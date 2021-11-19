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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 KASIM 2021 CUMA - YIL: 52

Geç kalmış güzel bir teşebbüs

H. Muharrem OKUR
19 Kasım 2021, Cuma
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ”Helalleşme“ başlığı ile hayırlı bir iş başlattı.

Helalleşme denilince farklı manalar düşünülebilir. Şahısla şahıs helalleşebilir. Şahısla devletin helalleşmesi ise çok zordur. Ancak helalleşme konusunun başlangıç tarihi 125 yıldan fazladır. Bu fazlalıktan dolayı ikili helalleşme çok zor, hatta imkânsızdır. Bizim ülkemizde vatandaşla en çok helalleşmesi gereken devlettir. Devletin tarafını da resmî ideolojiyi temsil eden partiler, yapılan ihtilallerin mesulleri temsil etmektedir... Helalleşme konusunun çok geniş bir konu olduğunu düşünüyorum. Aşağıya devletin benimle helalleşmesini istediğim başlıkları sıralamak istiyorum. Bunu okuyan çok kimsenin benimle aynı kanaati paylaşacağını düşünüyorum. Birçok kimsenin keşke bunları hiç yaşamasaydık dediğini düşünüyorum.

-Henüz 3–4 yaşımda, rahmetli babamı bize, “devlet hocaları astı, Kuran-ı Kerim’i yasakladı” diye öğretmeye mecbur ettiği için.

-İlkokula başladığım ilk gün babamla arama fikir ayrılığı soktuğu için

-İlk, orta, lise, üniversite öğretimlerinde, okuduğum tarih derslerinde bir çok yalanlar öğrenmek durumunda bırakıldığım için

-Aynı tahsil basamaklarında, bilhassa ,Türkçe, Biyoloji derslerinde inançlarıma ters bilgiler öğretildiği için

-Bilhassa 19 Mayıs Bayramlarında inançlarıma tamamen ters kıyafet giyme ve kutlama yapmaya zorlanıldığı için

-Bütün tahsil basamaklarında beni sanki suçlu pozisyonuna düşürdüğü için

-Benim için 70’li yıllarından itibaren, Nurculuğu ve Risale-i Nurları yasak gösterdiği için

-1960 ihtilali ile birlikte bütün ihtilalleri meşru gösterdiği için.

-Üniversitede okuduğum yıllarda resmî ideolojiye karşı görüşte olduğum için yediğim dayak için.

-Ablam dahil bir kısım akrabalarımı cahil bıraktığı için

-Çocuklarımla benim arama en küçük yaşlarından itibaren fikir ayrılıkları yaşattığı için.

-Çocuklarıma koyduğum isimlere bile karıştığı için.

-En yakın arkadaşlarımızla bizlerin arasına fitne sokma ve birbirimize düşman ettiği için..

Yukarıda kayıt ettiğim maddeler aklıma ilk gelenlerdir. Yukarıda yazılan maddelere , ”helal olsun” demiyorum. Sebep olanların birçoğu ahirete gitti. Cenab-ı Hakk’ın huzurunda oraya uygun şekilde helalleşeceğiz.

MEKTUP

Selamünaleyküm Medrese Yusufiye Ekibi ,

4,5 yıldır tutuklu bulunmaktayım. Neşriyatınızdan külliyata ihtiyacım var. Hediye olarak gönderebilir misiniz. Hem ben hem koğuş arkadaşlarım çok memnun olacağız. Şayet çıktı ise 2022 yılına ait 2 adet takvimininizden gönderebilir misiniz. Allah’a emanet olun Selam ve hürmetlerimle.Son gelen mektuplardan 

BİZİMLE İLETİŞİM İÇİN: 0 (532) 471 53 52

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