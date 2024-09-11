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11 EYLÜL 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 55

Kumar borcu biter bitmez ordayım

İbrahim Aktaşcı
11 Eylül 2024, Çarşamba
Vaktiyle, memleketin birinde, adamın birisi ne zaman hamama gitse, sudan bir sebeple kavga çıkarır, hamamcıya parasını ödemezmiş.

Onun bu davranışları hamamcının canına tak etmiş. Bedavacının son gelişinde hamamcı onun elbiselerini fırına atıp yakmış. Geriye bedavacının kamasını ve kırmızı kuşağını bırakmış.

Yıkanıp dışarı çıkınca elbiselerini göremeyen bedavacı vaziyeti anlamış ve hamamcının yanına giderek şöyle sitem etmiş: “Tamam kızdın anladık da Allah’tan kork be adam. Biz buraya böyle mi geldik?”

Bugünkü köşe yazımız, iş işten geçtikten sonra “biz buraya böyle mi geldik” diye sitem edenler hakkında.

Adalet, hürriyet, liyakat, maneviyat derken tek adam rejiminin vatandaşa attığı son kazık enflasyon. Enflasyon halkı yalnızca fakirleştirmiyor, ahlakını da bozuyor.

Enflasyon sebebiyle çalışarak biriktiremeyeceğini anlayan kimileri, kestirmeden zengin olmanın yollarını arıyor.

Bu arayışın ülkemizdeki suç oranlarını yükselttiği bir gerçek. Suça bulaşmayı göze alamayanlar ise sanal kumar gibi daha az riskli yollara tevessül ediyor.

Pek gündeme gelmese de sanal kumar günümüzün en büyük problemlerinden birisi. Yasadışı bahis, sanal kumar ve çekiliş oyunları gençler arasında giderek yaygınlaşıyor.

Algoritması sayesinde oyuncularına başlangıçta biraz kazandıran, onları bağımlı hale getirdikten sonra ise ellerinde avuçlarında ne varsa alan bu sanal kumar sitelerine önlem alınmıyor.

Instagram’dan tutun Anayasa Mahkemesinin sitesine dahi(!) erişim engeli getiren iktidar, konu sanal kumar siteleri olunca ihmalkâr davranıyor. Böyle olunca “bu sanal kumar sitelerinin sahipleri kim acaba” sorusu akla geliyor.

Devlet bu sanal kumar meselesine çözüm bulmak şöyle dursun, kendisi de birazcık alet oluyor. Yasa dışı kumar sitelerini bırakın, Milli Piyango’nun internet sitesinde dahi kumar benzeri oyunları oynamak mümkün.

Üstelik Mili Piyango da “her zaman oynatan kazanır” raconunu(!) uygulayanlardan.

Sanal kumar oynamak ve parasını katlamak isteyenler, önce ellerindekini avuçlarındakini kaybediyorlar. Sonra ise “en azından kaybettiğimi kazanayım” ümidiyle kredi çekip, borç alıp bu bataklığa yeniden düşüyorlar.

Günün sonunda kumar müptelası mağdurlar, bu sitelere; “tamam kızdın da Allah’tan kork, biz buraya böyle mi geldik” dese de beş para faydası olmuyor.

Sanal kumar sebebiyle borçlanan ve bu borçları yüzünden canına kıyanlar da bir hayli fazlalaştı.

Gençleri aldatıp, onları kumar ağına düşürdükten sonra pençelerini onların rızıklarına geçiren bu sanal kumar çetelerine/sitelerine karşı İçişleri Bakanlığının harekete geçmesini bekliyoruz.

“Buraya kadar pek iyi hoş ancak başlıkla yazının ilgisini kuramadık” diyenlere cevap verelim:

Başlıktaki cümle bize ait değil. O cümleyi “aile saadetinin” ağzından kaleme aldık…

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