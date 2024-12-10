"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 ARALIK 2024 SALI - YIL: 55

Suriye huzura kavuşacak mı?

Faruk ÇAKIR
10 Aralık 2024, Salı
Komşumuz Suriye’de çok hızlı gelişmeler yaşandı ve 61 yıldan beri devam eden iktidar değişmiş oldu.

Değil komşumuz Suriye’de, dünyanın neresinde olursa olsun ‘kötü iktidar’ın gidip ‘iyi iktidar’ın gelmesi elbette sevindirici bir hadisedir. Suriye içinde böyle olması arzu ederiz ve bunun için de sadece bugün değil, dün de duacıydık.

Suriye’de kavga ve kargaşa uzun süreden beri devam ediyordu. Ancak idarenin değişmesi ve bu uzun kargaşa süresi dikkate alındığında çok kısa sürdü. 10 ya da 15 gün içinde şehirler el değiştirdi ve yarım asırdan beri ülkeyi yönetenler iktidardan indirilmiş oldu. Bu hızlı değişim akla başka soruları da getirdi. Acaba ‘büyük devletler’ bu konuda kapalı kapılar ardında bir anlaşmaya mı vardı? Tabii ki bu ve benzeri soruların doğru cevapları önümüzde günlerde ortaya çıkmış olur. 

Suriye’den her dakika ‘yeni haber ve gelişmeler’ duyuluyor. Haber kaynaklarına göre son günlerdeki gelişmeler şöylece özetlenebilir:

Suriye’de 1963’de iktidara gelen Baas Partisinin 61 yıllık iktidarı, 2011’de başlayan ‘Arap Baharı’ olaylarını şiddetle bastırılmak istenmesiyle patlak veren iç savaşta, ülkenin başşehri Şam’ın rejimin kontrolünden çıkmasıyla çökmüş oldu. Arap Sosyalist Baas Partisi Suriye’de 1963’te darbeyle iktidara geldi. 1970’de yılında parti içi darbeyle Beşşar Esad’in babası Hafız Esad iktidarı ele geçirerek, 1971’de Suriye Devlet Başkanı oldu. Beşşar Esad ise, babasının ölümü üzerine 2000’de Baas rejiminin başına geçti. Suriye’de 2011 yılında halk hareketleri başlarken rejim kitlelere şiddet kullanarak müdahale etti. Neticede ülke iç savaşa düştü. Rejim uluslararası baskılara rağmen sorunun diplomasi yoluyla çözümüne yanaşmadı. Suriye’de 27 Kasım 2024 tarihinde yoğunlaşan çatışmaların ardından ülkede Halep, İdlib, Hama’dan başlayarak pek çok bölgede kontrolü kaybetti.

Beşşar Esad iktidarının Başbakanı Muhammed Gazi el-Celali, sosyal medya hesabından paylaştığı video mesajında, “Suriye’de halkın seçeceği bir hükümetle çalışmaya hazır olduklarını ve her türlü desteği sağlamaya hazır olduklarını” belirtmiş. Celali, “Suriye tüm Suriyelilerin. Bu ülke normal bir ülke olabilir, bu ülke komşularıyla ve dünyayla iyi ilişkiler kurabilir. Bu tercih, Suriye halkının seçeceği yönetime kalmış. Biz, seçilecek yeni yönetimle işbirliğine hazırız. Onlara her türlü desteği sağlayıp devlet dosyalarını kolayca onlara aktarmaya hazırız” ifadelerini kullanmış.

Suriye’deki hadiseye sadece “Zalim bir iktidar gitti, vatandaşın istediği oldu” diye bakmak acaba ne ölçüde doğru olur? “Çok bilinmeyenli bir denklem”le karşı karşı olduğumuzu düşünmek ve ona göre adımlar atmak çok daha isabetli olmaz mı? Acaba bu hadiseler ne zaman durulup da Suriye gerçek anlamda huzura kavuşabilecek? Bu ‘oyun’u kim kurdu ve nasıl bir netice almayı planladı?

Kendisini ‘dünyanın jandarması’ olarak gören Amerika’nın Suriye’de yaşananlar karşısında “Bizi ilgilendirmez, ne halleri varsa görsünler” tavrı gerçek düşüncelerini mi ifade ediyor?

İlk sözümüz de, son sözümüz de şudur: Suriye huzuru kavuşsun, bölge ve ülkemiz için yeni sıkıntılar çıkmasın inşallah.

Okunma Sayısı: 186
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İngiltere: Golan Tepeleri işgal altındaki topraklardır ve İsrail'in burayı ilhak etmesini tanımıyoruz

    Asgari ücreti belirlemek için ilk toplantı yarın

    SMO, Münbiç'i de PKK/YPG teröründen temizledi

    'İktidar emekliye hesap verecek'

    Artvin'deki büyük heyelanda kapanan Karadeniz Sahil Yolu'nda son durum?

    Güney Kore Devlet Başkanına seyahat yasağı kararı

    İsrail, Suriye topraklarındaki işgalini genişletiyor

    Isparta - Keçiborlu'da askeri helikopter düştü: 6 asker şehit oldu

    Demokrat bir Türkiye hayal değil

    Suriye halkı tarihi fırsatla karşı karşıya

    İsrail, işgal ettiği Golan Tepeleri'ndeki Şeyh Dağı'nın Suriye tarafını da işgal etti

    Esed ve ailesi Rusya'da

    PISA sonuçları ve eğitim kalitemiz

    İsrail’in yaptığı tek şey bebekleri öldürmek

    Sigorta fiyatları arasında uçurum var

    Trump: Suriye’yi akışına bırakın

    'Milyonlarca Suriyeli artık ülkelerine geri dönebilir' - 'PKK uzantısı, Suriye'deki görüşmelerde görüşeceğimiz bir taraf olamaz'

    Suriye'de 8 Aralık günü "Milli Bayram" ilan edildi

    'Suriye Milli Ordusu, Münbiç'in yüzde 80'ini kontrol altına aldı'

    En Çok Okunanlar

    Osman ZENGİN

    Bursa’nın fedakâr ve fedaîsi Hüseyin Dursun
    M. Latif SALİHOĞLU

    Devlet millete öfkeli davranırsa...
    Hasan ŞEN

    “Seccadeler ne zaman suç aleti oldu?”
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    Suriye huzura kavuşacak mı?
    Ali FERŞADOĞLU

    “Kardeşlerinizin meziyet, fazîlet ve şerefleriyle iftihar ediniz!”
    Risale-i Nur'dan

    Karıncayı gözeten din, benî Âdem’i ihmal eder mi?
    Abdullah ŞAHİN

    Tarikat-cemaat hakikatinden bakış
    Ahmet BATTAL

    Kamu personel rejiminde israf ve TBMM
    Ahmet Cemil Çökren

    İslâmî demokrasi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.