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12 HAZİRAN 2020 CUMA - YIL: 51

Haksız hücumlara karşı Yeni Asya’ya destek vermek

İbrahim ERSOYLU
12 Haziran 2020, Cuma
Günümüzde siyasî ve dünyevî cereyanlar kitleleri kendilerine bağlamada, küresel fesat şebekeleri, zındıka ve dinsizlik cereyanları da, toplum kesimlerini ifsat etmede interneti, yazılı ve görsel medyayı, sosyal medyayı etkili bir şekilde kullandıkları görülmektedir.

Ahir zamanın Asr-ı Saadet modelini ortaya koyan Nur Cereyanı’nın da, iman ve Kur’ân hakikatlerini insanlara tanıtmada etkili bir medya diline ihtiyacı vardır. Günümüzde Yeni Asya Gazetesi manşet, haber ve makaleleriyle bu ihtiyacı en iyi şekilde karşılamaktadır.

Gazetemiz bir taraftan Bediüzzaman ve Risale-i Nur’u kamuoyu gündemine taşıyarak doğru İslâm’ı ve İslâm’a lâyık doğruluğu ortaya koyarken, diğer taraftan adaleti, insan hak ve hürriyetlerini müdafaa ederek, yapılan zulüm ve haksızlıklara dikkatleri çekerek demokrasi ve hukuk mücadelesi vermektedir. Bu mücadeleyle büyük manevî bir cihad ifa etmiş olmaktadır. Bu cihadın mükâfatı inşallah ahirette ebedî saadet olarak tecellî edecektir.

Gazetemize bu büyük cihadında özellikle bu yaz aylarında maddî manevî destek vermek; onu alıp okumak, sonra muhtaç olanlara ulaştırıp geniş bir çevrede okunmasına vesile olmak mühim bir hizmettir. Bu hizmet aynı zamanda Risale-i Nur’a hizmet sayılır.

O, diğer gazetelerden farklı olarak, Nur’un “istiğna düsturu” gereğince devletten maddî destek almadan, sadece vefakâr okuyucularının katkılarıyla kendi yağıyla kavrulan yegâne gazetedir.

Gazetemizin fiyatı olan 2.5 TL, yaklaşık bir bardak çay bedeli mesabesindedir. Her gün bir dostumuza bir bardak çay ikram ettiğimizi farz ederek bir tane fazla gazete alıp komşumuza veya bir dostumuza verdiğimiz zaman, ona destek çıkmış oluruz. 

Bu desteği zekâtımıza veya sadâkamıza sayabiliriz. Sadâka belâyı def edeceği bir Hadiste ifade edilmektedir.

Ciddî destek verilmesi halinde, gazetemizin tirajı artarak sesinin daha gür çıkacağı ve Türkiye’nin gündeminin müsbet manada değişmesine vesile olacağı açıktır.

Üstad zamanında Risale-i Nur ve hizmetine yer veren o günün gazetelerini Zübeyir Gündüzalp’e aldırıp okutur, bir kısmını Külliyata dâhil ederdi. O bugün hayatta olup Yeni Asya’yı görseydi, ona çok sevinir, onu tebrik eder ve bütün Nur Talebelerinden ona sahip çıkmalarını isterdi.  

Son söz: En azından Yeni Asya Nur Talebeleri ve onun çizgisini benimseyen dostlar, başkalarının çekinmesinden veya bigâne kalmalarından daha çok gayrete gelip, gazetemize hararet ve ciddiyetle sahip çıkmaları gerekmektedir.

Bu arkadaşlarımız himmetlerini ve maddî imkânlarını gösterişli külliyeler, lüks dershaneler inşa etme yerine, Risale-i Nur Külliyatı’nı ve gazetemizi geniş çevrelere tanıtma faaliyetlerine harcamaları hizmette öncelikleri olmalıdır.

Gazetemize hücum ederek onun susmasını veya susturulmasını isteyen muhaliflere en güzel cevabın böyle verilebileceğini düşünmekteyim.

Cenâb-ı Hak yardımcımız olsun. 

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