Günümüz insanlığının psikolojik problemlerinden biri de birbirini dinleyememe ve hep ben konuşayım isteği.

Bu durum analiz edildiğinde bakıyoruz derinlerde ne kadar çok manevî yaralar var. Herhangi bir topluma girdiğinizde eğer birisi sürekli baskın olarak konuşuyorsa o kişiye dikkat edin altında birçok sebeb bulacaksınız. İnsan, bazen konuşulanları dinlemekten bile yoruluyor hele ki; konuşulan meseleler ruha ferah vermiyorsa. Sonra insan odak noktasını kendine döndürüyor. Ben nasıl bir üslûpla, hangi konularda konuşuyorum? Herkes her meseleyi hürce konuşabilir mi? Kur’ân Talebesi yolunda olmaya gayreti içerisinde olan bizler de konuştuklarımızdan elbette oldukça sorumluyuz.

Bediüzzaman, “Güzel gören güzel düşünür, güzel düşünen hayatından lezzet alır” diyerek bize imanlı bir bakış açısıyla kâinata, insana ve konuştuklarımıza yön veriyoruz.. Her söylenen sözün kalbe girmesine müsaade etmiyoruz. Kim tarafından söylenirse söylensin, söylenen sözleri Kur’ân, Hadis ve Risale-i Nur mihengine vurur. Onlara uygunsa kabul ediyoruz. Öyleyse gelin birbirimizle ilimlerden, fenlerden, imanî ve dinî meselelerden konuşalım. Birbirimizin dünyası ve ahiretine faydalı olalım. Ben hakikatleri dinlemek istiyorum. Benim gönlüme ve kalbime şifalı olan sözleri duymak istiyorum. Sizleri pozitifliğe ve pozitif zihne dâvet ediyorum. Zira bizler Allah’ın izniyle celcelutiye kasidesi hürmetine pozitif Nur kalkanı ile çevremiz sapasağlam kuşatılmış durumdadır.

Ya İlâhî! Selâm isminle işlerimizi kolaylaştır, bize yücelik ver. Üstümüze af örtüsü geçir, kalplerimize şifa ver. Hu isminle rızkımıza bereket ihsan et, güçlükleri çöz. Ey Mabud, ya Hu, Ya hayre’l bizim için cömertliğinle rızıklar sun. Amin.