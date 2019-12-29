Hekimlik yönü bilinmeyen: Celâleddin-i Süyutî (3)

Celâleddin-i Süyutî’den bazı hastalıklarda pratik ve faydaları görülmüş ilâç tariflerini, şifaya vesile olması düşüncesiyle, ilgi duyanlara takdim ediyoruz.

Günümüzde yaygın olarak hayat kalitesini olumsuz etkileyen sırt, diz ve ayak eklem ağrıları için destek tarifler:

1. Tarif: Eşit miktarlarda hıltit ve çörekotu toz haline getirilir. Yeterli miktarda organik süzme bal ile karıştırılarak, sabah aç karna, akşam uyumadan önce birer yemek kaşığı kadar yenir. Denenmiş ve çok faydaları görülmüştür.

2. Tarif: Bir miktar üzerlik otu (harmel) toz haline getirilir. Üzerine yeteri kadar sızma zeytinyağı ilâve edildikten sonra, kısık ateşte hafifçe ısıtılır. Üç gün yemeklerden önce, birer yemek kaşığı miktarında yenirse, biiznillah sıkıntıdan şifaya vesile olur.

3. Tarif: Taş baskı soğuk sıkma zeytinyağının dibinde biriken bir miktar tortu alınarak, bir bardak yoğurda karıştırılır. Kısık ateşte hafifçe ısıtıldıktan sonra, ağrıyan bölgeye sürülerek, iyice masaj yapılır.

4. Tarif: Lahana suyu ve organik sirke karışımına çemen tozu ilâve edilerek yoğurulur. Temiz bir beze yayılarak, ağrılı bölgeye sarılır. Biiznillah fayda sağlar.

5. Tarif: Bir miktar karabiber toz haline getirildikten sonra, içine ufak kaya tuzu ilâve edilir. Arpa unu ile karıştırılarak kına gibi ağrıyan bölgeye sürülür ve sarılarak kapatılır. Bu işlem bir veya iki defa tekrarlanırsa biiznillah şifaya vesile olacağı denenmiş ve faydaları görülmüştür.

Sindirim sisteminden kaynaklanan bazı karın ağrıları ile vücudun diğer ağrılarında uygulanacak tarifler:

1. Tarif: 1-2 ayva dilimlenerek hafifçe pişirilir. Yeteri kadar organik süzme bal ile karıştırılarak, macun haline getirilir. İçine nar suyu, toz karabiber, tarçın, damla sakızı, zamk-ı arabî karıştırılır. İhtiyaç halinde, isteğe bağlı miktarda yenebilir.

2. Tarif: Ağrıyan bölgeye 70 İhlâs Sûresi okunarak mesh edilir. Rahatlatan bir şifa sağlar.

Solunum yolunda biriken balgam salgısını temizlemek için: Birkaç diş sarımsak soyularak, iyice ezilir. Bir miktar organik süzme bal ile karıştırıldıktan sonra, sabah akşam yemeklerden önce, iki yemek kaşığı miktarında yenmesi şifaya vesile olur.

Göz sağlığı için: Her gece uyumadan önce göze sürme çekilmesi, Sünnet-i Seniyyenin nuruyla nurlanmasına vesile olur. Sürme mili kirpik diplerine, 3-5 veya 7 defa sürülürken, önce sağ gözden başlanır.