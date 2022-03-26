Zindanlarda geçen bir ömür

“Ben cem’iyetin iman selâmeti yolunda âhiretimi de feda ettim. Gözümde ne Cennet sevdası var, ne Cehennem korkusu. Cem’iyetin, yirmibeş milyon Türk cem’iyetinin imanı namına bir Said değil, bin Said feda olsun.”

(Bediüzzaman Said Nursî)

Üstadımız Bediüzzaman Said Nursî’nin vefatının sene-i devriyesinde pek çok derin manaları bir kez daha yaşıyoruz. Alem-i İslâm’ın selameti için her şeyini feda etmiş bir kahraman. Ömrü zindanlarda geçmiş bir kahraman... Üstadımızın ve Nur talebelerinin zindanlardaki yaşantısıyla alakalı bölümler Risale-i Nur eserlerinrde mevcut. Zindanların nasıl gül gülistana dönüştüğü, Medrese-i Yusufiyeye tebeddül edişi gözler önüne seriliyor. En zor şartlarda, en imkansız durumlarda dahî Üstadımızın vazifesiyle zindanların karanlıkları, Medrese-i Yusufiye’nin

Kur’an Nurlarına inkilab etmiş. Günümüzde Medrese-i Yusufiyelerin doluluk oranı hayli yüksek. Suç oranları artmış, muhtelif suçlardan pek çok insan Medrese-i Yusufiyelerde. Pek çoğu da Kur’an hakikatlerine muhtaç ve bu hizmetlere açık.

“Bu Medrese-i Yusufiye’nin nâzırına yazdım: Ben Rusya’da esir iken, en evvel Bolşevizm’in fırtınası hapishanelerden başladığı gibi, Fransız İhtilal-i Kebiri dahi en evvel hapishanelerden ve tarihlerde serseri namıyla yâdedilen mahpuslardan çıkmasına binaen; biz Nur şakirdleri, hem Eskişehir, hem Denizli, hem burada mümkün oldukça mahpusların ıslahına çalıştık. Eskişehir ve Denizli’de tam faidesi görüldü.” Üstadımızın Şualar’da belirttiği bu ifadeden de Medrese-i Yusufiyelerin ne kadar mühim olduğu anlaşılmış oluyor. Cenab-ı Hakk yardımcımız olsun.

Bu haftaki mektubumuza geçiyoruz.

Öncelikle saygılarımı sunuyorum, gönderdiğimiz mektuplara değer vererek ihtiyaçlarımızı karşılamaya çalıştığınız için çok teşekkür ediyorum. Ben ve eşim ...... ceza evindeyiz.

Benim şu an bu kitaplardan alma imkânım yok ancak okumaya çok ihtiyacımız var. Sizden ricam; eğer varsa bir takım “Risale-i Nur Külliyatı”nı bizlere gönderebilseniz çok sevinirim. Hem koğuştakiler de istifade eder. Allah’a emanet olunuz...

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