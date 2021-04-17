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17 NİSAN 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

Afganistan huzura kavuşur mu?

Faruk ÇAKIR
17 Nisan 2021, Cumartesi
Belki de en dertli İslâm ülkelerinden biri olan Afganistan’ın bir defa daha huzura kavuşma ihtimali ortaya çıktı.

 ABD Başkanı Joe Biden, “sonsuz savaş” olarak isimlendirdiği Afganistan savaşını sona erdirme zamanı geldiğini söyleyerek ülkedeki Amerikan askerlerinin çekilme işlemlerinin 11 Eylül’e (2021) kadar tamamlanacağını açıklamış.

Afganistan, neredeyse yarım asırdır bazen iç, bazen ‘dış savaş’larla boğuşuyor. 1979’da Sovyetler Birliği’nin Afganistan’a müdahalesi ile başlayan macera, SSCB’nin dağılmasıyla 1990’larda kısmen sona ermişti. Sonrasında ‘iç savaş’ bitmedi, Afganistan kan ağlamaya devam etti. Sonrasında Amerika, 2001 ‘İkiz Kule Saldırısı’ bahane edilerek Afganistan’a askerî müdahalede bulundu ve bu müdahale inişli ve çıkışlı bir seyir takip ederek bu güne kadar geldi. 

Bazı ülkelerin yer altı ve yer üstü zenginlikleri onların aleyhinde oluyor. Afganistan rahat bırakılsa çok kısa sürede maddî sıkıntıları geride bırakabilir. Ancak “Asya münafıkları ve Avrupa ve Amerika’nın dessas zalimleri” bu İslâm ülkesine bu imkânı vermiyor. 

Elbette en büyük mesele, içerde bir ittihadın kurulamamış olmasıdır. İç barış için yapılan onlarca anlaşma, yüzlerce toplantı tam olarak barışın sağlanmasına vesile olamadı.  

Bunun da temelinde cehaletin olduğunu görmek icap eder. Elbette cehalet, fakirlik ve ihtilâfın kök salmış olması sadece Afganistan’ın meselesi değil. Başta İslâm ülkeleri ve hür dünya bu ülkedeki cehalet, fakirlik ve ihtilâfın sona ermesi için ciddî gayret göstermek mecburiyetindedir.

ABD Başkanı Biden’ın savaşı sona erdirmek için ilân ettiği ‘son tarih’in 11 Eylül 2001 saldırılarının yıl dönümü olması her halde tesadüf değildir. Biden ayrıca, “Belli hedeflerle savaşa girdik. Bu hedeflere ulaştık” demiş. Acaba ABD’nin ulaştığı hedef ‘insanî bir hedef’ midir? Ya da bu hedefin Afganistan’da yaşayanlara bir faydası oldu mu?

Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani’nin açıklaması da iç politikaya matuf gibi görünüyor: “Afganistan’ın şanlı güvenlik ve savunma güçleri, her zaman olduğu gibi halkını ve ülkesini savunmaya tamamen muktedirdir ve Afgan halkı bundan dolayı onlara sonsuza dek müteşekkir olacaktır.”

Hatırlanacağı üzere Katar’ın başşehri Doha’da daha önce yapılan anlaşmaya göre ABD askerleri 1 Mayıs’ta (2021) Afganistan’ı terk edecekti. Eski Başkan Donald Trump zamanında alınan karar kısmen değiştirilmiş ve yeni tarih olarak Eylül 2021 ilân edilmiş oluyor.

ABD askerleri ilân edilen tarihte Afganistan’dan çekilse bile bu adımın Afganistan’a kalıcı barış getirip getirmeyeceği tartışmalı. Hak, hukuk ve adalet yerine dünya ülkelerine asker taşıyan ‘büyük devlet’lerin sorumluluğu elbette bitmiş değil.

Huzur içinde yaşamak Afganistan’da yaşayan insanların da en temel hakkı. Temennimiz ve duâmız o günlerin uzak olmaması.

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