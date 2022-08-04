"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 AĞUSTOS 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

Havuzun deliklerini kapatmalıyız

04 Ağustos 2022, Perşembe
Bir siyasi partinin genel başkanı, bir vatandaşın ekonomi ile ilgili söylediklerine ve sorularına şöyle cevap verdi:

“Önce havuzun dibindeki delikleri kapatmak lazım. Yoksa ne kadar su koysan akar gider, boşa gider. Önce delikler kapanacak çözüm orada. Ondan sonra her damla suyun kıymetini bileceksin”.

Havuzdaki deliklerin kapatılması örneği Bediüzzaman Said Nursi tarafından yüzyıl önce bir çözüm önerisi olarak ifade edilmiştir. Her milletin kuvvetinin toplandığı maddi ve manevi bir havuzu vardır. İşte o havuzda delik açan başlar milleti fakir, güçsüz ve sahipsiz hale getirmişlerdir. “İşte o iki kısım reisler, bilerek veya bilmeyerek, o havuzun ve o hazinenin etrafında delik-melik açtılar. Mâye-i bekàyı ve madde-i hayatı çektiler. Havuzu kurutup hazineyi boş bıraktılar.“ (Münazarat) 

Hazineleri boş kalan milletler yeni bir şeyler üretmeyi bırakın elindeki mevcutları da hızla tüketerek dünyayı takip etmekten geri kalmışlardır. Deliklerden akıp giden tüm kazanımları tekrar elde etmek kolay olmayacaktır. Havuzdaki delikleri kapatmadan o havuzu tekrar doldurmaya çalışmak boşa verilen bir uğraştır. Her şeyden önce havuzdaki deliklerin kapatılması gerekmektedir. 

Peki delikler nasıl kapanacaktır? Bu delikleri kim hangi yöntemle kapatacaktır? 

“Eğer meşrutiyetten ve hürriyet-i şer’iyeden istifade edip, o delikleri kapatıp veya zeynâb sûretine çevirseniz, o kıymettar kuvveti harice sarf etmek için devletimizin eline verseniz, bahasına merhamet ve adalet ve medeniyeti kazanacaksınız. (Münazarat) 

Havuzdaki deliklerin kapanması öncelikle demokrasi ve demokratikleşmekle mümkündür. Demokrasiden istifade etmeden sağlam bir ekonomiye ulaşan yoktur. Avrupa devletlerine baktığımızda da demokratikleştikçe güçlenen ekonomiler görürüz. Havuzlarındaki delikleri kapatan milletler adaleti ve medeniyeti kazanmış, insanlarına yüksek kalitede bir hayat sunmuşlardır. İnşallah bizim havuzun delikleri de demokrasi ve hürriyetten istifade ile kapanacaktır.

Okunma Sayısı: 172
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    KPSS skandalına tepki yağıyor

    Hollanda: Su sıkıntısı yaşıyoruz

    KPSS iddialarına ilişkin Yediiklim Yayınları'ndaki aramalar tamamlandı

    KHK’lıların itibar ve hakkını iade edeceğiz

    Sebze fiyatında rekor artış

    “Üzümümüz dalda kaldı”

    Eğitim göçü “tersten” başladı

    TÜİK: 79,6 ENAG: 176,04

    Yunanistan’ın yeni müftülük yasasına tepki

    Hekimlerin yurtdışına gidişinde yeni rekor

    Çin savaş uçakları Tayvan'ın 'hava savunma sahasına' girdi

    İşverenler vakaları gizliyor mu?

    Vergi, harç ve cezalara tarihî zam geliyor

    Dolar 18'i aştı

    Çevik Bir dışarıda, onlar niye içeride?

    AYM: Barış akademisyenlerine ceza hak ihlali

    DDK’dan KPSS açıklaması: Problemli bir durum var

    Ethem Sancak Vatan Partisi’nde

    Rusya, İran'a ait uyduyu uzaya fırlatacak

    2022-KPSS'yle ilgili incelemeler başladı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    OHAL zulmünde yeni ihraçlar
    Genel

    Eğitim göçü “tersten” başladı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Mikail YAPRAK

    “Senin ne kıymetin var ki...”
    Genel

    “Üzümümüz dalda kaldı”
    Ahmet BATTAL

    Din hürriyeti ve kılpayı barış -2
    Genel

    Sebze fiyatında rekor artış
    Faruk ÇAKIR

    Güzel haberler gelsin
    Ali FERŞADOĞLU

    Şerirlere karşı derhal tedbir
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.