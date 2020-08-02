"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 AĞUSTOS 2020 PAZAR - YIL: 51

Üç gül takdim ediyoruz

H. Muharrem OKUR
02 Ağustos 2020, Pazar
Çarşıya çıktığımız zaman bir kısım esnaf, sattıkları ürünlerini tattırmak ve tanıtmak ve satmak isterler.

Satmak istedikleri ürünlerinden küçük parçaları keserek müşteri olabilecek kimselere ikram ederek yemelerini sağlarlar. Burada asıl maksat küçük parçayı hediye edip, devamını satmaktır. Çoğumuz böyle olayları yaşamışızdır. Hatta kararsız bile olsak, ikramın hatırına alış veriş yaptığımız çok olmuştur. Biz de size üç küçük mesajla maneviyat ve maddiyat bahçesinden üç gül demeti sunuyoruz. "Risale i Nurla iştigalin (okuma,okutma) uhrevi (ahirete ait) ve dünyevi faydaları" isimli bölümü binlerce adet levha şeklinde dağıttık. Whatshapp kanalı ile birkaç defa gönderdik. Bir vesile ile Türkiye'nin çeşitli yerlerini dolaştık. Dağıttığımız Risal-i Nurla meşguliyetin faydalarına dikkat çeken levhanın en görünür yerlerde asılı olduğunu gördük. Sevindik. İnşallah siz de seveceksiniz.

1. Ehl-i dalâlete karşı manen mücahede etmek, 

2. Üstadına neşr-i hakîkatte yardım etmek, 

3. Müslümanlara îmân cihetinde hizmet etmek, 

4. Kalem ile ilmi tahsil etmek, 

5. Bazan bir saati bir sene ibadet hükmüne geçen tefekkürî ibadeti yapmak, 

6. İmân ile kabre girmektir.

Beş türlü de, dünyevî faydaları var:

1. Rızıkta bereket, 

2. Kalbde rahat ve sürur, 

3. Maîşette sühûlet, 

4. İşlerinde muvaffakiyet, 

5. Talebelik faziletini almakla, bütün Risâle-i Nur Talebelerinin dualarına hissedar olmak. (Şualar)

*

İkinci gülümüz aşağıdaki paragraf;

Risale-i Nur’a hizmet, kalbe rahat, rızka bereket, vücuda sıhhat verir. (Hizmet Rehberi)

*

Üçüncü gülümüz, Üstadımızın en kıymetli talebesi Zübeyir Gündüzalp’ten:

“Daima cebinizde, çantanızda Nurları taşımak, okumak; daima okumak için, zamanlarınızı büyük bir kıymetle kıymetlendireceksiniz. Nurları okumak sevgisi ile, Nurları okumak heyecanıyla, Nurları okumak ihtiyacı ile yanacaksınız.” 

*

Risale-i Nur’a hizmet, kalbe rahat, rızka bereket, vücuda sıhhat verir. (Hizmet Rehberi)

KÜÇÜK BİR TEŞEKKÜR

Gönderdiğimiz kitaplara bir kaç cümle ile edilen teşekkür cümleler:

Hocam kitaplarım şimdi geldi, çok güzeller. Allah sizlerden ve vesile olan tüm kardeşlerimden razı olsun. Size teşekkürümü çok okuyarak, çok okutarak ve dua ederek yapacağım inşallah.

NOT:

Mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder, bayramın, İslam ve insanlık âlemine hayırlı başlangıçlara vesile olmasını temenni ederim.

Okunma Sayısı: 1140
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Koronavirüs salgınında son 24 saat

    Erzurum'da 3,5 büyüklüğünde deprem oldu

    Fahrettin Koca verileri açıkladı: 987 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu

    Türkiye'nin en derin gölü alarm veriyor

    Meteoroloji uyardı: Sağanak bekleniyor

    Foça'da tekne battı: 4 ölü

    Netanyahu ile Gantz arasında tartışma

    ABD'de koronavirüs nedeniyle 1152 ölüm daha

    Tel Abyad'da terör saldırısı: 2 ölü

    'Üniversite mezunlarının yüzde 42'si iş bulamıyor'

    Tatilciler dönüş yolunda

    İmamoğlu: İstanbul'da 130 bin ihtiyaç sahibi aileye kurban eti ulaştıracağız

    Muharrem İnce yeni parti iddialarına yanıt verdi

    Rusya, koronavirüs aşısı için Ekim ayını işaret etti

    Fahrettin Koca'dan 'tatil' uyarısı

    İran'dan Türkiye'ye 'Ayasofya' tebriği

    İnanç grubu temsilcileriyle bayramlaşan İmamoğlu: Bu zenginliği büyüteceğiz

    Bilim Kurulu Üyesinden 'ikinci dalga' uyarısı

    Türkiye'de salgın döneminde 32 bin 232 kişi daha milyoner oldu

    Elde kalan kurbanlıkları Et ve Süt Kurumu alacak

    En Çok Okunanlar

    Ahmet BATTAL

    Hükümet ve cemaatler
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Mehmet Özkan'ın ardından
    Genel

    Şırnak'ta 300 yıllık örnek gelenek
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Mehmet Özkan Ağabeyden bayram mesajı
    Osman ZENGİN

    Ah Mehmed Özkan ah!...
    H. Muharrem OKUR

    Üç gül takdim ediyoruz
    M. Said ZEKİ

    Hak ve adaletten dönüş yoktur
    Mehmet ÇETİN

    İbretli aşınmalar
    Rifat OKYAY

    Tarif edemediğim bir toplum
    Genel

    Yurt dışı kurbanlarımız kesildi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.