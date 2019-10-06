Pusuda bekleyen hastalık sebebi: Kandida (1)

Asrımızda yaşanan bolluk, israf ve hızlı tüketim standartlarındaki lüks ve konforlu hayat, insanların bu kadar karşılaşmadıkları bazı hastalıklarla tanışarak, huzurlu hayat kalitesini kaybetmelerine sebep olmuştur.

Günümüzde insanların etkilendiği ve gündeme getirilmeyen bu hastalığın sebebi KANDİDA’dır. Konforizm çerçevesinde yaşanan hayatın, beraberinde getirdiği bu hastalığın belirtileri ve sonuçları, başka hastalık adreslerinde aranmaktadır. Ülkemizde olduğu kadar, dünyanın her tarafındaki insanları, pusuda bekleyip ciddî şekilde etkileyerek, hayat kalitelerini düşürüp, rahatsız etmektedir. Kapitalist ekonominin yönlendirdiği, medeniyet-i sefihe, insanların günlük hayatta kullandıkları bazı gıda, temizlik maddeleri ve hayat tarzı tercihleriyle birlikte, şimdiye kadar karşılaşılmayan olumsuzluk ve hastalıklarla, perde arkasında kalarak, kötü rolünü oynamaktadır.

İnsanlar, geçmişin hiçbir döneminde yaşamadıkları ve beslenmelerinde uygulamadıkları, çok karışık kimyevî katkı maddeleri, genetiği değiştirilmiş organizmalardan (GDO) sağlanan gıda maddeleri, ekolojik dengenin atık maddelerle bozularak, ağır metal yığınları ve oksijen kaynaklarının, yok edilmesi sonucunda, insanların kendi elleriyle hazırladığı bu yıkım ve hastalıklar tablosuyla, kendilerinin sıkıntılı ve yıkıntılı hayat sürecini hızlandırmaktadır. Kandida mantarının sebep olduğu, kandidiyazis hastalığını tetikleyen sebeplerin bazıları “Çoğu zaman gereksiz yere kullanılan, başta antibiyotikler, anti asit ilâçlar, hormon ilâçları olmak üzere, toksik ilâçlar, gereksiz yere yapılan sezaryen doğumlar, evlerde temizlik, kozmetik gibi değişik amaçlarla kullanılan kimyasallar, bilim dışı yaklaşımlarla, insanların dişlerinde kullanılan amalgam dolgular, organik olmayan işlenmiş market gıdaları ve aşırı şeker tüketimine dayalı yanlış beslenme, tabiî olmayan sun’î tohumlara mahkûm edilen tarım ve bilinçsizce kullanılan ziraî ilâçlar, ambalaj amaçlı kullanılan plastik ürünler, iletişim amacıyla kullanılan cep telefonu, bilgisayar kaynaklı elekromanyetik alan maruziyeti, ekonomik sıkıntılar ve özellikle neden yaşadığının farkında olmayan insanlarda, yaygın olarak görülen aşırı stres, gerginlik ve yaşanan duygu travmaları, bütün bunların sonucunda değişen ve zayıflayan bağırsak florası ve buna bağlı olarak zayıflayan bağışıklık sistemi gibi, çağımızın ortak sorunları yalnız bizi değil, çocuklarımızı ve gelecek nesilleri de son derece etkilemektedir. Böylesine inanılmaz bir saldırıya maruz kalan insanlarda, tabiî olarak çok sayıda yeni hastalıklar ortaya çıkmaktadır. İşte KANDİDA bunlardan önemli bir tanesidir ve birçok hastalığın ve şikâyetin ardındaki gizli nedendir.” 1

Kapitalist sistemin yoğun olarak uyguladığı ‘Hâcât-ı beşeriyeyi tezyid’ yani insanların ihtiyaçlarını arttırarak, tüketimi kamçılama plânlarıyla, bozulan sağlıklı ve dengeli beslenme ihtiyacı yeterince karşılayamadığından, bağışıklık sisteminin çökmesine sebep olmaktadır. İnsan organizmasında ikinci beyin veya duygusal beyin olarak da adlandırılan, bağırsak sisteminin, fonksiyonları bozulduğundan, bağırsak florası denilen ve bağırsakların iç ahengini sağlayan dost ve faydalı bakterilerin, denge ve ölçüsü de tahribata uğrar. Bağırsak florasında, normal şartlarda, azınlık düzeyde, diğer bakteri ve mantarlarla birlikte bulunan KANDİDA ALBİKANS adlı mantar da bulunmaktadır. Bağırsak florasının bozulmasıyla, kandida mantarı çok sür’atli bir şekilde çoğalarak, bağışıklık sistemini çökertmek üzere saldırıya geçer. Bağışıklık sisteminin (otoimmün sistem) zayıflamasıyla, beslenme bozukluklarının çok görüldüğü, tatlıya, şekere düşkünlüğün yoğun olduğu, insanların kendilerini yorgun ve tükenmiş hissettiği, hastalık tabloları ortaya çıkmaktadır. Kandida’nın bağırsaklarda aşırı miktarda çoğalmasıyla, bağışıklık sistemi faaliyetlerini durdurduğu için, vücudu zehirleyen toksin maddeleri, organizmanın temizleme kapasitesini aşar. Bu zorlu mücadelede, organların aşırı yorgunluğu dolayısıyla, vücutta baş gösteren baş ağrısı, halsizlik ve psikolojik şikâyetler gittikçe artarak, organizmanın hastalıklara karşı direncini kırar. Özellikle “Yıllardır karın ağrısı, gaz şikâyetleri, şiddetli halsizlik ve geçmeyen yorgunluk şikâyetleriniz varsa, kilo veremiyorsanız, çocuklarınız ya da sizler sürekli grip benzeri hastalıklara yakalanıyor ve sürekli antibiyotik kullanıyorsanız, çare bulamadığınız alerjileriniz varsa, tatlılara aşırı düşkünlük gibi şikâyetlerinize rağmen, hekimlere gidip çare aradığınızda ‘Sizde hiçbir şey yok’ cevabını alıyorsanız, sizde kandida sorunu olabilir. Günümüzde ciddî bir sorun haline gelen, OBEZİTE ya da aşırı şişmanlığın önemli bir sebebi; bozulan bağırsak florası dolayısıyla, sağlıklı çalışmayan karbonhidrat metabolizmasına rağmen, aşırı karbonhidrat tüketimi ve yanlış beslenmedir.” 2 Bütün bu olumsuz belirtiler, kandida’nın insan organizmasında meydana getirdiği yıkımın sonuçlarıdır.

Bağırsaklarda tahripkâr hâkimiyetini kuran kandida mantarı, gıdalarla alınan, rafine edilmiş şekerle imal edilen ürünleri ve işlenmiş unlu gıdaları, birkaç aşamada değişimlere uğratarak, karaciğerde alkole dönüştürmektedir. Hiç alkol kullanmayan kişilerin, sindirim sisteminde, kandida etkisiyle ayrıştırılarak, açığa çıkan bu alkol, metabolizma faaliyetiyle, alkol almış gibi, vücutta bir gevşeme ve özellikle de karaciğer hücrelerinde, yıpranma ve yıkımlar yaşanmaktadır. “ Öyle bir fabrika düşünün ki, bu fabrikada bir taraftan çikolata, şekerleme, baklava veriyorsunuz, sistem onu saf ETİL ALKOLE dönüştürüyor. Yani siz istediğiniz kadar alkol kullanmıyorum deyin, vücudunuzda eğer kandida varsa ve şekerli ya da nişastalı şeyler tüketiyorsanız, bağırsaklarınızda alkol üretiliyor ve siz alkol almış gibi çakır keyif oluyorsunuz,” 3 Hiç alkol kullanmayan kişilerde görülen KARACİĞER YAĞLANMASI ve SİROZ ibretle ve hayretle gözlenmektedir. Kandida, değişik sebeplerle bozulmuş bağırsak florasının sonucu olarak gelişen, bir mantar enfeksiyonu olarak, karışık etkilerle vücut savunma sistemlerini tahrip ederek, organizmayı çeşitli sistem hastalıkları ve enfeksiyonlarla yorduktan sonra, hastalıklar sonucundaki komplikasyonlarla, hayat kalitesini, rahat ve huzurunu bozguna uğratır.

Kandida Albikans mantarıyla meydana gelen, organizmanın bağışıklık sistemini tahrip ederek, hayat kalitesini düşüren KANDİDİYAZİS hastalığını ve vücutta yayılan etkilerini, yakından tanımaya devam edeceğiz.

SAĞLICAKLA KALIN

Dipnotlar:

1- Nizamettin sırrı KAZANCI, Çağın Hastalığı Kandida, s. 14, Gece Kitaplığı 2017.

2- Age. s. 25.

3- Age. s. 36.