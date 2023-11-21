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21 KASIM 2023 SALI - YIL: 54

“Ucûbe”nin iflasının ilânı

Cevher İLHAN
21 Kasım 2023, Salı
AKP iktidarında “hibrit/melez demokrasiler”e gerilettiği demokrasiyi “otoriter rejimler” arasına düşüren “tek kişilik yönetim” fiyasko sinyalleri çakmaya devam ediyor.

Almanya dönüşü havada Cumhurbaşkanı’nın “Cumhurbaşkanı seçiminde siyasi partileri yanlış yollara sevk eden ‘yüzde 50+1’in değişmesinin isâbetli olacağı”nı söylemesi, “iktidar cephesi”nin ortaya attığı “yeni anayasa” söylemi paravanındaki tezgâhı açığa çıkarıyor

5+1’DEN CAYMA TERTİBİ

Görünen o ki demokratik muhalefetin bütün haklı itirazlarına rağmen, bile bile icâd edilen sözde “yargı krizi” üzerinden siyasi iktidar, OHAL altında dayattığı “5+1”den cayma tertibinde.

Her türlü haksızlığın ve hukuksuzluğun yapıldığı seçim ve sandık düzenbazlıklarıyla zar zor kotardıkları “yüzde 50+1”i tekrar elde etmekten ümit kestikleri  açıkça anlaşılıyor.

“Tek kişilik rejim”le Türkiye’nin demokrasi ve hukuk dışı girdaba düşürülmesinden sonra Cumhurbaşkanı’nın “yüzde 50+1”in kaldırılıp en çok oy alan adayın Cumhurbaşkanı seçilmesi” önerisi bunu gösteriyor.

Keza AKP’li yetkililerin “50+1”e ilişkin, “siyaseti ve şeffaflığı değil, siyasetsizliği ve kapalı kapılar ardında yürütülen gizli ve karanlık pazarlıkları seçenler, ‘salt çoğunluk/50+1’ şartını sistemin ve siyaset kurumunun üzerinde sallanıp duran Demokles’in kılıcına dönüştürmüş” sözleri de.

“YENİ ANAYASA OYUNU”

Özetle, 15 Temmuz-20 Temmuz sürecinde dayatılan “Türk tipi başkanlık sistemi”ni yine “Türk tipi anayasa”yla “tek kişilik yönetim”in kökleştirme komplosu kuruluyor. Tıkanan “sistem”in önünün açılmasıyla antidemokratik otoriterleşme devam ettirilmek isteniyor.

Aslında bu çark, sandıkların açılmasına beş kala olarak “geçersiz” iki buçuk milyon oyun seçim kanunlarına aykırı olarak “geçerli” sayılması emrivakisiyle yapılan muallel referandumla milletin başına “geçirilen” “sistem’in çürüyüşünün itirafı.

Belli ki iktidardakiler, her defasında devlet imkânlarını ve araçlarını tepe tepe kullanarak, “itiraflı iftira dolu videolar”ı meydanlarda kitlelere seyrettiren yanıltmalarla, bir yığın sandık oyunuyla ancak bir-iki puanla kaptıkları iktidar koltuğunda bu kez “azınlık oyları”yla ömür boyu kalma peşinde.

Özetle, “cumhur ittifakı”nın yüzde 40’ların altına düşerek “yüzde 50+1”i bulmasının imkânsızlaştığı vetirede diğer yapay gündemlerde olduğu gibi “yeni anayasa” çıkışlarıyla “tek kişilik ucûbe otoriter yönetim”in tahkim edilip “anayasallaştırılması” isteniyor.

“Yeni anayasa oyunu” bu maksatla sahneleniyor…

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