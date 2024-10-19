"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 EKİM 2024 CUMARTESİ - YIL: 55

İyilikle mukabele

H. Muharrem OKUR
19 Ekim 2024, Cumartesi
Nakledildiğine göre İbrahim Edhem Hazretleri, bir sarhoşun pis kokulu ve bulaşık ağzını yıkamış, bunu niçin yaptığını soranlara da:

“Eğer yüce Allâh’ın adını zikretmek için yaratılan dil ve ağzı bulaşık olarak bıraksaydım, hürmetsizlik olurdu...” demişti.

Adam ayıldığında ona: “Horasan zâhidi İbrahim Edhem ağzını yıkadı...” dediler. Bu durumdan mahcup olan sarhoşun gönlü de gaflet uykusundan uyandı ve:

“Öyleyse ben de tevbe ettim...” dedi.

Böyle bir ıslâha vesîle olan İbrahim Edhem Hazretleri’ne rüyâsında Hak katından şöyle   buyruldu:

“Sen Biz’im için onun ağzını yıkadın! Biz de senin için onun kalbini yıkadık!..”1

Aktarılan bu hâdise gibi yaşanmış pek çok olayı aktarmak mümkün. Bu hâdiseler bizlere gösteriyor ki fena insanlara dahi yeri geldiğinde şefkatle ve muhabbetle yaklaşmak ıslahlarına vesile olmak açısından oldukça mühim. Bediüzzaman Said Nursî Hazretlerinin Yirmi İkinci Mektupta yani “Uhuvvet Risalesi” üçüncü düsturda aktardıkları şu hakikat de oldukça dikkat çekici: “Eğer hasmını [düşmanını] mağlup etmek istersen, fenalığına karşı iyilikle mukabele et. Çünkü eğer fenalıkla mukabele edersen, husumet tezayüd [artar] eder. Zahiren mağlup bile olsa, kalben kin bağlar, adaveti idame eder. Eğer iyilikle mukabele etsen, nedamet eder; sana dost olur.” 2

İstisnaî durumlar elbette olmak üzere, fena, kötü ahlaklı ya da bizlere düşman kimselere karşı bile aktarılan şekillerde davranmak mü’minliğin gereği iken; Müslüman olduğunu beyan edenlerin yanlışları, uygunsuz davranışları, yanılmaları, aldanmalarına karşı nasıl mukabele etmeliyiz? Fena ve kötüleri bile dışlamamak, güzellikle ıslahlarına çalışmak, fenalıklarına iyilikle mukabele etmek gibi düsturlar varken, mü’min kardeşlerimize nasıl kin bağlayabiliriz? Bunlar üzerinde düşünülmesi ve nefsimize yönetilmesi gereken sualler. Bu bağlamda, memleketimizin ve âlem-i İslâm’ın kurtuluşu için “Uhuvvet Risalesi” çok kritik bir yere sahip. Cenâb-ı Hakk bizlere Kur’ân hakikatlerini idrak edebilmek ve uygulayabilmek kabiliyetini nasip etsin. Âmin.

 Dipnotlar: 1- Sâlihlerin Hikâyeleri, s. 429-429,2- Mektubat, s. 312.

H.MUHARREM OKUR - ARDA BİLİK

Okunma Sayısı: 193
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Zorla yerinden edilmeler savaş suçu

    İnsanlık dışı zulüm

    Tur otobüsü devrildi: 6 ölü, 34 yaralı

    Bu gidişle ineklerin çoğu kesilir

    Demokrasi olgusu saldırı altında

    Mülakat, gençlere gönül koyduran bir zehirdir

    Hamas lideri Sinvar şehit düştü

    Cumhurbaşkanlığı bütçesine yüzde 38 artış

    Taşıyıcı annelik ‘evrensel suç’

    ‘Yeni bir çözüm süreci olmaz’

    ’Yenidoğan bebek çetesi’ iddianamesi tamamlandı: Bebek ölümlerinden 21 kişi sorumlu

    1.1 milyar insan yoksul

    Gazze'de 1206 aile nüfustan silindi

    Korkunç soykırım

    Günde 12 milyon ekmek çöpe gidiyor

    Yoğun bakım çetesi skandalıyla ilgili son durum?

    Gizli iflaslar yaşanıyor

    Yıkım görülmemiş boyutta

    Hamas’tan henüz Yahya Sinvar’ın öldürüldüğüne ilişkin doğrulama gelmedi

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Önce adalet
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    Merak etmeyin; tuzaklar bozulur
    Faruk ÇAKIR

    Yalansın dünya...
    Rüstem GARZANLI

    Siyonistlerin protokolleri
    Dr. Aytekin COŞKUN

    Misilleme, İran, Hizbullah, İsrail
    Ali HAKKOYMAZ

    Hasretin gözyaşları
    Mehmet ÇETİN

    Risale-i Nur’da uzun cümleler meselesi-1
    H. Muharrem OKUR

    İyilikle mukabele
    Muhammet ÖRTLEK

    UNIFIL de İsrail’in hedefinde

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.