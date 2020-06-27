"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 HAZİRAN 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Sabah kalktığında

H. Muharrem OKUR
27 Haziran 2020, Cumartesi
1980 Askerî Darbesi ile birlikte eğitimdeki kalite düşmeye devam ediyor.

Bu düşüş 28 Şubat ve 15 Temmuz ile daha da hızlandı. Her darbede en çok eğitim sistemimiz zarar görüyor. Eğitimden el çektirilen yetişmiş kadrolar atıl hale getiriliyor. Bir çok kaliteli insanımız yurt dışına giderken, ülkemizde kalanlara ise hizmet etme imkânı verilmiyor. Yeterli alt yapı temin etmeden açılan üniversiteler, demokratik değerlerlerden uzaklaşmalar, eğitimdeki kaliteyi düşüren başlıca unsurlar. Maalesef bu çok önemli konu ülke gündemine yeterince getirilmiyor. Yaralar büyüyerek devam ediyor.

Ben üniversiteyi 1977-1981 yılları arasında okudum. Sağ sol ayrımı vardı. Fert fert herkesin uğrunda çok büyük fedakârlık yapabileceği, gerektiğinde ölebileceği idealleri vardı. İdeolojisi olmayan kimseler dışlanırdı.

Eğitimde kalite düşmesinin bir sebebi, gençlerimizin önüne ulvî hedefler konulamaması. Ulvî değerlerin yıpratılmasından dolayı, gençlerimiz ortak bir hedefte buluşamamaktadır. Gençlerimizde gün geçtikçe şahsî teşebbüs gücü zayıflamaktadır.

Resmî ideolojinin şekillendirdiği eğitim sistemi çağın gerisinde kalmaktadır. 

Eğitimde kaliteyi düşüren hususlardan biri de liyakate göre vazife verilmemesi, liyakat yerine, kayırmacılığın geçmesidir.

Gelişmiş ülkelerde meslek seçimi orta okul veya lisede yapılmaktadır. Bırakalım liseyi, üniversiteye giden gençlerimizin birçoğu mesleklerini üniversite yıllarında seçmektedirler. Bu kadar geç seçilen meslekte ne kadar başarılı olunur. İmkânı olan gençlerin çok az bir kısmı yurt dışına gitmektedir.

Bu eğitim sistemi bu hali ile, pasif, günlük düşünen, menfaatçi, kişiliksiz yarından beklentisi olmıyan bir çok insan yetiştirmektedir. 

Az da olsa faydalı olmak niyeti ile aşağıya bir başarı hikâyesinden bir bölümünü yazıyorum:

Günümüzde ve geçmişte hayatını iyi değerlendirip güzel hizmetler yapan bahtiyar insanlar çok. Hayat hikâyelerinden alınacak bir çok ders var. TEDx Talks isimli bir video sitesi var. Yerli ve yabancı başarılı olmuş kimselerin başarıya gidiş öykülerini anlatıyor. Bu videoların birisinde Dr. Sedat Savaş hayatında yaşadığı başarı öyküsünü anlatıyor. Üniversiteyi doktor olarak bitiren Dr. Sedat Beyin, hayatının devamında doktorluğa devam etme, babasıyla birlikte ticaret yapma, ülkenin sağlık problemlerine çözüm üretmek gibi alternatif düşünceler vardır. Aylarca düşünmesine rağmen bir türlü karar verememiştir.

İstanbul’dan Diyarbakır’a gitmek için havaalanına gelen Dr. Sedat, Vehbi Koç, Ali Coşkun, Suna Kıraç’ın sohbet ettiğini görür. Onların yanına gidip, “Sohbetinize katılabilir miyim?” der. Vehbi Koç; “Gazeteci misiniz?” diye sorar. “Hayır, doktorum” der. Koç da “Öyle ise buyur” diye karşılık verir.

Onlar sohbete biraz devam eder. Kendi aralarında konuşurken uçağa biniş için anons yapılınca, Sedat Bey, Vehbi Koç’un elindeki çantasını kaparak, “Çantanızı ben taşıyayım efendim” der. Vehbi Koçla oturma şansını yakalar. O yıllarda uçak biletlerinde sıra numarası yoktu. Herkes duruma göre oturuyordu. Dr. koltuğa oturunca, “Vehbi Bey ben sizin yanınıza bilerek oturdum” der. “Efendim, benim aylardır karar veremediğim bir sorunum var” der ve yukarıda saydığı üç maddeyi tekrarlıyor. Vehbi Koç koltuğa dayanıp, gözlerini kapar. Az sonra gözünü açıp, “Sabah kalktığında, hangi işe koşarak gitmek istiyorsan o işi yap” der. Bu konuşmadan sonra, Sedat Bey ülkemizin sağlık sorunlarına çözüm üretme kararını verir. İlerleyen yıllarda Dr. Sedat Bey yurtiçi ve yurtdışı birçok başarıya imza atar. 

Biz bu başarıları tek tek sayamıyoruz. Arzu eden kimseler TEDx internet sitesinden görebilirler.

Okunma Sayısı: 241
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Dünyada son 24 saat

    Salgın bahanesiyle demokrasi engelleniyor

    İnsan haklarındaki erozyon endişe verici

    Esnaf zor durumda

    Nurcular siyasete hiçbir zaman talip olmamışlardır

    Aşı çıkmadan rahatlama yok

    Beşiktaş, Konyaspor'u 3 golle geçti

    ABD'deki salgın bilançosu daha da ağırlaşıyor

    MSB: Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu

    Türk Işın Tedavisi Yöntemi ilk kez uygulandı

    BM'den dünyaya Suriye çağrısı: Benzeri görülmemiş bir açlık krizi yaşanıyor!

    Bursa'da Derya Bilen'in cansız bedenine ulaşıldı

    'İyileşenler, tanı konanlardan 96 fazla'

    Konya'daki feci kazadan üzücü haberler!

    Liverpool rekorlarla şampiyon oldu

    Geçim şartları giderek ağırlaşıyor

    Jandarma Genel Komutanlığı darbe girişimi davasında karar

    Başkanlık sistemi Erdoğan’ın oylarını da eritti

    BM'den AB'ye çağrı: İsrail'i durdurmak için tüm ağırlığını kullan

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Ezber bozan değişim
    Faruk ÇAKIR

    Adaletsiz adımlar ters teper
    Cevher İLHAN

    Peki o tweetler ne olacak?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Devlet hepsine sahip çıksa
    Genel

    Salgın bahanesiyle demokrasi engelleniyor
    Yasemin YAŞAR

    Susarak konuşmak
    H. Muharrem OKUR

    Sabah kalktığında
    Nurenda Yaşar Coşkun

    İsm-i Kuddüs ve bilinçaltı
    Genel

    İnsan haklarındaki erozyon endişe verici

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.