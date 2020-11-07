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7 KASIM 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Deprem

H. Muharrem OKUR
07 Kasım 2020, Cumartesi
Geçen Cuma günü öğleden sonra, arkadaşımla birlikte neşriyatımızın ve Medrese-i Yusufiye hizmetlerimizin uzun yıllardır destekçisi olan Dr. Zeynep Hanıma yeni açtığı muayenehanesi için hayırlı olsun ziyaretine gittik.

Hayırlı olsun dileklerimizi iletmişken hizmet projelerimizden de bahsettik. Dr. Hanım cezaevlerindeki yayın yasağındaki son durumları sordu. “Maalesef keyfilik sürüyor” dedim. Dr. Zeynep Hanım da, ”Biz de inşaallah burada daha fazla para kazanıp daha fazla destek oluruz.” dedi.

Yıllar önce, götürdüğüm kitapları severek alan nadir insanlardan biriydi. Bu güzel hatırayı da tekrar yadettik. Ben de, Cenab-ı Hak ömür verir de şartlar müsaade ederse cezaevlerinde uygulanan yayın yasağı ile mücadele edeceğimi tekrarladım. Vedalaşıp yedi katlı apartmanın asansöründen çıktık. İş hanından çıkıp 3-5 metre uzaklaşınca, anormal bir durumlar olduğunu hissettim. Bastığım toprak ayağımın altında sağa sola hızlı hızlı hareket ediyordu. Saniyeler önce içinden çıktığım o dev binadan çıtır çıtır sesler geliyordu. Arkadaşım, “Ağabey deprem oluyor.” diyerek  depremden korunacak yöne doğru beni çekti. Bu yaşadığımız 25-30 saniyede bütün hayallerimin boş olduğunu düşündüm.

Ailem, Medrese-i Yusufiye hizmetlerimiz, ileride yapmak için düşündüğüm hayallerimin pamuk ipliği gibi çürük olduğunu anladım. Benim sahip olduğum şey bulunduğum andı. Az evvel hayalen yaşadığım yarınlar bir çeşit hayallerimmiş. Sahib olduğum şeylerin bir kaç dakikalık bile ömrü yokmuş.

Hakikat iman dairesinde yaşayıp, her an imanla kabre girmeye hazır olmakmış. Depremden korunmanın en iyi yolu sağlam bir iman. Deprem sebebi ile bizi arayan herkesten Allah razı olsun. 

MEKTUP

Selâmünaleyküm

Adım Hasan, evli ve bir çocuk babasıyım. Kapalı cezaevinde yatıyorum. Bu size yazdığım ikinci mektubum. İlk mektubumda bana Külliyat göndermiştiniz. Nasip olursa oğlum büyüdüğünde onunda bu Külliyatı okumasını istiyorum.

Rabbim sizden ve emeği geçen herkesten ebeden razı olsun. Sizden mümkünse yine kitap isteyecektim. Üstadımız ve Üstadımızın talebeleri ile alâkalı kitaplarla, öğretmen olduğum için, eğitimle alâkalı kitaplar rica ediyorum.

(Son gelen mektuplardan.)

NOT: Mağdur yakınlarına Risale i Nur Külliyatı hediye ediyoruz.

Okunma Sayısı: 193
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    Risale-i Nur Külliyatı

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