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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 ARALIK 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Yayınlarımız hizmetini yapıyor

H. Muharrem OKUR
12 Aralık 2020, Cumartesi
Yaklaşık 20-25 gündür covid virüsü ile birlikte yaşıyoruz.

 

Bütün dünya ile birlikte Kronavirus görevlisi bizi de teslim aldı. Yeme, içme, koku alma, tatma gibi duygularım izne çıkmış durumda, dualarınızı bekliyorum.

Yayınlarımız her zeminde hizmetini yapıyor. Elhamdülillah Hâzâ Min Fadli Rabbi.

*

Mektubumuza geçiyoruz.

Kıymetli abim;

Selamün Aleyküm. Öncelikle bu mektubum ile sizleri rahatsız ettiysem veya isteğim ile bir hadsizliğe başvurduysam şimdiden özürlerimi iletmek isterim.

Sizlerle henüz tanışmamış olsak da, yardımızına başvurarak, vesilenizle cezaevi yıllarımızın başlarında yani zor kısımlarında "Nur"lara ulaştık. Ve vesilenizle, temininde güçlük çektiğimiz "Nur"lardan faydalandık, faydalanıyoruz da. Öncelikle bu hayrınız için Allah'ım ebeden razı olsun demek istiyorum.

Allah'a emanet olun. Dua ile...

*

İkinci Mektub

Çok değerli Medrese-i Yusufiye Ekibi üyeleri,

Öncelikle Rabbimin selamı ve bereketi üzerinize olsun. Korona dolayısıyla bir ay önce göndermiş olduğunuz Külliyat sonunda elimize ulaştı. Allah razı olsun.

Eğer mümkünse koğuşumuz kalabalık olma hasebiyle küçük Risalelerden de gönderebilir misiniz?

Şimdiden Allah Razı olsun.

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