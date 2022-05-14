Eğitimin önemi ve Medrese-i Yusufiyeler

Bizleri bizzat tanıyanlar ve gazetemizdeki Medrese-i Yusufiye köşesinden takip edenler bilirler ki yıllardır hapishanelere iman-Kur’an hakikatlerini elimizden geldiğince ulaştırmaya çalışıyoruz.

Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin de Medrese-i Yusufiye tabiri oldukça mühim ve dikkat çekici. Çünkü bir mekânı, beldeyi, okulu, ülkeyi tenvir edebilecek hakikatleri sunma aracı “eğitim”dir.

“Dünyayı değiştirmek için kullanabileceğiniz en güçlü silah eğitimdir” diyor Nelson Mandela.

Eğitim gerçekten bu kadar çok önemli. Yine Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin hayatına baktığımızda, din ve fen ilimlerinin beraber okutulduğu Medresetü’z Zehrâ ile koca bir coğrafyayı tenvir etme projesi eğitimin önemini gözler önüne seriyor.

Hapishanelerin birer eğitim merkezi olarak ıslâhhanelere çevrilmesi çok mühim. Risale-i Nurlarda da Kur’an hakikatlerinden süzülen, asrımız fertlerine hem iki cihan saadetini kazandırabilecek hem de maddi ve manevi her türlü terakkiyi getirebilecek bir eğitim programı mündemiç. Hapishanelerin Risale-i Nur eksenli bir eğitim programıyla ıslâhhanelere çevrilmesi toplumunuzun maddi manevi refah seviyesini arttırma yolunda büyük adımlardan birisi olur. Dualarınızı bekliyoruz.

Bu haftaki mektubumuz:

Geçmiş Ramazan-ı Şerif ve bayramınızı tebrik ederim. Cenâb-ı Hak hizmetlerinizi daim, sıhhatinize sıhhat ve afiyetler versin. Sizin gönderdiğiniz risaleler ve küçük cep kitapları çok mühim ve burada mühim hizmetler görüyorlar. Sebeb olanlardan Allah ebeden razı olsun.

Gönderdiğiniz Ramazan Risalesi ebat olarak küçük olsa da tesiri ve menfaati çok büyük.

Cenâb-ı Hak ebeden Razı olsun binler selamlar.

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