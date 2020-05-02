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2 MAYIS 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

İki farklı mektup

H. Muharrem OKUR
02 Mayıs 2020, Cumartesi
Bu hafta iki farklı mektup yayınlıyoruz.

İlki Risale-i Nurlar’ın cazibesini gösteren bir mektup. İsteyiş şekline bakınca “Ben Nurların samimÎ müşterisiyim. Bazı hakikatleri hissettim. Bu hakikatlere yakından temas etmek istiyorum. Hatta bu eserleri hediye ettiğinizi bildiğim halde kendi paramla alıp okumak istiyorum. Bakmayın benim farklı fikirde olduğuma. Ben dünyada yapılan bütün zulümlere karşı olduğum için, çalışanınızın durumunu merak ettim” diyor.

Cüneyd kardeşime dua edelim. Çıktığı Nurlu yolda Allah kolaylıklar ihsan etsin.

*

Merhaba değerli yetkili;

... Tipi Kapalı Ceza İnfaz kurumu ... koğuşunda yaklaşık 4 yıldır sosyal demokrat bir ideolojinin mutlu bir yolcusuyum. TabiÎ şu anda her ne kadar fikirlerim uyuşmasa da sağ bir örgütün mensuplarıyla kalıyorum. Kalabalık içinde yalnızım yani. Zülfi Livaneli’nin kitabını okurken Risale-i Nur okuduğunu ve kafasındaki soruların cevabını bulduğunu yazıyordu. Yayınlarınıza para verip güçlenmenizi istemiyorum. Bana yardımınız da geçmesini istemiyorum. Kader meselesi başta olmak üzere birçok soru işareti var kafamda. Sizden talebim Kur’ân-ı Kerîm’in Risale-i Nur açıklamalı meali ve Risale-i Nur takımı. Bunları bana ödemeli kargo ile gönderirseniz kabul edeceğim. 

Ben evliyim. 3 tane de çocuğum var. Durumumu anlatamadığım gibi onların da sorularını cevaplayamıyorum. Ergenlik dönemindeki çocuklarım için de kitap önerirseniz kendi yollarını seçmede onlara alternatif sunmuş olurum. Olumsuz da olsa cevap verme nezaketinde bulunursanız sevinirim. Meşgul ettim kusura bakmayın. Güzel günler göreceğiz güneşli günler...                         

(Son gelen mektuplardan)

*

Kıymetli Hasan Muharrem Okur Ağabey,

Göndermiş olduğunuz Risale-i Nur Külliyatı elimize ulaştı. Çok memnun olduk. Tüm koğuş olarak istifade etmeye çalışıyoruz. Rabbim yaptığınız hizmetlerden razı olsun. Hizmetlerinizi kabule karin eylesin.

Bizler kendimizi Medrese-i Yusufiyede görüyoruz. Buradaki vaktimizi değerlendirmeye çalışıyoruz. Risale-i Nur hem fenni hem dini eksiklerimiz için bir ilâç gibi geliyor. Burada birçok arkadaşımız Risale-i Nur vesilesi ile imanlarını sağlamlaştırdıklarını keşfetti. Sizler de bu noktada hem içerideki hem dışarıdaki kardeşlerimize destek oluyorsunuz. Yaptığınız bu büyük fedakârlıktan dolayı sonsuz teşekkürlerimi arz ederim.

Selâm ve duâ ile. Rabbim yâr ve yardımcınız olsun.                         

(Son gelen mektuplardan)

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