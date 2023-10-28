Yeni Asya Neşriyat Araştırma Merkezi tarafından Risale-i Nur Külliyatındaki metinlerden derlenerek hazırlanan ‘Hürriyet Adalet Meşveret’ kitabının tamamını köşemize sığdıramayız.

Ancak önemli bulduğumuz bir kısım cümleleri alarak ve bu kitabı mutlaka okumanızı tavsiye edeceğiz.

Kitabın tamamını okuyunca bu üç başlığın yaşanmamasından dolayı İslâm Âlemi’nin neler kaybettiğinin farkına daha iyi varacaksınız. Bu üç hakikatin yaşanmasında, neticede memleketimiz için ne kadar âcil ihtiyaç olduğu açıktır. Çok büyük bir kesim böyle güzel hakikatlerin malesef varlığından bile haberdar değil.

Bu konulardaki örnek başlıklar: “İnsanlar hür oldular, ama yine abdullahtırlar. (Allahın kulu)” “Asıl mü’min hakkı ile hürdür.” “Ey Hürriyet-i Şer’i! Seni ömr-i ebedî ile tebşir (müjdeliyorum) ediyorum.”

“Şeriat âleme gelmiş, ta istibdadı (baskı) ve zalimane tahakkümü mahvetsin.”

“Fikrimce meşrûtiyetin düşmanı, meşveretin de düşmanlarını çok edenlerdir.”

“İyilikler meşrûtiyetin ziyasından, fenalıklar istibdadın zulmetinden.”

“İstibdat (baskıcılık) hayvaniyetten gelmedir.”

“Meşrûtiyetin sırrı kuvvet kanundadır, şahıs hiçtir.”

“Şeriat, meclisteki Hıristiyan ve Yahudilerin reylerini reddetmez.”

“Meşrûtiyette millet hâkim, hükümet hizmetkârdır.”

“İman ne kadar mükemmel olursa, hürriyet o derece parlar.”

“Adalet, Kur’ân’ın dört esasından biridir.”

“Bir masumun hayatı, umum beşer için dahi olsa heder edilemez.”

“Bütün kuvvetimle adalet-i tamme (tam adalet) lehinde, zulüm ve istibdadın aleyhindeyim.”

“En ziyade hürriyetini muhafaza etmeye mükellef olan, mahkemelerdir.”

“Hak haktır, küçüğe büyüğe, aza çoğa bakılmaz.”

“Zulme rıza zulümdür, taraftar olsa zalim olur.”

“Dindar bir cumhuriyetçi olduğumu, tarihçe-i hayatım ispat eder.”

“Ben ekmeksiz yaşarım, hürriyetsiz yaşayamam.”

“Nurcular, Demokratlara bir nokta-i istinaddır.”

“Birisinin hatası ile başkası mesul olmaz.”

“Memuriyet bir hizmetkârlıktır, benlik ve tahakküm aleti değil.”

“Demokrat Partiyi, Kur’ân ve vatan ve İslâmiyet namına muhafazaya çalışıyorum.”

“Padişahlar, fukaralarla diz çöküp muhakeme olmuş.”

“Asayişe dokunmamak şartıyla, hiç kimse fikrinden dolayı mes’ul olamaz.”

Toplumumuzda bu hakikatlere ne derece ihtiyaç olduğu malum. Bu vesileyle gerçekleşmekte olan İzmir Kitap Fuarımızın da hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, tüm okurlarımızdan bu büyük hizmet hamlelerine destek vermeleri çağrısında bulunuyoruz.