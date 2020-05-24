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24 MAYIS 2020 PAZAR - YIL: 51

Bayram bize bayram olsun

Hanefi Örnek
24 Mayıs 2020, Pazar 00:02
Şiir - Hanefi Örnek

Huzur gelsin yurdumuza,

Gönüller Hakk’a Ram olsun,

El ele omuz omuza,

Bayram bize bayram olsun.

 

Sevgi kalpte çiçek açsın,

Muhabbet nurunu saçsın,

Nifak, şikak bizden kaçsın,

Saadetimiz tamam olsun,

 

Bayram bize bayram olsun.

Nur beslesin uhuvveti,

İhlas gidersin kasveti,

Kovun gitsin husumeti,

 

Merhametimiz tam olsun,

Şefkat bize bayram olsun.

Bitsin zulüm, bitsin feryat,

Bitsin bu devri istibdat,

 

Normale dönsün bu hayat,

Ne pahalılık ne zam olsun,

Refah bize bayram olsun.

Dostluğa kapı açalım,

 

Nuru Kur’an’ı saçalım,

Nefrete savaş açalım,

Ne dert acı ne gam olsun,

Dostluk bize bayram olsun.

 

Baht rüzgarı bize dönsün,

Ayrılık ateşi sönsün,

Silahlar hep sessiz olsun,

Gönüllere iman dolsun,

 

Sevgi bize bayram olsun.

Muhabbet nurun baharı, 

Uhuvvet imanın kârı,

Merhamettir gönlün yarı,

 

Hak rızası zimam olsun,

Hizmet bize bayram olsun.

Akan gözyaşları dinsin,

Kavim kardaşlar sevinsin,

 

Kalplere sekinet insin,

İlim olsun, irfan olsun,

Hikmet bize bayram olsun.

Bir imtihan bu pandemi,

 

Değiştirdi tüm gündemi,

65 yaş hapiste mi,

Baba, dede imam olsun,

Vefa bize bayram olsun.

 

Mağfirete gark olalım,

Hidayete çark olalım,

Uhuvvete ark olalım,

İnsan olan adam olsun,

 

Sefa bize bayram olsun.

Alma mazlumun ahını,

Keser senin iflahını,

Bulmak için felahını,

 

Vebal sana haram olsun,

Selam bize bayram olsun.

Gönlünde perdeyi indir,

İhsanı bitiren kindir,

 

Artık bu hicranı dindir,

Hedefimiz İslam olsun,

Tevhid bize bayram olsun.

Yeni bir sayfa açalım,

 

Nifak şikaktan kaçalım,

Kin, inad boşuna çalım,

Rabbimizden gufran olsun,

Mağfireti bayram olsun.

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