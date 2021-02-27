Köşemize ulaşanlar

İlayı kelimetullahı basın yoluyla yapan, Risale-i Nur’un ve Üstadımız Bediüzzaman’ın sesi soluğu olan, gazetemiz YENİ ASYA; hak ve hakikatin gür sesi olarak Risale-i Nur Talebelerinin en mühim vazifesi olan neşir hizmetini 52 yıldır iftiharla yerine getirmektedir.

Bu zorlu süreçte hizmete dört bir koldan sarılan, omuz omuza hizmet ederek nice güzel hizmetlere vesile olan siz değerli

Yazar kadromuzu; Gazetemizin 52. Yılı vesilesiyle hizmetlerinizi tebrik eder, nice istikametli yıllar temenni ederim. Nur Olun, Nurlarla Kalın

S. Nur Gül

İzmit Hanım okuyucularından

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Muhterem ağabeyim

Bugün 52. yıla girmenin haklı iftiharını okurlarıyla paylaşan Yeni Asya, bundan sonraki yıllarda da istikametini Risale-i Nur prensipleriyle devam ettirecektir inşallah.

Yeni Asya Risale-i Nur hizmetinin sözcüsü ve müsbet iman hizmetinin dilidir. Yeni Asya, Risâle-i Nur’u me’haz kabul ederek, Bediüzzaman Hazretleri’nin meslek ve meşrebinin en temel vazgeçilmez düsturlarını hizmetine nokta-i istinad yapmıştır.

Yeni Asya ailesi olarak gazetemizi bu günlere taşıyan siz dâvâ erlerini muhabbetle selâmlıyoruz. Üstad Bediüzzaman’ın hürriyet ve demokrasi düsturundan hiçbir zaman ayrılmayan, olaylara zaman ve mekan ayrımı gözetmeksizin demokratlık penceresinden bakmayı şiar edinen gazetemizdeki hizmetlerinizi tebrik ediyoruz.

Yeni Asya okuyucuları ve sevdalıları olarak bizler de Zübeyir Ağabey gibi ‘Arşa değmek istidadında olanların ayakları altına omuzlarımızı koyarız’ diyor, başarılı çalışmalarınızdan dolayı ‘şahs-ı manevi adına’ sizleri tebrik ediyoruz. Hayırlı muvaffakiyetlerinizin devamını Cenab-ı Hakk’tan niyaz ediyoruz.”

N. Serim Hasbaş

Kocaeli Yeni Asya okuyucusu

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Risale-i Nur’un medyadaki dili olarak 21 Şubat 1970’te yayın hayatına atılan gazetemizin 52. kuruluş yıl dönümünü hasebiyle gazetemizde yaptığız güzel çalışmalarınız şevke medar yazılarınız ve emekleriniz için cani gönülden tebrik ve teşekkür ediyoruz

Kaleminize sağlık.

N. Bolat, Fatsa

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MahkÛm yakınlarından gelenler

Allah ebeden razı olsun. Eserler elimize ulaştı. Saygı, sevgi ve duâ ile.

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Hocam Allah ebeden razı olsun. Sizden istediğim Külliyatım az once geldi. Rabbim ecrinizi artırsın. Duâ ve muhabbetle.

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Abi çok teşekkür ederim

Her biri birer cevher olan eserler elime ulaştı. Allah bin defa razı olsun. Dostlarla ihtiyacımız vardı. Bunlar döne döne okunacak

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