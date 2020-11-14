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14 KASIM 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Esnaf ziyareti ve takvim kampanyası

H. Muharrem OKUR
14 Kasım 2020, Cumartesi
Geçtiğimiz Çarşamba günü bir kaç esnaf dostumuzu mesai arkadaşımla ziyaret ettik.

Yaklaşık 40 yıl aralarında bulunduğum bu güzel insanlarla bir çok hatıram var. Hatıraların bir kısmını ölünceye kadar unutmam mümkün değil.

Medrese-i Yusufiye işlerinin yoğunluğundan dolayı imkân buldukça onları ziyaret etmek hem de onlarla hasbihal etmek insanı şarj ediyor. Bu ziyaretlerimize ilk olarak Kilimcioğlu firması ile başladık. Süt ve süt ürünleri satıyorlar. Kriz, deprem etkisi ile ticarî durumlarınızı nasıl devam ettiriyorsunuz diye sorduk. Çok şükür, mevcut imkânları zorlayarak bu günleri atlatmaya çalışıyoruz, bu halimize de şükür’ dediler.

Sırada, Ermin Ev Yemekleri firması vardı. Sahibi yerinde olmadığı için, selâm bıraktık. Üçüncü olarak SUNASAN firmasına uğradık. 

Bu firma bir rehabilitasyon merkezi. Müdür beye durumlarını sorduk. “Şükür, işlerimiz iyi. Devlet şu anda bizim branşta öğrenci kabul etmiyor. Devlete gidemeyen çocuklar bize geliyor” dedi.

Ziyaret sıramızda Öz Kardeşler firması vardı. Yaklaşık 40 yıldır tanışırız. Onlara da aynı şeyleri sorduk. Halinden şikâyetçi değildi. Son olarak kafes imalatı yapan küçük bir işletmeye uğradık. Aynı soruları onlara da sorduk. Müdür Muhammed Bey, “Şikâyetçi değiliz, daha çok gayret ediyoruz” dedi.

İzmir Türkiye’nin üçüncü büyük ili. Bir taraftan büyük maddî sıkıntı, diğer taraftan deprem korkusu var. Bütün zorluklara rağmen esnafımız yarına ümitle bakmak istiyorlar. Manevî takviyeye çok ihtiyaçları var. Bu kahraman insanları desteklemek yarın içinde çok önemli.

TAKVİM KAMPANYAMIZ

15 yıldır yapmış olduğumuz Medrese-i Yusufiyelere TAKVİM HEDİYE KAMPANYASINI başlatmış bulunuyoruz. Geçmiş yıllardaki TAKVİM HEDİYE KAMPANYALARINI en güzel şekilde destekleyerek bizleri şevklendirdiniz. Bu yıl da aynı şekilde desteklerinizi bekliyoruz. Cezaevi sayısı ve buna paralel olarak mahkûm sayısı da artıyor. Bu duruma göre de cezaevlerindeki takvim ihtiyacı da artıyor. 

Takvim fiatlarımız: Yeni Asya: 10 TL, Bediüzzaman Takvimi: 30 TL

3000 Yeni Asya, 500 Bediüzzaman takvimine ihtiyaç var.

İBAN HESAP NUMARALARI

Türkiye Finans: Hasan Muharrem Okur

TR 28 0020 6000 1099 2013 2500 02

Kuveyt Türk: Hasan Muharrem Okur

TR 28 0020 5000 0001 4114 6000 01

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