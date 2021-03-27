Halimiz (2)

“Şu dar-ı dünya meydanı imtihandır”. (Bakara 144. Lemalar 2. Lem’a)

Geçen hafta yaşadığımız olaylardan bahsetmiştim. Gergerlioğlu’na yapılan adaletsizlik devam ediyor. Döviz fiyatlarındaki günlük artış. Yaşadığımız geçici ilkbaharın arkasından gelen kış mevsimini etkilerini yaşamaya devam ediyoruz.

Bu hafta okuyup istifade ettiğimiz kitaptan aldığımız âyet ve hadislerden nakletmek istiyoruz. Tek tek hepimize hitap eden dersler var.

Yüce Allah’ın “Kim kötülük işlerse cezasını görür” (Nisa 123) buyurduğunu Peygamberimiz şöyle tefsir etmiştir: “Bu âyette geçen ceza kulun yakalandığı bir sıtma hastalığı veya başına gelen bir musîbet yahut kaybettiği bir miktar dünyalık için üzülmesi gibi maruz kaldığı her türlü sıkıntıdır. Sonunda, kul saf altının saf ateşten temizlendiği gibi günahlardan temizlenir çıkar. (Tefsirül Kur’ân, Müsned, Tirmizi)

Allah batan bir diken de dahil olmak üzere, başına gelen her musîbet sebebiyle Müslümanların hatalarını ve günahlarını örtmekle kalmaz onu bir derece yükseltir. (Müslim)

Hastalıkla geçen zaman günahlarla geçen zamanı telâfi eder. (Beyhaki)

(Kaynak: Dervişin Teselli Kolleksiyonu)

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MEKTUP

Mektubuma başlarken içinde bulunduğumuz üç aylarınızı ve önümüzdeki günlerde idrak edeceğimiz gecenizi tebrik ederim. Göndermiş olduğunuz Risaleleri, Kur’ân-ı Kerîm’i ve Cevşen’i aldım. Allah (cc) razı olsun. O kadar güzel bir hizmet ediyorsunuz ki ahirette karşılığının büyük olduğunu ümit ediyorum. Cezaevine ilk girdiğim zamanlarda Risale imkânımız çok kısıtlı idi. Elimdeki birkaç parça ile idare etmeye çalışıyordum. Onlar bana öyle ilâç oluyordu ki, hele hele cezaevi ile ilgili bahisler içimi ferahlatıyordu. Sonra sizlerin vesilesi ile Risaleler doldu taştı koğuşlarda. Öyle bir iştiyak oluştu ki yatmak için elimizden bırakırken o Risale ile sabah, yarın yeniden buluşmanın heyecanı kaplıyor kalbimi. Rabbim sizlerden ebeden razı olsun. Külliyatı bitirmek üzereyim. Rabbim devamını ve anlayabilmeyi nasip eylesin.

Üstadımızı bizlere şefaatçi eylesin Rabbim. Allah’a emanet olun. Ahmet S.

Kapalı Ceza İnfaz Kurumu