Neden dergi kampanyası yapıyoruz?

“Neden Medrese-i Yusufiyelere dergilerimizi gönderme kampanyası yapıyorsunuz?” diye soran okuyucularımıza kısaca izah etmek istiyoruz.

2004 yılından itibaren sizlerle Medrese-i Yusufiyelere ortak hizmet etmek amacıyla yılda 3 değişik kampanya yapıyoruz.

Birinci Kampanya: DERGİ KAMPANYASI (Şubat-Mart ayları içerisinde.)

İkinci Kampanya: RİSALE-İ NUR KÜLLİYATI KAMPANYASI (Ramazan Ayı süresince.)

Üçüncü Kampanyamız: TAKVİM KAMPANYASI (Kasım, Aralık ayları içinde yaptığımız kampanya.)

Medrese-i Yusufiye hizmetlerinde dergilerimizin çok önemli bir yeri var. Dergilerimiz yıllarca hizmetlerimizde öncülük görevi yaptı. Koğuşlarda elden ele dolaştı. Koğuşları aydınlattı, nurlandırdı. Medrese-i Yusufiyelerde duyulan iman hakikatleri ihtiyacını karşıladı.

Dergilerimiz vasıtasıyla Nurlar’ı tanıyan kimseler bizden bunların devamını istediler. Gelen ziyaretçiler aracılığı ile dergilerimiz cezaevleri dışarısında da hizmetlerine devam etti. Her ay 50, 100 adet dergilerimiz koğuşlara dağıtıldı. Bir kısım insanlar dergilerimizin yardımı ile Osmanlıca öğrendi. Yazma kabiliyeti olanlar için dergilerimiz müsait zeminler oldu. Diğer yayınlarımızın tanıtılması ve talebine vesile oldu. Mahkûmlar, dergilerimizin aracılığı ile diğer yazarlarımızla tanıştı. Dergi tirajımız 2015 yılında aylık 1150 sayısına ulaştı. Diğer neşriyat hizmetlerimizde olduğu gibi dergi hizmetlerimiz de gelişmeye devam ediyor.

Dergi talepleri mahkûm yakınlarından da artarak devam ediyor. İmkânlarımızın artması ile dergi Hizmetlerimizi daha da arttırmamız mümkün. Dâvet ilânlarımızdaki sayıdan daha fazlasını ulaştırabiliriz. Medrese-i Yusufiye Ekibi olarak merkezimize dergi konusunda en iyi destek veren yerlerin başlarındayız. Dergilerimizin geleceği açısından da bu konu çok mühim.

Bu konuda daha çok şey yazabiliriz. Ancak yapılan bu hizmetlere çok daha ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Yıllardır yaşadığımız sıkıntılardan kurtulmak ortak arzumuz, duâmız. Bu arzumuzun gerçekleşmesinin şartlarından bir tanesinin de bu hizmetlerin daha çok muhtaçlara ulaşması.

Nimeti güzel göstermek açısından diyoruz ki: Medrese-i Yusufiyeler‘den bize ulaşan beş bin adetten fazla mektup var. Bu mektupların yüksek orandaki sayısı dergilerimizden istifade eden kimselerin mektupları. Bize yazdıkları ise bir çeşit teşekkür mektupları.

Bu hizmetlerin daha arttırılarak devamında fayda olduğu konusunda sizlerden devamlı teşvik ve tebrikler alıyoruz. Her kampanyamızda olduğu gibi, Medrese-i Yusufiye Ekibi olarak desteklerinizi ve duâlarınızı bekliyoruz.

NOT: Gazetemizin 52. kuruluş yıl dönümünü iftiharla kutluyor, kuruluşundan bugüne emeği geçen herkesi minnet, şükran ve duâlarla anıyoruz.