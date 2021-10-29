12 Eylül 1980 İhtilâli ve Nur Talebeleri

Aziz Üstadımız Bediüzzaman, Risale-i Nur’da darbelere, istibdada, tahakküme, zulme, rey-i vahit/ tek kişi görüşünün hâkim olduğu yönetimlere karşı olduğunu beyan eden1, demokrasi manasındaki hürriyet ve meşrûtiyeti müdafaa eden2, siyaseten Ahrar/ Demokrat güçlere destek olan3 ahir zamanın peygamber varisi yüksek bir âlimdir.

Hal bu böyle iken, Yeni Asya mensubu Nur Talebeleri Üstada ve Risale-i Nur’a sadâkat göstererek bütün darbelere, müstebitlere, özellikle 12 Eylül 1980 darbesine karşı açık ve cesur bir tavır koyarken, bazı ağabeylerin bulunduğu önemli bir Nur Talebesi grubu, darbecilerin korku ve tehdit vb. tuzaklarına düşerek, 12 Eylül 1980 darbesine taraftar olmuşlardır.

Onlar, “Bu 12 Eylül harekâtı Malazgirt’ten, Niğbolu’dan Mohaç’tan Çanakkale’den daha ileridir”4 diyerek onu övmüşlerdir.

Onlar, darbecilerin maksatlarının; darbe zemini oluşsun diye anarşiyi önlemeyerek, darbe yaparak, zayıflayan Kemalizmi ihya etmek olduğu yönünde, Yeni Asya tarafından ikaz edilmişlerdir.

Bu samimî ikaza karşı onlar, “Kader bizi Kemalistlerle beraber olmaya mecbur etti. Onlar olmasaydı komünistler ihtilâl yapacaklardır”5 demişlerdir.

Halbuki Üstad Bediüzzaman, o rejimin müessisi olan malûm zatın mahiyetinin ne olduğunu anlama yolunda, bizim gibi binler adam hapse girse hatta idam olsalar, din-i İslâm cihetiyle ucuz olacağını beyan etmiştir.6

Üstad, hayatı boyunca siyaseten Ahrar/ Demokrat güçlere nokta-i istinat olduğu halde onlar, darbecilerin yönetimden uzaklaştırdıkları o güçlere olumsuz bir tavır alıp, ihtilâlcilerin darbe sonrası kurdukları partilere destek olmuşlardı,7

Onların 12 Eylül 1980 darbesini desteklemeleri, diğer dinî cemaat ve grupların da onlara bakarak benzer yanlış destek vermelerine sebep olmuşlardır.

Hile ve desiselerle dindar camianın desteğini arkasına alan darbeciler, demokrasiyi askıya alarak siyaset dengesini bozmuşlar, Anayasa, kanun ve tüzüklerle Kemalizm’i kamu ve özel sektör alanlarında yaygınlaştırarak, Kemalist anlayışla genç neslin dimağını uyuşturmuşlardır.

Diğer taraftan onlar, kanunlarla Demokrat siyasîlerin meydana çıkışlarını engelleyerek T. Özal ve ekibi gibi demokrat olmayan, ancak kendilerine ve Kemalizm’e sadâkat gösteren ehliyetsiz kadroları iş başına getirmişlerdir. O kadrolar da devlet kaynaklarını talan ederek ve yersiz kullanarak ülkeyi borç batağına saplamışlardır.

Son söz: O Nur grupları, o süreçte Yeni Asya Nur Talebeleri gibi Risale-i Nur’un siyasî ve içtimaî prensiplerine sadâkat gösterip, darbecilere cesurane tavır gösterip mazlum demokrat güçlerin arkasında dursalardı, Allah u âlem dindar camia da benzer tavır gösterirdi. Darbeciler de çok tahribat yapamadan devre dışı kalabilirlerdi, Türkiye de çok zarardan kurtulup siyasî ve manevî istikrarına tekrar kavuşabilirdi.

Dipnotlar:

1- Münâzarât, s. 50. Eski Said Eserleri, YAN, 2017, s. 110.

2- Münâzarât, YAN, 2012, s. 54.

3- Emirdağ L. 2, YAN, 2016, s. 348.

4- M. Kutlular, İşte Hayatım, YAN, 2008, s. 290.

5- Age. s. 292.

6- Şuâlar, YAN, 2017, s. 369, 370.

7- İşte Hayatım, s. 299.