"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 KASIM 2024 SALI - YIL: 55

Günde kaç kez hak ihlâli olsun?

Faruk ÇAKIR
26 Kasım 2024, Salı
Adaleti ‘mülkün temeli’ ilân eden bir anlayışın, bunun gereğini yapmaması ve hukuksuzluklara göz yumması kadar yanlış bir iş olabilir mi?

Üstad Bediüzzaman’ın şu tefsirini günde beş defa okumak ve on defa da uygulamak icap etmez mi: “Kim bir cana kıymamış veya yeryüzünde fesad çıkarmamış birisini öldürürse, bütün insanları öldürmüş gibidir.” (Mâide Sûresi: 32.) Âyetin mana-i işarîsiyle, bir masumun hakkı, bütün halk için dahi iptal edilmez. Bir ferd dahi, umumun selâmeti için feda edilmez. Cenâb-ı Hakk’ın nazar-ı merhametinde, hak haktır; küçüğüne büyüğüne bakılmaz. Küçük, büyük için iptal edilmez. Bir cemaatin selâmeti için, bir ferdin, rızası bulunmadan, hayatı ve hakkı feda edilmez. Hamiyet namına, rızasıyla olsa, o başka meseledir.” (Mektubat, s. 67)

Acaba bu anlayış hayatımıza ne kadar hükmediyor? “Hak haktır; küçüğüne büyüğüne bakılmaz.” “Bir ferdin, rızası bulunmadan, hayatı ve hakkı feda edilmez.” Bir daha dikkat çekmekte fayda var ki, burada ‘hak’ ile ‘hayat’ birlikte kullanılıyor. Bir bakıma, bir kişinin hakkı ihlâl edildiğinde ‘hayat’ı da ihlâl edilmiş anlamına gelmez mi? Ya da bir kişinin ‘hak’kını korumak, onun ‘hayatı’nı korumak kadar önemlidir denilemez mi?

Pek, ‘hak, hukuk ve adalet’ bu kadar önemliyken ülkemizde yaşananları nasıl yorulmamak icap edecek? 

İzmir Milletvekili ve TBMM Anayasa Komisyonu Üyesi Sevda Erdan Kılıç, Anayasa Mahkemesinin bireysel başvuru istatistiklerini değerlendirirken şöyle bir tablo çizmiş: “Anayasa Mahkemesi (AYM) istatistikleri anayasal haklarımızın iktidar tarafından nasıl da ayaklar altına alındığını gösteriyor. Yüksek Mahkeme, 2024 yılı boyunca 2 bin 529 dosyada hak ihlâli tespit etti. Yani günde 10 kez hak ihlali belirledi. (...) İnsan, haklarıyla insandır. İnsan hakları, tüm insanların eşit derecede sahip olduğu temel hak ve özgürlüklerdir. Hiçbir surette vatandaş temel insan haklarından mahrum bırakılamaz.” (ankahaber.net, 20 Kasım 2024)

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) tespitiyle günde 10 defa ‘hak ihlâli’ yaşanan bir ülkenin ‘adalet yolunda ilerlediği’ söylenebilir mi? Hedef ve maksat “hiç hak ihlâli olmaması” iken, her gün ihlâllere şahit olunması “Büyük Türkiye”nin önündeki en büyük engellerden biri değil mi?

Bu vesile ile tekrar hatırlatalım ki gazeteci yazar ağabeyimiz Kâzım Güleçyüz’e yapılan muamele de en hafif ifadesiyle ‘hak ihlâli’ne bir başka misaldir. Hukukçuların da ifade ettiği üzere ‘tutuksuz yargılanma’sı mümkün olanların hukuka aykırı şekilde tutuklu yargılanmaları da hak ihlalidir. 

Temennimiz hiç kimsenin ‘hak ihlâli’ne maruz kalmamasıdır. Adalet tam tecelli etsin ki Türkiye hak ettiği ekonomik ve sosyal seviyeye gelebilsin...

Okunma Sayısı: 99
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Halkın enflasyonu tırmanmaya devam ediyor

    Emekli yılı, hüsran yılı oldu

    Ordu Cumhuriyetin bekçisi değildir

    “Cumhurbaşkanlığı tasarruf yapacak mı?” sorusu cevapsız kaldı

    İsrail Lübnan’da da katliam yapıyor

    Fransa UCM’ye uyacak

    Malatya - Doğanşehir'de 4,6 büyüklüğünde deprem

    Küçük esnaf kepenk kapattı

    Endonezya'da ''ani'' sel ve heyalan: 16 kişi öldü, 6 kişi kayıp!

    Avrupa ülkelerinin büyük çoğunluğunda tutuklanacaklar

    Mermer ocağında göçük altında kalan 2. kişinin de cesedine ulaşıldı

    32 ilde eğitime 1 gün ara

    Türkiye genelinde 3 gün boyunca kar yağışı etkili olacak

    Faiz bütçesi

    Adil yargılama için tek celse şart

    Saldırı altındaki Filistinlilerin çadırları da sular altında kaldı

    Kâbe’ye saygısızlık kabul edilemez

    SP’ye yeni başkan

    Öğretmenler Günü’nde acı tablo

    En Çok Okunanlar

    Yasemin YAŞAR

    “Tesanüdünüzü tamir ediniz”
    Risale-i Nur'dan

    Ahirzaman uzundur, biz bir faslındayız
    M. Latif SALİHOĞLU

    Yüz yıldır istikrar bulamayan parti
    Ali FERŞADOĞLU

    Eğer 5. Şuâ olmasaydı...
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Cevher İLHAN

    “Kayyım darbesi”yle “havuç ve sopa siyaseti!”
    Faruk ÇAKIR

    Günde kaç kez hak ihlâli olsun?
    Süleyman KÖSMENE

    Beynimizi kemiren binlerce soruya cevaplar
    İbrahim Günaydın

    Zulme sessiz kalmak afetlere sebep olur
    H. Muharrem OKUR

    Tarafgirlikle muamele yerine af

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.