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10 EYLÜL 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Hizmet Rehberi

H. Muharrem OKUR
10 Eylül 2022, Cumartesi
Daha önceki yazılarımızda bahsettiğimiz gibi Temmuz ayında hem Barla’ya hem de köyüme gitme imkânımız olmuştu.

Yolculuğa hazırlanırken biraz hasta olduğum için yanıma okumak için sadece HİZMET REHBERİ’ni aldım. Köyüme gittim, köyden de yaylaya çıktım. Yayla, Toros dağlarının eteğinde, buz gibi suları, tertemiz havası, arı kovanları, keçi sürüleri olan bir yer.

Yaylanın zenginlikleri hastalığıma şifa oldu. Hizmet Rehberini de 2 defa okuma fırsatım oldu. Bir üçüncüsünü dönüş yolunda okudum.

Hamdolsun çok istifade ettim. Okunmasının hepimize faydalı olacağına inandığım için Hizmet Rehberi’nin tanıtmak istiyorum.

Hizmet Rehberi’ni merhum Zübeyir Gündüzalp ağabey Risale-i Nur Külliyatını tarayarak hazırlamış. 

Hizmet rehberi, yedi bölümden meydana geliyor. 

Birinci bölüm:

-Risale-i Nur nedir?

-Risale-i Nur’un Hususiyetleri

-Risale-i Nur’un Mesleği ve Vazifeleri

-Risale-i Nur’a hizmetin fazilet ve faydaları

İkinci Bölüm:

-Risale-i Nur mesleğinin esasları

Üçüncü Bölüm:

-Risale-i Nur’un hizmet tarzı

Dördüncü Bölüm:

-Risale-Nur inayet-i Rabbaniye altındadır

Beşinci Bölüm:

-Risale-i Nur Cemaatinin hususiyetleri

Altıncı Bölüm:

-Nur talebelerinin hususiyetleri

Yedinci Bölüm:

-Risale-Nur’dan kısa dersler’den oluşan hizmet için rehber bir ölçü.

***

İkinci bir konumuz ise yeni çıkan “ÇİZGİLERLE BEDİÜÜZZAMAN SAİD NURSÎ” kitabı ile ilgili.

İzmir’in Tire kazasında gazetemizin temsilcilerinden Celal Keseli ağabeyimiz bulunmaktadır. Celal ağabey Çizgi Roman Bediüüzzaman Said Nursi kitabını kimlerin alabileceğini düşünerek bir sıralama yapmış. Muhtemel muhatabiyet noktasında üç bölüme ayırmış.

1-Sohbete (derse) katılanlar

2-Sohbete katılmayıp Yeni Asya gazetesi alanlar

3-Yeni Asya Cemaatine sempati duyanlar.

Sıralama bitince, cep telefonu ile 3 grup mensuplarını tek tek aramış. Bu çalışması neticesinde 35 adet Bediüzzaman Said Nursi Çizgi Roman ve Peygamberimizin Hayatı kitabından 35 takım satmış. Kendisini bizlere örnek olabilecek bu çalışmadan dolayı tebrik ediyoruz.

***

Bu haftaki mektubumuza geçiyoruz.

Selamun Aleyküm Medrese-i Yusufiye ekibi,

Öncelikle yayınevinizin yayınladığı eserler toplumda çok büyük bir boşluğu doldurmaktadır.

Yayınevinizin basmış olduğu ‘Medrese-i Yusufiye Risalesi’ kitabı beni burada ayakta tutan eserlerden bir tanesi. Malumunuz burada imkanlarımız kısıtlı olduğu için her esere ulaşamıyoruz.

Kurumun iş yoğunluğundan dolayı kargo biraz sıkıntılı. Sizden rica etsem ev adresini size yazsam oraya gönderebilir misiniz? Çünkü haftalık kapalı görüşmelerimizde ailem kitapları beraberinde getirebiliyor.

Aile efradı için de dergilerinizden ve 7-12 yaşında ki çocuklarım içinde Risale kaynaklı kitaplarınızdan gönderebilirseniz çok sevinirim. 

Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyor, Allah’a emanet olunuz.

Bizimle irtibat için: 

0 (532) 471 53 52 nolu telefonla iletişime geçebilirsiniz.

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