Kâmil insan yetiştirme projesi

Okuma programları, birer oksijen çadırı olan irfan yuvalarında, kalbin tasfiye, aklın takviye olması, ruhun marifet iklimi ile soluk almasıdır.

Okuma mihveri, nurun deryasına kulaç atma, hakikatin atmosferinde soluklanmaktır. Okuma bizi bilgiye, bilgi bizi ilgiye, ilgi ise sevgiye, sevgi ise iman hakikatlerinin semasına bizi yükseltir. Bu esrarlı tecelli hayatımızı o nurun saadet ve güzellikleriyle bezer. Beşerin başka kulvarda aradığı hakikî zevk, elemsiz lezzetle buluşturur. Bu tür programlar, vicdanî gelişimde fıtrat ayarlarına dönüşü sağlar. Ferdi gelişimin basamaklarını birer birer atlayarak kimlik, kişilik ve karakter sahibi yapan en önemli husustur. Teori ve pratik arasındaki denge, lisan-ı hal ve lisan-ı kal arasındaki ahenk, iman ve amel arasındaki ilişki bizi Kur’ân ahlâkını yaşamamızı sağlar. Sünnet-i Resulullah’ı (asm) yaşayarak uygulamayı netice veren önemli bir merhaledir.

Kur’ân hakikatlerini, yaşama ideali ile model alan Risale-i Nur okuyucuları, Asr-ı Saadet misyonunu yüklenerek öze, temele inerek yeni kuruluşun esaslarını ikame etmektedir. Cemiyeti bir bina modeliyle, yeniden inşa etmek, bu gayret cehdin neticesidir. İçi boşaltılmaya çalışılan imanî ve İslâmî değerler, vahyin ışığında sünnet pratiği ile yoğurarak kâmil insan yetiştirme projesidir.

Bediüzzaman’ın “Eğer biz ahlâk-ı İslâmiyenin ve hakaik-i imaniyenin kemalâtını ef’âlimizle izhar etsek, sair dinlerin tâbileri elbette cemaatlerle İslâmiyete girecekler. Belki, küre-i arzın bazı kıt’aları ve devletleri de İslâmiyete dehalet edecekler” (Emirdağ Lâhikası – II, s. 89) formülüyle dirilişin, bu çağa İslâmın dinamizmini ifade Medresetüzzehra metodolojisinin bir uygulamasıdır.

Çeşitli fakültelerde meslekî eğitimi alan gençlerin, İman Kur’ân hakikatleri ile buluşup şahsiyet kazandığı bir eğitim ortamıdır bu programlar. Bir bahar mevsiminde yeryüzünde kendini gösteren diriliş musıkîsi ile ruhlarda uyanışı, kalplerde dirilişin ipuçlarını vermektedir. Haşir Risalesi ile marifet dersleri, kendini okuma ve keşif yolculuğunda çok şeyler ifade ettiği muhakkaktır. Risale okumaları, su gibi hava gibi bizi saran inayet esintisidir. Risale okumaları, sekülerizmi esas alan eğitim sisteminin kalp, ruh ve maneviyatımızdaki tahribatı gideren bir şifa hastanesi gibi bütün dertlerimize deva olmuştur.

Risale okumaları, fen ve felsefe rüzgârıyla keşmekeşliğe düşen, günah ve isyanla derbeder olan ruhumuza bir tuba esintisi, gönüllerimize hayat sunan bir ab-ı hayattır. Risale okumaları, bizi biz yapan Kur’ânî değerlerin kalp, ruh, gönül dünyamızda makes bulmasıdır. Risale okumaları, daralan kalplerimize bir firdevs rüzgârı, sönen ruhlara hayat bahşeden bir marifet kıvılcımı, hisleri motive eden saba rüzgârıdır.

Risale okumaları, aklı tenvir, kalbi tatmin, ruhu inbisat, lâtifelere inkişaf veren bir vicdan laboratuvarıdır. Risale okumaları, iman hakikatlerini haml ve hazm ameliyesidir. Hakaik-i imaniyenin inkişafı ile Cennetnüma bir hayatı yaşama provasıdır.

Risale-i Nur ürkek bir ceylan gibi narin, nazik ve hassastır, herkese açılmaz. Nurun mahremiyetine herkes nüfuz edemez. Sathî kalır, yüzeyde dolaşır durur. Samimî ve hasbî bir yöneliş olursa Risale-i Nur’dan hissesini alır. Onu anlamak için de aşkla, şevkle okumak gerekir.

Risale okumaları, ruhî idman, kalbî antreman ile iman merdiveni ile hakikat ufkuna yürümektir. Zira kemalat arşına insanı yükselten değerleri o zaman kazanır. Bu okumalara katılmak ise, nasip meselesidir. İradesini bu yolda seferber edenler bunu idrak eder. Bu durum bir hamiyet ve fedakârlık ameliyesidir.

Risale-i Nur, vahyin bu asırdaki hayatı kuşatan atmosferidir. Duygular onunla örselenir. Risale-i Nur, güzeller güzeli Peygamber Efendimizin (asm) Sünnet-i Seniyye kalesinde asrın tehlikelerine karşı bizi koruyan nur, ilâhî bir surdur. Onu okuyanlar, doğru yoldan ayrılmazlar inşaallah..