'Şimdiye kadar 109 terörist etkisiz hale getirildi'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı'nda şimdiye kadar 109 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

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ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Türkiye'nin meşru güvenlik kaygısı var

MSB: Belirlenen hedefler ele geçirildi

Türkiye genelinde camilerde Fetih Suresi okundu

Tel Abyad'da son durum

180'den fazla hedef vuruldu

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Bizim derdimiz teröristlerdir

Hamaset değil, sağduyu zamanı

EGM: Kara propaganda yapan 78 kişiyle ilgili yasal işlem başlatıldı

'Barış Pınarı Harekatı' ile ilgili bir açıklama da BM'den

Avrupa Birliği'nden 'Barış Pınarı Harekatı' açıklaması

MSB: Fırat'ın doğusunda kara harekatı da başladı

'Allah, Mehmetçiğimizin ayağına taş değdirmesin'

Barış Pınarı Harekatı Koordinasyon Toplantısı yapıldı

Fırat'ın doğusunda 30 kilometre derinliğe girdiler

Kılıçdaroğlu, Akşener ve Karamollaoğlu'ndan Barış Pınarı'na ilişkin açıklama

NATO'dan Barış Pınarı Harekatı değerlendirmesi

Milli Savunma Bakanlığı NATO'yu bilgilendirdi

Tel Abyad'daki terör noktaları ateş altına alınıyor

Yurt genelindeki bütün camilerde Fetih Suresi okunacak

Çavuşoğlu: Harekatımız uluslararası hukuk kararları gereğince icra ediliyor

Barış Pınarı Harekatı başladı

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"4 yılda 16 bin teröristi etkisiz hale getirdik"

Son 4 yılda Türkiye'nin sınırları içinde 7 bin 500, sınırları dışında ise 8 bin 500 olmak üzere 16 bin teröristin etkisiz hale getirildiğini anımsatan Erdoğan, terör örgütünün merkezi yapılanmasını Kuzey Irak topraklarında adeta hapsettiklerini söyledi.

Suriye'de oluşturulmaya çalışılan terör koridorunun önünün Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla sınırın batı tarafında kesildiğine işaret eden Erdoğan, Rusya ve İran ile yürütülen Astana Süreci'nin bir parçası olarak İdlib'de büyük bir insani trajedi yaşanmasının önüne geçildiğini hatırlattı.

"5 bin 500 DEAŞ'lıyı geldikleri yerlere gönderdik"

Fırat'ın doğusunda başarıya ulaşacağına inandığı Barış Pınarı Harekatı'nı başlattıklarını belirten Erdoğan, "Türkiye'nin yaptığı diğer operasyonlar gibi Barış Pınarı'nın da amacı Suriye'nin toprak bütünlüğüne ve siyasi birliğine katkıda bulunmaktır. Suriye topraklarının dörtte biri PKK/YPG terör örgütünün işgali altındayken bu ülkenin ne toprak bütünlüğünden ne de siyasi birliğinden söz edilemeyeceği açıktır." değerlendirmesinde bulundu.

"PKK'nın, YPG'nin bu işgalini görmeyenler, şu anda bizim Suriye'nin birliği, beraberliği için attığımız adıma laf ediyorlar." ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Şöyle siz kenarda durun, biz yolumuza devam ediyoruz. DEAŞ'a karşı bizim verdiğimiz mücadeleyi bu konuşanların hangisi verdi. Bunlar sadece kendi ülkelerinden Suriye'ye DEAŞ'ı ihraç ettiler. Fransa'dan DEAŞ, Suriye'ye geldi, Almanya'dan geldi, Hollanda'dan geldi ve biz 5 bin 500 DEAŞ'lıyı geldikleri yerlere gönderdik. Bunlar dürüst değil. Bunlar sadece laf üretiyorlar. Biz ise iş üretiyoruz. Farkımız bu. Şu anda DEAŞ'a karşı da PKK'ya, YPG'ye, PYD'ye karşı da bu mücadeleyi tüm onurumuzla sürdürüyoruz, sürdüreceğiz. Anayasa Komitesinin ilk toplantısını 30 Ekim'de yapacağı bir dönemde başlattığımız bu harekat, Suriye'nin geleceğinin daha sağlıklı bir şekilde planlanmasını temin edecektir."

"DEAŞ’ın yeniden bölgede varlık gösteremeyeceğinden herkes emin olmalıdır"

Erdoğan, "Ülkemiz bugüne kadar DEAŞ'la bağlantılı olabileceğini düşündüğü, çok büyük bir bölümü Türk vatandaşı olmayan 17 bin kişiyi gözaltına aldı." dedi.

DEAŞ'lılar hakkında Erdoğan şunları söyledi:

"Cezaevinde tutulması gerekenleri tutacak, uyruğu olduğu ülkelere gidebilecekleri kabul edilmeleri halinde oraya göndereceğiz. DEAŞ ile mücadele çerçevesinde 151 ayrı ülkeden 77 bine yakın şahsa, Türkiye'ye giriş yasağı koyduk. Ülkemize kadar gelebilen 102 ayrı ülkeden 7 bin 600 kişiyi sınır dışı ettik. Halen geri gönderme merkezlerinde sınır dışı edilmek üzere bekleyen kişi sayısı 851'dir. "DEAŞ'ın bir daha başımıza bela olmasını istemediğimiz gibi, Avrupa ülkeleri başta olmak üzere dünyanın da böyle bir musibete düçar olmasını arzu etmeyiz. Kontrolümüze geçecek bölgelerdeki DEAŞ'lılara ne yapılması gerekiyorsa onu yapacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye, bu bölgenin kontrolünü ele aldıktan sonra DEAŞ’ın yeniden bölgede varlık gösteremeyeceğinden herkes emin olmalıdır. Bu güvenceyi tüm dünyaya vermek istiyorum." dedi.

"Suriye halkımıza sevdamız zaten tartışılamaz"

Erdoğan,konuşmasına şöyle devam etti:

"Biz oradaki Kürt kardeşlerimizle değil, terör örgütüyle mücadele ediyoruz. Türkiye belki de bu ülkenin topraklarındaki tek meşru güç olarak şu anda varlık gösteriyor."

"1 milyona yakın insanı Beşşar Esed Suriye'de öldürdü, bunlar onun halkıydı." ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Suriye halkımıza sevdamız zaten tartışılamaz. Bizim derdimiz Suriye'yi işgale çalışan DEAŞ, YPG, PYD gibi terör örgütleriyledir. Bizim oradaki Kürt kardeşlerimizle de sorunumuz yok, sorun tamamen terör örgütleriyledir. " dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu anda sadece Kobani'den bizim ülkemize gelen 300 bin Kürt hala bizim ülkemizde misafir olarak yaşamakta." diye konuştu.

Parlamento içinde AKP grubunda 291 milletvekilinin 50'si Kürt kökenli olduğunu söyleyen Erdoğan, "Bizim için önemli olan kökenden ziyade insan olmak." ifadelerini kullandı.

"Harekatımızın altında, güneyimizde bir terör devleti kurulmasını engellemek var"

Erdoğan, "Suriye krizinin başladığı 2011'den hatta daha öncesinden itibaren bu ülkedeki sorunun, tüm kesimlerin haklarını güvence altına alan demokratik bir yöntemle çözümü için gayret gösterdik." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim bu sınır ötesi harekatımızın altında, güneyimizde bir terör devleti kurulmasını engellemek var, biz buna çalışıyoruz. Suriye'de tüm gelişmelere gözlerini kapayıp Türkiye'yi eleştirmeyi alışkanlık haline getirenleri akla, vicdana, ahlaka davet ediyoruz." diye konuştu.

Erdoğan, "Parlamentoda da terör örgütüne sırtına dayayan bir grup var. Onlar zaten gözleri var görmez. Ama öyle ya da böyle göstereceğiz. Terör örgütünün desteği ile parlamentoya girmiş olan sözde siyasi partiye sesleniyorum. Benim ordumu işgal gücü olarak gösteremezsin." diye konuştu.

Erdoğan, "Türkiye'nin kimsenin toprağında, malında, mülkünde gözü yoktur. Türkiye ile hareket eden Suriye Milli Ordusunun da asla böyle niyeti yoktur" ifadelerini kullandı.

"109 terörist etkisiz hale getirildi"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı'nda şimdiye kadar 109 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Tüm NATO üyesi ülkelere seslenen Erdoğan, "Başta Amerika...Biz Türkiye'yiz. Biz bir NATO üyesi ülkeyiz. 5. maddeyi gayet iyi biliyorlar. Bu terör örgütleri, NATO üyesi olan Türkiye'ye saldırırken siz buna sessiz kalamazsınız." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hristiyan Suriye vatandaşlarının yaşadığı bölgeye önce roket atıp, ardından 'Türkiye sivilleri bombalıyor' diye ortalığı ayağa kaldırmaya kalktılar. Bombayı atan sizsiniz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Rejim bölgesine olduğu gibi bölücü terör örgütünün kontrolündeki bölgelere de kimse dönmek istemiyor. Çünkü insanlar zulüm bakımından bu iki yapıyı aynı görüyor." dedi.

"Diğer bölgelerle ilgili çalışmalarımız sürüyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Henüz harekata başladığımız diğer bölgelerle ilgili çalışmalarımız sürüyor. Vakti saati geldiğinde oralarda da Türkiye'nin gücünü göstereceğiz. Askerimizin karşısına çıkacak yüreği olmayanlar boş buldukları yerlerde sivillere saldırarak gerçek yüzlerini ortaya koyuyorlar." dedi.

"Bizim planımız herkesin yeniden kendi evine dönebilmesi"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Altını çizerek söylüyorum, bizim planımız herkesin yeniden kendi evine dönebilmesidir." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "İster Arap, ister Kürt ister bir başka kesimden olsun, hemen şimdi PYD saflarını terk edip kendi evlerini, köylerini, şehirlerini, kendi namuslarını korumak için harekete geçecek herkese kucağımız açıktır." ifadelerini kullandı.

"Sivillerin kılına dahi zarar gelmesini asla kabullenemeyiz"

Barış Pınarı Harekatıyla ilgili Erdoğan, "Bu operasyonda kimsenin, bilhassa da sivillerin kılına dahi zarar gelmesini asla kabullenemeyiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çok kısa bir sürede Münbiç'ten Irak sınırına kadar tüm bölgeyi güvenli huzura kavuşturup Suriye halkının üzerinde 8 yıldır dolaşan kara bulutları dağıtacağız." diye konuştu.

Erdoğan, "Suriye'de hiçbir zaman Türkiye terör örgütlerini kullanma yoluna gitmemiş, tam tersine hepsinin de başını ezmiştir." dedi.