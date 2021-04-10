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10 NİSAN 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

Ramazan kampanyası

H. Muharrem OKUR
10 Nisan 2021, Cumartesi
“İnşaallah, bir zaman hapishaneleri tam bir ıslahhane yapmak için, bahtiyar müdürler ve memurlar, o Nurlar’ı mahpuslara ekmek ve ilâç gibi tevzi edecekler.” (Said Nursî, Şuâlar)

Her yıl Ramazan ayında yapmış olduğumuz RAMAZAN KÜLLİYAT KAMPANYASI hazırlığımızı yaptık. Önümüzdeki günlerde Yeni Asya’da reklâmlarımız yayınlanmaya başlayacak inşaallah. 13 Nisan 2021 Salı günü oruçlu olacağız. Herkesin Ramazan ayını tebrik ediyoruz. Cenab-ı Hak bu ayımızı hayırlı başlangıçlara vesile kılsın. Ekonomik sıkıntılar, Corona vs gibi sıkıntıları gidersin inşaallah. Bu kampanyamız 2021yıl içinde yapacağımız ikinci ikinci kampanya.

Bu KAMPANYAMIZLA önümüzdeki birkaç ayın KÜLLİYAT ihtiyaçlarının ağırlıklı kısmını karşılamayı hedefliyoruz. Onun için kampanyamızı önemsiyor ve sizlerdende gerekli hassasiyeti göstermenizi rica ediyoruz. ”Risale i Nur Neşriyatı için yapılan harcamalar zekâta sayılır” (S. Kösmene, Fıkıh Günlüğü Köşesi, Yeni Asya) mesajını hatırlatmak istiyoruz. Bu hizmetleri biz sizlerle birlikte yapıyoruz. Külliyat ihtiyaçlarımız gün geçtikçe artıyor. Önümüzdeki zaman dilimine bakınca ihtiyacımızın daha da artacağı gözüküyor. 2020 yılına göre Külliyat ihtiyacımız yüzde 30-40 artı. Bu artışları hep birlikte gayret ederek karşılayacağız. Girişte yazdığımız “bahtiyar müdürler memurlar“ yerine bizler mahpuslara ekmek ve ilaç gibi Nurlar’ı dağıtacağız inşaallah. Desteklerinizi bekliyoruz.

MEKTUP

“Beterin beteri var”

Covid-19 imtihanına biz de tabi olduk. Koğuş olarak Coronaya yakalandık. 15 gün karantinada kaldık. Ne telefon ne de ayda iki kez olan kapalı görüşü kullanabildik. Neyse ki sonunda özgürlüğümüze tekrar kavuştuk. Cezaevinde bile insan özgür olabiliyormuş. Normal ve 2 ayda bir yaptığımız kapalı telefon görüşmelerinin ne kadar bir nimet olduğunu anladık. Rabbim bir defa daha  bizi, ”elinizdeki nimetlere neden şükretmiyorsunuz” diye imtihan etti.

R. M. Kapalı C. İ. K. Kurumu Düzce

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