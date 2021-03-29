"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
29 MART 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

Böyle lütuf olur mu?

Hüseyin GÜLTEKİN
29 Mart 2021, Pazartesi
Bilindiği gibi 15 Temmuz hain darbe kalkışması ittifak ile bütün siyasî partilerin karşı durmasıyla, kısaca topyekûn milletin samimî duâlarıyla ve elbette Yüce Allah’ın yardımı ve inayetiyle püskürtüldü.

Elbette püskürtme öyle ucuz atlatılmadı. Çok ağır bedeller ödendi. İki yüz elli bir can verildi. Geride yüzlerce gazi, bir o kadar mağdur ve maddî zayiatı bıraktı o hain darbe girişimi.

Ülkemizi tamiri mümkün olmayan çok ağır sıkıntılara sürükleyen bu kanlı girişimin atlatılmasından sonra ne oldu? Hemen herkes, her kesim yetkililerin ellerindeki istihbarat birimleriyle emirlerindeki güvenlik güçleriyle darbe ile ilişkisi olanlarla olmayanların ayrı tutulacağını beklerken... 

Bir de baktık ki darbe ile ve darbecilerle alâkası olmayan, genç yaşlı demeden, kadın erkek demeden yüz binlerce gariban hapishanelere doldurulmaya başlandı. “Acırsak, acınacak duruma düşeriz” diyerek bir zamanlar faaliyetlerini alkışladıkları kişileri toptan suçlu ilân ederek ihdas ettikleri mahkemeler eliyle âdil olmayan ağır cezalara çarptırdılar. Çıkarttıkları KHK’larla ifadelerini dahi almaya gerek duymadan on binlerce memuru, amiri ihraç ederek açlığa mahkûm etmekten çekinmediler.

Bir ara; “at izi it izine karıştı..” diyerek siyasî iktidarın darbecilerle hesaplaşma işinin karanlık bazı mahfillerce hedefinden saptırıldığı ifade edildi; ama maalesef tekrar gerçekten anlaşılması imkânsız olan bir anlayışla; insanın mağduriyetine devam edildi.

Bir de insanları hayretlere sevk eden, vicdanları yaralayan şu sakat anlayışa kulak verelim: “(...) Yurt dışındaki hayatımızdan memnunuz. Rahatımız yerinde. (...) Her ne kadar oradaki bazı Müslümanlar bazı sıkıntılar çekse de aslında yaşananlar önemli bir lütuftur.”

Özetle yukarıda nazarlara verdiğimiz ifadeler malûm cemaatin içinde bulunan ‘beyin takımı’ sayılan bir şahsa ait. Nice canlara mal olmuş, yüz binlerce insanın aşına, işine mal olmuş, halen on binlerce masum insanın zindanlarda bulunmasına sebep olan bir darbeyi her iki cenah da kendileri açısından; “lütuf” görüyorsa...

Değerlendirmeyi sizlere havale ediyoruz.  

Okunma Sayısı: 205
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Küresel salgının son 24 saatinde neler yaşandı?

    Basının ilan ve kart mağduriyeti bitmeli

    Yoğun bakımların dolmasına az kaldı

    Uygur Türkü Anneler: Çocuklarımızın sesini duymak istiyoruz

    Ülkemiz adına büyük üzüntü duyuyoruz

    AYM yön değiştiriyor

    Fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa baskınları devam ediyor

    'Erken seçim için istifa edeceğim'

    Süveyş Kanalı'ndaki kurtarma çalışmaları sürüyor

    Sakarya'da kimyasal gaz tehlikesi: 12 kişi hastaneye kaldırıldı

    'Myanmar güvenlik güçlerinin döktüğü kandan dehşete düştük'

    Mobilya üreticileri kızgın

    Afganistan müzakerelerinde gözler İstanbul toplantısında

    Türkiye'den tarihi başlangıç

    12 ülkenin savunma bakanları Myanmar'daki darbecileri kınadı

    Lübnan'da yönetime istifa çağrıları

    Muğlak ifadelerle kapsam genişledi

    'Başkanlık kırmızı çizgiyse yeni anayasa konuşulur mu?'

    Kendini İslam dinini tanıtmaya adadı

    'Bediüzzaman bir müceddiddir'

    En Çok Okunanlar

    Hüseyin GÜLTEKİN

    Böyle lütuf olur mu?
    Şükrü BULUT

    Sevgilinin rıhletinin üzerinden tam bir karn¹ geçmiş…
    M. Latif SALİHOĞLU

    Düğüm, Ali Şükrü Bey cinayetinde
    Mehmet KARA

    Kongre bitince mi aklınıza geldi?
    Süleyman KÖSMENE

    Allah’ın ilminde var olmak
    Ali FERŞADOĞLU

    Övünme, öv, anlat ve teşekkür et
    Yeni Asya'dan Size

    Risale-i Nur ve Yeni Asya rüzgârı
    M. Said ZEKİ

    Husûmete vakit yok, ömür geçiyor!
    M. Ali KAYA

    Mevlid okumak ibadettir
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.