Çocuklarımızı ihmal etmeyelim

Sosyal medya fenomenlerinin haber konusu olması dolasıyla insanların çocuklarının durumu beni düşündürdü.

Gün içerisinde ellerinde sürekli telefon ile dolaşan ebeveynlerin çocukları olmak, onları nasıl etkiliyor? Annesi ile baş başa oyun oynayarak vakit geçirmek isteyen çocuğun sürekli kameralar ile izlenmesi, onların geleceğini nasıl etkiliyor?

Günümüz insanının çeşitli amaçlar için kullandığı sosyal medyada, ailelerin çocuklarının ev içi hallerini paylaşıp, onların popüler çocuk olması için çaba harcamaları, inceleme konusu yapılmalı.

Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur: “Hiç kimsenin izinsiz olarak bir başkasının evinin içine bakması helâl değildir. Eğer bakarsa (eve) girmiş demektir…” (Tirmizî 148)

Özellikle çocuklarımızın gülüşlerini, ağlamasını, yemek yemesini kayıt altına alıp milyonlarca insana paylaşmak, çocuğumuzun dünya ve ahiretini nasıl etkiliyordur kimbilir? Evin içinde sürekli telefonun kamerası ile gezen annelerin çocuklarını ihmal ettiklerini düşünüyorum.

Pew Research Center tarafından çocuklar ve gençlerin sosyal medya kullanım alışkanlıkları üzerine yapılan bir çalışmada, sosyal medyanın hayatlarını olumsuz yönde etkilediğini düşünen gençlerin çoğunluğu, siber zorbalıktan bahsetmişlerdir. Sosyal medyanın gerçek olamayacak kadar iyi yaşamları göz önüne serdiğini ve bu durumun hayatlarına gerçekçi olmayan bir açıyla bakmalarına neden olduğunu savunmuşlardır. (Anderson, M., & Jiang, J. (2018). Teens, social media & technology 2018. Pew Research Center, 31)

Özellikle başkaları tarafından izlenerek fenomen olan çocuklar ileriki yaşamlarında sosyal medya fenomeni olmak isteyebilirler. Ekranlara bağımlı hale gelen çocukları biz hangi oyun ile mutlu edebiliriz? Ailenin temel taşlarından olan mahremiyet, güven ve huzur ortamı kalkmış olur. Mahremiyeti en güzel koruyan tesettürdür. Risale-i Nur eserlerinde tesettür konusunda şunlar yazılmıştır: Tesettür, kadınlar için fıtrîdir ve fıtratları iktiza ediyor. Çünkü kadınlar hilkaten zayıf ve nazik olduklarından, kendilerini ve hayatından ziyade sevdiği yavrularını himaye edecek bir erkeğin himaye ve yardımına muhtaç bulunduğundan, kendini sevdirmek ve nefret ettirmemek ve istiskale mâruz kalmamak için fıtrî bir meyli var.

“Ey Peygamber! Hanımlarına, kızlarına ve mü’minlerin hanımlarına söyle, evlerinden çıktıklarında dış örtülerini üzerlerine alsınlar.” (Ahzâb Sûresi, 33:59.)

Velhasıl, hayatlarımızı ve çocuklarımızı ihmal etmeyelim, hassas mizanlar ile onları korumaya çaba gösterelim ki iki dünyaları da aydınlık olsun.