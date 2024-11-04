Muhalefetin performansı

Hemen her alandaki başarısızlığına rağmen; mevcut iktidar partisinin, hem de uzunca bir zamandır iktidarını sürdürüyor olmasının önemli sebeplerinden birisi de, bizce yeteri kadar beceriye sahip olan, millete bir umut ve güven verecek bir muhalefetin olmayışıdır.

Gerek içeride gerek dışarıda uyguladıkları zikzaklı, yanlış politikalar neticesinde ülkeyi, tamiri mümkün olmayan sıkıntılara maruz bırakan bu iktidara karşı; yeteri kadar donanıma, cesarete, hünere sahip olan ve Demokrat misyonun temsilci olan DP’nin içinde bulunduğu bir muhalefet bulunsaydı, bu iktidar bu derece bedihî yanlış politikalara tevessül edemezdi, etmeye devam etseydi böyle uzun süre iktidarda kalamazdı.

Başta Suriye ve Mısır olmak üzere hemen hemen bütün dünya ile ilişkilerindeki zikzaklar sonucu ülkemizin düçar olduğu itibar ve güven kayıplarına karşı, muhalefetin, iktidarın bu yanlış politikalarına yönelik, millet nezdinde kabul görecek güçlü bir tepkisine şahit olduk mu?

Uyguladıkları yanlış ekonomi politikaları neticesinde, yakın tarihte emsali görülmeyen hayat pahalılığı ve canavarlaşan enflasyon karşısında, bir tarafta inim inim inleyen milyonlarca ailenin içler acısı hâli... Diğer taraftan; üç-dört maaş alan, ihalelerle servetlerine servet katan, hayat pahalılığından haberi olmayan, şatafat içinde günlerini gün eden, iktidara yalakalık eden çevrelere milletin cebinden bu gibi peşkeşleri çeken iktidara karşı muhalefet, istenilen manada hangi etkili tepkileri gösterebildi?

Aradan geçen bunca zamana rağmen, birçok yönü ile aydınlanmamış olan 15 Temmuz hain kalkışmasının ağır bedelini; kendi ifadeleriyle “altı ibadet” dedikleri, darbe ve darbeciler ile hiçbir ilgisi olmayan gariban kimsesizlere ödettirmek suretiyle işin içinden çıkan iktidarın “Ne istediniz de vermedik…” itirafına rağmen muhalefetin, iktidardan hesap sorması noktasında cılız bazı seslerden başka bir şey duyduk mu?

AİHM ve AYM kararlarını görmezden gelen; adalet, hak hukuk esaslarını hiçe sayan, dayattıkları baskı ve verdikleri talimatlar ile yargıyı işlemez haline getiren iktidarın, bu pervasızca, keyfî, hukuk tanımaz uygulamalarına dur diyecek, ses getirecek bir tepkilerine veya faaliyetlerine şahit olduk mu muhalefetin?

Bize göre, Altılı Masa, iktidarın yaptığı yanlışlara son vermek için bir çare olabilirdi. İktidarın kurdukları tuzakları fark edemeyen bazı muhalefet partilerinin oyuna gelmesiyle Altılı Masa maalesef berhava oldu.

Muhalefet, iktidarın sebep olduğu sıkıntılara, problemlere karşı hiçbir şey yapmadı demek istemiyoruz. Muhalefet partileri elbette olup bitenlere karşı seyirci kalmadılar, yanlış uygulamaları tasvip etmediklerini, rahatsız olduklarını zaman zaman dile getirdiler. Velâkin iktidarı millet nazarında mahçup edecek, sarsacak caydırıcı bir performansı gösteremediler maalesef.

Görebildiğimiz kadarıyla halk, bugüne kadar iktidarın hemen her alanda yaptığı yanlış işlerden artık bıktığı için, bunaldığı için, çaresizlik içinde başka bir iktidar arayışında. Muhalefet, girdiği bu dağınıklığına son verir, şimdiye kadar yaptığı hataların ve kusurların farkına varır, daha atak, daha cesur bir performans gösterirse millet nezdinde kabul görür ve iktidara gelebilme şansını yakalar.