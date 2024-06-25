Yörüklükten akademisyenliğe

H. Muharrem Okur / Arda Bilik

Geçtiğimiz günlerde Bekir Develi Bey’in, Youtube üzerinden yayınlanan ve Elif Akçivi isimli bir kızımızın katıldığı “Bekir Develi ile Peynir Gemisi” programını izledik.

Programın konuğu olan Elif kızımızın oldukça ilginç bir hayat hikâyesi var. Kendisi yörük bir ailenin yörük kızı olarak Mersin bölgesinde çadırda dünyaya gelmiş, çadırda büyümüş ve halen çadırda yaşıyor.

Yörük olmanın gerektirdiği günlük yoğun işlere ve kısıtlı imkanlara rağmen üniversite dahil tüm eğitimlerini başarı ile tamamlamış. Tüm bunlara ilaveten Mersin Üniversitesinde Sanat Tarihi üzerine yüksek lisans programında eğitimine devam etmekteymiş. Kendisinin sosyal medya hesapları ve takipçileri bulunmakta. Hedefi olan akademisyenlik yolunda emin adımlarla ilerleyen bu kızımızın hayatı pek çok konuda ibret alınabilecek ve örnek gösterilebilecek bir hayat.

İnternetin, teknolojik imkânların çok kısıtlı olduğu bir ortamda, hayvanlarla, tarımla yoğun şekilde ilgilenilmesi gereken bir yaşantıda bu eğitimi tamamlamak, bir sosyal medya hesabı açarak milyonlarca takipçiye ulaşmak elbette tebrik edilmesi gereken bir başarı. Sabah namazı ile güne başlayan ve çok ağır ve çeşitli işleri ailesiyle birlikte gerçekleştiren kızımız, belirli bir program dâhilinde, bazen çok zorlansa da eğitimini aksatmamış, türlü zorluklara ve imkânsızlıklara rağmen çalışkanlığı ile bu zorlukları aşmış. Kendisi ve yaşantısıyla ilgili detayları sizler de öğrenebilirsiniz.

Peki, İman-Kur’an hizmetinde bulunan ve gayesi Kur’an’dan süzülerek asrımızın yaralarına şifalar sunan Risale-i Nurları milyonlara ulaştırmak olan bizler, bu hayat hikâyesinden nasıl bir ders alabiliriz? Çeşitli imkânsızlıklara, yokluklara, problemlere, bahanelere rağmen ne yaparak bu gayemize vasıl olabiliriz? Göreceğiz ki temele konulmuş bir gaye ve bu gaye yolunda, sabır, sebat, şevk, çalışkanlık bizleri tüm yokluklara, tüm imkânsızlıklara, çeşitli problem ve sorunlara rağmen gayemize vasıl edecektir inşallah.

İhlas ile gayemize odaklanmak bahane dinlemeyecek, çalışkanlık ile inayete mazhar olunacaktır inşallah. Cenab-ı Hakk şevkimizi ve gayretimizi daim kılsın, örnek verdiğimiz bu kızımız gibi zorlukların üstesinden gelerek başarıya ulaşabilmeyi bizlere nasip etsin. Âmin.