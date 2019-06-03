Peygamberimizden (asm) dualar

ŞEYTANIN DESİSELERİ

“Allah’ım! Günahlarımın kirini benden kar ve buz suyuyla yıka! Kalbimi de beyaz elbiseyi kirden temizlediğin gibi, günahlardan temizle! Benimle günahlarımın arasını da doğu ile batı arasını uzaklaştırdığın gibi uzaklaştır.” (Cami’üs-Sağir)

“Ey kalpleri istediği anda istediği yöne çeviren Allah’ım! Kalbimi aydınlık hak yolundan ayırma.” Orada bulunan Ümmü Seleme (ra): “Ey Allah’ın elçisi! Bu duâyı ne kadar da çok okuyorsunuz?” diye sorduğunda Hz. Peygamber (asm) şöyle cevap verir: “Ey sevgili hanımım Ümmü Seleme! Bütün insanların kalpleri Allah’ın iki kudret parmağı arasındadır. Dilediğini doğru yolda tutar, dilediğini de saptırır.” (Cami’üs-Sağir)

“Allah’ım! Bana kendi sevgini ve Senin yanında sevgisi bana fayda verecek kimsenin sevgisini ver.” (Tirmizî, Da’avât, 73)

“Allah’ım! Nimetinin yok olmasından, verdiğin afiyetin (nimet ve sağlığın) bozulmasından, ansızın cezalandırmandan ve öfkene sebep olan her şeyden Sana sığınırım.” (Müslim, Zikir, 96)

“Allah’ım! Öfkenden rızana; cezandan affına sığınırım. Senden yine Sana sığınırım. Sana övgüyü saymakla bitiremem. Sen kendini nasıl övdüysen öylesin.” (Müslim, Salât, 222)

“Allah’ım! Kederden ve üzüntüden, acizlikten, tembellikten, cimrilikten, korkaklıktan, borç yükünden ve insanların kahrından Sana sığınırım.” (Ebû Davud, Salât, 367)

“Allah’ım! Korkaklıktan Sana sığınırım. Ömrün en düşük çağının zorluklarından, dünya fitnelerinden ve kabir azabından da Sana sığınırım.” (Buhârî, Cihad, 25)