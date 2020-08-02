Üç gül takdim ediyoruz

Çarşıya çıktığımız zaman bir kısım esnaf, sattıkları ürünlerini tattırmak ve tanıtmak ve satmak isterler.

Satmak istedikleri ürünlerinden küçük parçaları keserek müşteri olabilecek kimselere ikram ederek yemelerini sağlarlar. Burada asıl maksat küçük parçayı hediye edip, devamını satmaktır. Çoğumuz böyle olayları yaşamışızdır. Hatta kararsız bile olsak, ikramın hatırına alış veriş yaptığımız çok olmuştur. Biz de size üç küçük mesajla maneviyat ve maddiyat bahçesinden üç gül demeti sunuyoruz. "Risale i Nurla iştigalin (okuma,okutma) uhrevi (ahirete ait) ve dünyevi faydaları" isimli bölümü binlerce adet levha şeklinde dağıttık. Whatshapp kanalı ile birkaç defa gönderdik. Bir vesile ile Türkiye'nin çeşitli yerlerini dolaştık. Dağıttığımız Risal-i Nurla meşguliyetin faydalarına dikkat çeken levhanın en görünür yerlerde asılı olduğunu gördük. Sevindik. İnşallah siz de seveceksiniz.

1. Ehl-i dalâlete karşı manen mücahede etmek,

2. Üstadına neşr-i hakîkatte yardım etmek,

3. Müslümanlara îmân cihetinde hizmet etmek,

4. Kalem ile ilmi tahsil etmek,

5. Bazan bir saati bir sene ibadet hükmüne geçen tefekkürî ibadeti yapmak,

6. İmân ile kabre girmektir.

Beş türlü de, dünyevî faydaları var:

1. Rızıkta bereket,

2. Kalbde rahat ve sürur,

3. Maîşette sühûlet,

4. İşlerinde muvaffakiyet,

5. Talebelik faziletini almakla, bütün Risâle-i Nur Talebelerinin dualarına hissedar olmak. (Şualar)

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İkinci gülümüz aşağıdaki paragraf;

Risale-i Nur’a hizmet, kalbe rahat, rızka bereket, vücuda sıhhat verir. (Hizmet Rehberi)

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Üçüncü gülümüz, Üstadımızın en kıymetli talebesi Zübeyir Gündüzalp’ten:

“Daima cebinizde, çantanızda Nurları taşımak, okumak; daima okumak için, zamanlarınızı büyük bir kıymetle kıymetlendireceksiniz. Nurları okumak sevgisi ile, Nurları okumak heyecanıyla, Nurları okumak ihtiyacı ile yanacaksınız.”

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Risale-i Nur’a hizmet, kalbe rahat, rızka bereket, vücuda sıhhat verir. (Hizmet Rehberi)

KÜÇÜK BİR TEŞEKKÜR

Gönderdiğimiz kitaplara bir kaç cümle ile edilen teşekkür cümleler:

Hocam kitaplarım şimdi geldi, çok güzeller. Allah sizlerden ve vesile olan tüm kardeşlerimden razı olsun. Size teşekkürümü çok okuyarak, çok okutarak ve dua ederek yapacağım inşallah.

NOT:

Mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder, bayramın, İslam ve insanlık âlemine hayırlı başlangıçlara vesile olmasını temenni ederim.