iktidar cephesi”nin “yaklaşan son”u görülüyor…