Hatalardan nedamet

“Geçmişte partimizin yaptığı bazı yanlışları itiraf ediyorum. Bunlardan ders çıkararak bundan sonra aynı hataları yapmamaya çalışacağız.”

“İnanmayın bunlara! Geçin bunları geçin.”

“Başörtülüler dahil olmak üzere her görüşten insana kapımız açık. Hepsinin başımızın üzerinde yeri var.”

“Dönün geçmişinize bakın! Yalan söylüyorsunuz!”

“28 Şubat sürecinde yapılan haksızlıkları tasvip etmiyoruz. Memleketin öncelikli problemi başörtüsü olmamalıydı.”

“Geçin bu boş lâfları!”

“Ben ilahiyatçı değilim, ama inançlı bir insanım.”

“Bakmayın bunların şehit cenazelerinde saf tutmalarına. Sakın bunlara aldanmayın. Bunlar ikiyüzlülük yapıyorlar!”

“Bütün yetkilerin tek adamda olduğu ucube rejimlerde ülke felâkete gider.”

“Geçmişte tek adamla siz ülkeyi felâkete götürdünüz. Ama bakın biz tek adamla problemsiz, sıkıntısız tıkır tıkır idare ediyoruz evvelallah.”

“Kavgadan, kutuplaşmaktan bu millet bıktı; yeter artık. Huzur ve barış içinde yaşamak istiyoruz.”

“Senin kardeşliğine güvenilmez. Geç böyle boş lâfları!”

“Muhafazakâr kitle ile de kucaklaşıp helâlleşeceğiz.”

“Kendin muhafazakâr değilsin ki!”

“Yargıya müdahale etmek suretiyle adaleti bitirdin. Beraat ettikleri halde neden onlara halen suçlu muamelesi yaparak, onları işlerine iade etmiyorsunuz?”

“Bu konuda bana adalet dersi veremezsin! Dönüp geçmişinize bakın. Yatanların hepsi de suçlu anladın mı?”

“Dolar almış başını gidiyor. Milleti açlığa, sefalete mahkûm ettiniz.”

“Biz ekonomiyi rayına oturtmak için kurtuluş savaşı verirken; siz de dış güçlerin safında yer alıyorsunuz.”

Eğri oturup doğru konuşalım: Geçmişte Kemalizm ideolojisinin bayraktarlığını yapmış, laiklik adına milletin dinî değerlerini hiçe sayan, bir partinin bazı idarecilerinin geç de olsa hatalardan nedametleri ve milletten helâllik diledikleri şeklindeki beyanları; kutuplaşmaların ve gerginliklerin son bulması için hayra âlâmet değil midir?

Öyle görünüyor ki hep kutuplaştırmaktan, kavgadan, gerginliklerden nemalanarak koltuklarını muhafaza etmek isteyenler bu müsbet beyanlardan rahatsız oluyorlar.

İstiyorlar ki onlar yine eskiden yaptıkları gibi Kemalizm adına hakları ve hukukları rafa kaldırarak keyfî uygulamaları savunsunlar. Ki kendilerine gün doğsun; bugüne kadar yaptıkları hukuksuzluklara, adaletsizliklere devam edebilsinler.