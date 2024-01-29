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29 OCAK 2024 PAZARTESİ - YIL: 54

Zübeyir Gündüzalp Ağabeyden ders

H. Muharrem OKUR
29 Ocak 2024, Pazartesi
İnternet ortamında nihayetsiz bilgi ve belgeye ulaşabildiğimiz şu zamanımızda, hizmet-i Kur’aniye’de bulunmak arzusunda olanlar için de pek çok doküman mevcut.

Üstadımız Bediüzzaman Said Nursi’nin “Kainata değişmem” dediği ve en çalkantılı dönemlerde büyük hizmetlerde bulunmuş, “Lahana yaprağı kadar da olsa gazeteye ihtiyaç var” diyerek Yeni Asya gazetemizin temellerinin atılmasında gayretleri olan Zübeyir Gündüzalp ağabeyin okuduğu Risale-i Nur derslerinin ses kayıtları da bu dokümanlar arasında. 

Hususan “Zübeyir Gündüzalp Abiden Bir Ders ve Sohbet” adlı bir videoda, Zübeyir Gündüzalp ağabey kendi sesiyle Üstad Hazretlerine ait bir mektubu okuyor ve çok mühim hakikatleri barındıran bir ders yapıyor.  “Seksen sene bir manevi ömr-ü baki kazandıran şuhur-u selasenizi (üç aylarınızı) ve mübarek kudsi gecelerinizi ruh-u canımızla tebrik ederiz” şeklinde başlayan Üstadımıza ait mektubun devamındaki hakikatler oldukça dikkat çekici: “Nur talebelerinin fevkalade bir tesanüd ve ittihatla; kardeş kardeşe, kardeş ağabeye sarılarak ders-i nuriyede diz dize, hizmeti nuriyede el ele manevi cihad-ı ekber-i diniyede omuz omuza vererek; Nur Risaleleriyle Kur’an ve imana bu mübarek vatan ve millet ve Alem-i İslam vus’atinde hizmet ettikleri şu günlerde, umum Nur talebeleri büyük bir bayram havası içinde, Cenab-ı Hakk’a hadsiz ve nihayetsiz hamd-ü senalar etmektedirler.” 

Devamında; ahir zamanın manevi yaralarından kurtulma vesileleri, maddi ve manevi huzurun anahtarları, manevi dertlerimize derman bulmanın, ruhi ve kalbi hastalıkların, ruhi ızdırap ve sıkıntılardan kurtulmak çarelerinin, dehşetli asrımızın gam ve kederlerinden kurtulmanın, elemlerin sevinç ve sürurlara, zahmetlerin rahmetlere tebdil edilmesinin hakikatlerinde Risale-i Nurların nasıl bir Kur’ani vesile olduğundan bahsediyor. Tüm bunlara ilave olarak manevi kazançların büyüklüğünü nazarlara sunuyor. 

Mübarek üç ayların başlaması vesilesiyle Üstadımızın üç ayları tebrik eden bu mektubunu okuyan Zübeyir Gündüzalp ağabeyin dersini herkese tavsiye ediyor, hizmet-i imaniye ve Kur’aniyede tam da Üstadımızın bahsettiği gibi, diz dize, omuz omuza, kardeş kardeşe, el ele, kalp birliği ile ihlasla hizmetlerimize sarılabilmemiz için dua ile... 

Saygıdeğer Yeni Asya Neşriyat

Yaklaşık 8 aydır Tarsus Cezaevinde hükümlü bulunmaktayım. 6 Şubat 2023 deprem felaketini Kahramanmaraş’ta yaşadım. Henüz deprem psikolojisini üzerimden atamamışken tutuklanmam bende ciddi üzüntüye sebeb oldu. Eşim depremden bu yana halen işsiz ki, eşim de cezaevinden çıkalı yaklaşık dört ay oldu. Maddi imkansızlıktan dolayı bana okuyabileceğim dua kitabı ve Risale gönderememektedir. Sizden isteğim Risale-i Nur Külliyatı... ve sizin yayınevinizden olan okuma kitapları... Saygılarımı sunuyorum. 

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