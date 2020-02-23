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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 ŞUBAT 2020 PAZAR - YIL: 51

Şanlı maziden, ümitli geleceğe

Hanefi Örnek
23 Şubat 2020, Pazar
Yeni Asya, Risale-i Nur’un medyadaki tercümanıdır. Onu okur, okutur ve hukukunu müdafaa eder. Yeni Asya, demokrattır. Hak, hukuk ve hürriyeti esas alır. Yeni Asya, insanî değerleri Kur’ân ölçüsü ile esas alır. İnsan haklarını önceler.

Yeni Asya, hakkaniyet ve liyakati esas alır. Âdil, eşit ve reşit bir yönetimin felsefesini benimser ve ona göre yayın yapar. 51. yılda bu esaslara uyduğumuzu, alnımızın akıyla yayın yaptığımızı söyleyebiliriz.

Yeni Asya, Risale-i Nur’un basın âleminde dili olarak sosyal, siyasî olaylara Nur’un perspektifinde bakmayı yegâne gaye edinmiş. Risale-i Nur’a karşı kurulan kumpasları boşa çıkarmış, elinden gelen bütün gayretiyle Risale-i Nur’un bu vatandaki hukukunu savunmuştur. 666 gün devlet tekelinde kaldıktan sonra, serbestçe aslına uygun basılmasını sağlamıştır.

Yeni Asya, müsbet hareketi esas almış, daima sevgi dilini kullanmıştır. Kindar değil, dindar olmaya çalışmıştır. Yeni Asya, filtreleri berrak, ölçüleri sağlam, kriterleri hayatî öneme haizdir. Yeni Asya, kendi menfaatini hiçbir zaman öne almamış, daima hakperestliği nefisperestliğe karşı tercih etmiştir. Yeni Asya’nın, 51 yıllık çizgisinde hiçbir kırıklık mevcut değildir. Daima istikamette, istikrarlı, dengeli bir yayın politikasını esas almıştır. Olaylara Risale-i Nur gözüyle bakmış, Kur’ân ve sünnet ölçülerinden şaşmamıştır. İmanî bu duruş, bize daima içtimaî ve siyasî hadiselere karşı isabet vermiş, zikzaklar çizdirmemiştir.

Yeni Asya, daima güzeli, doğruluğu, sadâkati, hak ve hürriyetleri savunmuş, Nur’un ölçülerini nazara vermiştir. Bu yönüyle basında yüz akımızdır. Maalesef hak etmediği saldırılara da hedef olmuştur.

Yeni Asya’ya sahip çıkmak, bir vatanperverlik, bir kadirşinaslık, bir vefa borcumuzdur. Çünkü Yeni Asya’nın başyazarı Bediüzzaman Said Nursî’dir. Yeni Asya, daima fedakâr ve feragat sahibi okuyucularının himmetiyle ayakta durmuş, kimselere avuç açmamıştır.

Yeni Asya ümit dolu, şevk dolu, ilim dolu bir cehd ve gayretle yoluna devam ediyor. Dâvâ aşkı, himmet ve gayretle demlenir. Feragat ve fedakârlıkla ateşlenir. ‘Kimin himmeti milleti ise, o tek başına bir millettir’ sözü boşuna söylenmemiştir.

Yeni Asya, büyük bir camiadır. Meşvereti esas alan hürriyetçi ve Demokratlara nokta-i istinattır. Milletimizin içeride ve dışarıdaki düşmanlarının oyunlarını bozduğu için hedef haline getirilmek isteniyor. Çünkü 51 senedir gazetemizle ve dergilerimizle manevî travmalara maruz kalan çocuklarımıza, gençlerimize Kur’ân eczanesinde ilâçlar nevinde neşriyat yapıyor. Yeni Asya, Bediüzzaman’ın gösterdiği hedefe doğru yürüyor. Seminerler, paneller, sempozyumlarla, ihtiyacımız olan moral değerleri topluma kazandırmak istiyoruz.

Gazetemize maddî ve manevî olarak sahip çıkmak bizim vazifemiz. Bu manada “İkinci 50 Yıl Kampanyası”na destek vererek Yeni Asya’mıza olan vefa borcumuzu yerine getirebiliriz. Yarım asırlık şanlı tarihimizi, ümit ve şevkli şanlı bir istikbale dönüştürme duâsıyla.

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