"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
30 MAYIS 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

Zulme ortak olma tehlikesi

Hüseyin GÜLTEKİN
30 Mayıs 2022, Pazartesi
Bir insan durup dururken, birilerinin işlediği suça ortak olur mu? “Öyle şey mi olur! Birilerinin işlediği suça biz neden mesul olalım?” diyebilirsiniz. Ama inancımıza göre bazen başkalarının işledikleri haksızlıklardan, zulümlerden biz de sorumlu olabiliyoruz.

Mesela kuvvetine güvenen bir zalimin, bir mazlumu dövdüğünü görüyorsunuz. Elinizden geliyorsa bu zulme elinizle engel olmanız; buna gücünüz yetmiyorsa hiç değilse buğz etmeniz gerekir. Böyle yapmayıp, mazlumun feryatlarına kulaklarınızı tıkayıp bir de zalime, “Vur vur...” diye tezahüratta bulunuyorsak ”Zulme rıza zulümdür” kaidesince bu zulme ortak oluyoruz demektir.

Hz. Peygamber’in (asm): ”Zımmiye eziyet edenin hasmı benim” beyanlarının gereği olarak değil ehl-i dine, İslam topraklarında yaşayan suçsuz bir gayrimüslime dahi haksız, hukuksuz muamelelerde bulunulamaz. Böyle uygulamaları yapanlara taraftar oluyorsak; bunun dinimizin yasakladığını bilmemiz lazım.

Gayrimüslim bir mazluma dahi haksızlığı, hakareti, zulmü yasaklayan bir dinin mensupları olarak bizler bazen olmadık haksızlıkları, acımasızca zulümleri din kardeşlerimize yapıyoruz. Elimizde güç veya yetki varsa; biçarelere sudan bahanelerle olmadık haksızlıklarda bulunmaktan deyim yerinde ise gurur duyanlar oluyor.

Zalim babamız da olsa; babamızın yaptıklarını tasvip etmemekle beraber onu engellemeye çalışmak, mazlum düşmanımız da olsa ona taraftar çıkmak ve elimizden geldiğince ona yardımcı olmak gerekirken, çoğu zaman bunun tam tersini yapıyoruz. 

Zulmü, haksızlığı yapan kim olursa olsun sesimiz çıkmadığı gibi; yapılan zulümleri, hukuksuzlukları yapanlara taraftar oluyoruz maalesef.

Yüce Allah’ın: “Zalimlere meyletmeyin, yoksa cehennem ateşi size de dokunur...” tehditlerinden haberdar olan siyasileri bir kenara koyalım. Ehl-i dinden, senelerdir hapishanelerde ömür tüketen binlerce mazlumun ahına sessiz kalmak hata değil mi? Maalesef birçok ehl-i din, “Elbette bir suçları, kabahatleri vardır.” gibi faraziyelerle olup bitenlere alkış tutarak, işlenen zulümlere ortak olduklarının dahi farkında değiller.

Yeni Asya, işlenen zulümlere ortak olmamak için, her halükarda mazlumun yanında olmayı prensip edinmiş. Haksızlık yapanlar en yakınlarımız dahi olsa; onların tarafında olmadığımızı münasip lisan ile ifade ediyoruz. Haksızlıklara, zulümlere düçar olanlar düşmanımız da olsalar, onlara yardımcı olmak icap etmez mi? Birileri bu merdane tercihten dolayı rahatsız olup iftiralarda bulunurlarsa tavrımız değişmez inşallah.  

Okunma Sayısı: 531
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Hedef basını susturmak

    Prag’da bahar

    Domates fiyatı iki kat olur

    Sağlıkta geriye doğru çağ atladık

    393 hâfız, icazetle taçlandı

    Brezilya'daki selde ölü sayısı 44'e yükseldi

    ‘Böyle giderse ekmeyi bırakacağız’

    OHAL ve KHK’lar tam bir keyfîlik getirdi

    6’lı masa kazanacak

    Bakan Koca: Hastaneler hariç, maske mecburi olmaktan çıktı

    'Gıda Komitesi'nde alınan kararlar açıklandı

    Sandık bir an önce gelmeli

    Mescid-i Aksa baskınına Türkiye'den tepki

    15 yıl sonra ilk

    Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi yeniden başkan oldu

    Şehit Piyade Uzman Çavuş Hasan Çatal dualarla uğurlandı

    Ortak akıl ve nitelikli demokrasiye ihtiyaç var

    Aç insana ‘Aç değilsin’ deyip hakaret ediyor
    📷

    Hollanda'da 'Açık Cami Günü' etkinliği ilgi görüyor: 'Burası çok güzel bir yer'

    Sigara üretimi için yılda 600 milyon ağaç kesiliyor

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Domates fiyatı iki kat olur
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Zulme ortak olma tehlikesi
    Yeni Asya'dan Size

    Hukuk mücadelemizde müsbet gelişmeler
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Hedef basını susturmak
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Said ZEKİ

    Helâlleşme gerçekleşti mi?
    Fatih Yargı

    Prag’da bahar
    Süleyman KÖSMENE

    Yurt dışı kurban kayıtları başladı
    M. Latif SALİHOĞLU

    Önce Türkçülük, ardından Kürtçülük hortladı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.