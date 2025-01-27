Gazete ve dava - 2

Önceki asırlarda muannid dinsizlere karşı yapılan Allah yolunda cihad, kılıç ve kalkan gibi maddî silahlarla, ehl-i imanı irşad kendilerine hürmet duyulan temayüz etmiş din âlimleri yoluyla olmaktaydı.

Günümüzde ise ehl-i imanı irşad ve ehl-i dalalete tebliğ vazifesi daha çok İnternet, görsel ve yazılı medya gibi manevî vasıtalarla yapılmaktadır. Medyayı kötü hedeflerine ulaşmak için kullanan fikir cereyanları, toplumu ifsad ederken, iyi ve etkili kullananlar insanların ıslahına katkı sağlamış olmaktadırlar.

Medyada Risale-i Nur’un naşir-i efkârı olan Gazetemiz Yeni Asya, takip ettiği müsbet yayın çizgisiyle; makale ve haberleriyle bizim ulaşamadığımız kamuoyuna, kişi ve makamlara, Üstad Bediüzzaman’ı ve Risale-i Nurları tanıtmakla aslında doğru İslâm’ı ve İslâm’a lâyık doğruluğu tebliğ etmiş olmaktadır. Onlara yöneltilen haksız hücumları püskürtmektedir.

Gazetemiz, bir taraftan Risale-i Nur’un penceresinden bakarak dünyada ve ülkede cereyan eden hadiselere doğru yorumlar yaparken, değer taraftan makale ve araştırma yazılarıyla Risale-i Nur hakikatlerinin şerh ve izahını yapmaktadır. Ayrıca daire içinde doğum, vefat, şevke medar hizmet haberlerini yayınlamakla Nur Talebelerinin iletişimlerini sağlayan muhabere organı vazifesini görmektedir.

Gazetemiz, hakperest yayın çizgisiyle devlet yöneticilerini doğru icraatlarında tebrik, hatalı işlerinde ikaz ederek siyasette yol gösterici görevini yerine getirmektedir.

O, daire harici kişi ve makamlardan maddî imkân talebinde bulunmadan, fedakâr okuyucularının desteğiyle kıt imkânlarla yaptığı bu çok mühim yayınla büyük bir manevî cihad ifa etmiş olmaktadır. İnşallah onun idarecileri, yazarları, çalışanları ve okuyucuların hepsi, mükâfatı Allah rızası ve ebed-i saadet olan bu cihadın neticesinde hâsıl olan büyük sevaba ortak olmuş olmaktadır.

EKONOMİK KRİZLERDE GAZETEYE DAHA KUVVETLİ DESTEK VERMEK

Okuma yazma bilmeyen bir Yahudî, orada yayınlanan Yahudî gazeteyi satın alarak dükkânında bir kutuya koyarmış. Buna muttali olan esnaf komşusu, okuyamadığı halde gazeteye niçin para verdiğini sormuş. O da “Bu gazete, benim fikirlerimi yayarak benim davama hizmet etmektedir. Ona destek vermek benim görevimdir” demiştir. Yeni Asya medyada Risale-i Nur yoluyla iman ve Kur’ân davasına hizmet eden yegâne gazetedir. Ona destek vermek her bir Nur Talebesinin bir vazifesi olsa gerektir.

Ülkemizin yaşamakta olduğu ağır ekonomik kriz, diğer basın organlarını etkilediği gibi Yeni Asya’yı da etkilemektedir. Ancak gazetenin daha canlı ayakta durması, sesinin daha gür çıkması için fedakâr okuyucularının biraz daha desteği gerekmektedir. Gazetenin fiyatı olan 15 TL bir çay bedelidir. Günde bir arkadaşımıza bir çay ikram ettiğimizi farz ederek en azından bir adet gazete almalıyız. İyi imkâna sahip olanlar, iki tane alıp birini kendisine ve ailesine, diğerini çay ocağı gibi uygun bir yere bırakmalıdır. Onu okuyanlardan birinin hidayete nail olarak imanını kurtarması umulur.

Kaldı ki ona verilen para Allah yolunda verilen sadaka-i makbule hükmündedir. Peygamber Efendimiz (asm) bir hadisinde, sadakanın belâyı defedeceğini bildirmektedir.1 Allah yolunda yapılan harcamaların onlarca misliyle bereket suretinde başka bir şekilde ödeneceği Kur’ân’da geçmektedir.2

Elhasıl: Yeni Asya’nın tirajının artması ve okuyucularının çoğalması Üstad'ın ve Risale-i Nur’un daha geniş bir çevreye yayılması demektir. Bu da Türkiye toplumunun iman ve ahlâk yönünden iyi bir seviyeye yükseleceği anlamına gelir. Cenab-ı Hak yardımcımız olsun. Âmin.

Dipnotlar:

1-Heysemî, Mecmeu’z Zevaid,3/63.

2-Enfal Suresi, 60.