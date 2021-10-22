1977 seçimleri ve Nur Talebeleri

Derin güçlerin, 1970’lerin başında Ahrar/Demokrat güçleri iktidardan düşürmek için önünü açtıkları Erbakan ve ekibi, MNP ve daha sonra MSP ile din adına siyasî meydana çıkması, Demokratlara destek veren dindar camianın kafasını karıştırdı. MSP 1973 genel seçimlerinde 48 milletvekili çıkararak Demokrat güçleri zayıflattı ve tek başlarına iktidara gelemeyecek bir duruma düşürdü.

O ekip, Demokrat olmayan ve dine muarız olan siyasî güçler (Ecevit) ile koalisyon kurarak onların iktidar yolunu açtı. O koalisyon da 1971 muhtırası akabinde içeri atılan komünist ve anarşistleri affederek dışarı çıkardı. Onlar da o güçlerin kanatları altında Komünizm’i hâkim kılmak için ülke sathında terör estirdiler.

O dönemde bazı ‘Türkçü, milliyetçi’ gençler, durumdan vazife çıkarıp meydanlara inerek, devlet güçlerinin yapması gereken mücadeleyi üstlenerek, komünist gençlerle silâhlı çatışmaya giriştiler. O dönemde ülke çapında sıkıyönetim ilân edilmesine rağmen ordu ve askerler, darbe şartları olgunlaşsın diye olaylara müdahale etmiyorlardı.

O süreçte kaos, gerilim ve karışıklık içinde toplumun güven ve huzuru yok olmuştu, sağ-sol çatışmalarında her iki taraftan takriben 5000 genç teröre kurban gitmişti.

Üstad Bediüzzaman, Batılı devletlerin desteği ile 1877 Osmanlı –Rus savaşında Rus ordusu, (İstanbul’u işgal etmek üzere şehre 13 km yaklaşarak) İslâm’ın nurunu söndürmeye çalıştıklarını, ancak 12. Asrın Müceddidi olan Mevlânâ Halid-i Bağdadî’nin talebeleri, manevî cihatlarıyla Rusları geri püskürttüklerini ifade etmektedir. (Şuâlar, İstanbul 2017, Birinci Şuâ, s. 745)

Onlardan yüz sene sonra, ahir zaman Müceddidinin şakirtleri olan Nur Talebeleri, 1977 seçimleri öncesinde, “İslâmî hareket ve MSP” isimli bir broşürü hazırlayıp yurt sathında dağıtarak, dindar camiayı siyasî tehlikelere karşı uyarmışlardır. Onlar, MSP’nin Demokratları daha çok bölmemesi ve ülkenin Komünizm’e teslim edilmemesi için var güçleriyle Ahrar/Demokratlara nokta-i istinat olmuşlardır.

Adı geçen seçimlerin sonunda MSP, 48 milletvekilinden 24 milletvekiline düştü. Komünist ve anarşistleri himaye eden Ecevit ve partisi, 213 milletvekili çıkararak 13 milletvekili eksiği ile hükümeti kuracak çoğunluğu elde edemedi.

O dönemde Nur Talebeleri, Nur mesleğinin iman ve Kur’ân hizmeti yanında, içtimaî ve siyasî prensibini işletmekle Türkiye’nin büyük bir facianın eşiğinden dönmesine sebep olmuşlardı.

Onların o zamandaki örnek tavrı, hem dini siyasete alet eden dindar kimlikli siyasî akımın, hem de komünist ve anarşistleri meydanlara salan fesat ve tahrip odaklarının planlarını bozmuştur.

1977 seçiminin akabinde Nur Talebeleri başta olmak üzere, dindar camianın desteğini alan Demokratlar, koalisyonla da olsa iktidara tekrar geldiler. Onlar, ülkeyi kalkındırma hamlelerine kaldıkları yerden devam ederken, demokrasiyi tesis ederek, insan haklarının, din ve vicdan hürriyetinin önünü tekrar açtılar.

Onların başında bulunduğu hükümetlerin açtıkları hürriyet zemininde, Nur Talebeleriyle birlikte cemaat ve tarikatların ifa ettikleri iman ve Kur’ân hizmeti, siyasetin ve devletin müdahalesi olmadan, rahat ve sağlıklı bir şekilde inkişaf etti. Bunun sonucunda toplumda özellikle genç nesilde imanî ve ahlâkî şuur gelişti.

Son söz: Nur Talebelerinin 12 Eylül 1980 yılına kadar Nurun içtimaî ve siyasî ölçülerinde sebat ederek Ahrar/Demokratlara nokta-i istinat olmaları ve onları iktidara taşımaları ülkemizin siyasî, içtimaî ve manevî istikrarına vesile olmuştu.