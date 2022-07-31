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31 TEMMUZ 2022 PAZAR - YIL: 53

Tıbb-ı Nebevî’den şifa kaynakları - 5

Feyzullah ERGÜN
31 Temmuz 2022, Pazar
İnsanlığın binlerce yıldan beri profilaktik (koruyucu) ve terapötik (tedavi edici) amaçlarla da kullandığı, etkin bir fonksiyonel gıda olan, benzersiz ve mucize olarak hediye edilen zeytinyağı nimeti, yapılan bilimsel araştırmalarla değeri her geçen gün daha fazla anlaşılmaktadır.

Kur’an-ı Kerim’de ilahî övgüye mazhar ve tıbb-ı nebevî’nin geniş etkili ilaç gıdası olan zeytinyağı, ihtiva ettiği biyo-kimyasal aktif maddeler, asrımızın yaygın hastalıkları olan kalp-damar hastalıkları, hipertansiyon, obezite, değişik kanser türleri ve diyabete karşı Cenab-ı Hakk’ın (c.c.) insanlara değerli bir armağanıdır. Zira birçok bitkisel yağda bulunmayan, sağlıklı hayata destek aktif kimyasal bileşikler, İLAHÎ KUDRET’LE zeytinyağında depolanmıştır.

Bütün hastalıklara karşı, şifayı kudret elinde bulunduran, devayı dilediği maddeye yükleyen Şafi-i Hakiki (c.c.), zeytinyağı nimetine sayılamayacak kadar şifa, deva ve gıda kaynağını sonsuz ilmiyle bir zeytin tanesinde hazırlayarak, insanlığın yardımına bol miktarda göndermiştir. Yağlar içinde sindirimi en kolay olan zeytinyağı, her yaşta “ Beyin dokusunu besleyerek, gelişmesini sağlar. ZEKÂ ve ANLAMA seviyesini yükseltir. Yapılan bilimsel araştırmalarda damar daralmaları, yüksek tansiyon, göğüs ve rahim kanserleri gibi asrın yaygın hastalıklarından korunmada büyük rol almaktadır. Organizmayı atık maddelerden arındırarak, fizyolojik fonksiyonların düzenlenmesine destek sağlar. Ayrıca zeytin yapraklarının ağızda çiğnenmesi, ağız içindeki hastalıklara, yüksek tansiyon, KARACİĞER fonksiyon bozukluğu ve yüksek kolesterol seviyelerini düzenler. Yanık vakalarında zeytinyağı, cildi besleyerek iyileşmeyi hızlandırır. İleri yaşlarda organizmayı güçlendiren vitaminleri ihtiva ettiğinden, güç ve enerji kaynağı olarak, asırlardan beri KARACİĞERİN DOSTU ve en hayırlı devalarındandır. Safra salgısını ve bağırsak fonksiyonlarını düzenleyerek, kabızlığı önler. KANSER ve DİYABET hastalıklarının tedavisinde, bağışıklık sistemini güçlendirerek önemli destek sağlar.” (1)

Sağlık ve hastalık durumlarında, zeytinyağının mucize destek, çeşitli biyo-kimyasal ve antioksidan maddelerin sağlıklı ve huzurlu bir hayat seviyesine ulaştıracağı, aynı zamanda toplum sağlığı standardını yükselteceği bilimsel olarak ortaya konmuşken, yeterli oranda tüketilememektedir. Toplumun her kesiminde kaliteli zeytinyağının tüketilmesine gayret edilmesi, sağlıklı nesillerin gelişmesine büyük destek sağlayacağına inanıyoruz. Zeytinyağının ihtiva ettiği geniş etkili aktif maddelerden tam manasıyla faydalanmanın en iyi yolu, soğuk sıkım sızma zeytinyağını tercih etmektir. En yüksek oranda faydalanabilmek için, ısıtmadan çiğ ve soğuk olarak tüketilmelidir. Her yaşta, özellikle de gelişme çağındaki çocukların imkanların el verdiği ölçülerde, bolca tüketilmesinin sağlıklı ve verimli hayat grafiğine sağlayacağı destek, yüksek oranda yansıyacaktır. En sağlıklı saklama şekli, cam şişelerde ve ışığa maruz kalmayacağı yerlerde saklanmalıdır. Şifa ve deva etkisini arttırmak amacıyla, zeytinyağı şişelerinin içine nane, kekik, biberiye, çörekotu, karanfil, kantaron gibi bitki ve baharatların karıştırılmasıyla, fayda oranı yükseltilecektir. Zeytinyağının fesleğen ile yapılan karışımı, sindirimi kolaylaştıracağı da unutulmamalıdır. Yemeklerden yarım saat önce, 2 yemek kaşığı zeytinyağı içilmesi, kabızlık problemini ortadan kaldırır

SAĞLICAKLA KALIN.

Dipnot:

1) Dr. Müsfir el ZAHRANÎ, et-Tedavi ve’l İlac, s.246, Dar-et Tıybet el Hadra 2010

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