Merhum Nasreddin Hoca bir gün camdan yağan yağmuru seyrediyor… Yağmurdan kaçan adama gözü takılmasın mı? Açmış pencereyi adama bağırmış:

“Behey! Neden Allah’ın rahmetinden kaçıyorsun?” demiş. Adam hocaya cevap vermeden kaçışına devam etmiş. Gün bu ya… Devran döner, ertesi gün adam camdan yağmuru izlerken Hoca bu sefer dışarıda yağmura tutulmuş… Üstelik tabana kuvvet koşar adımlarla kaçıyormuş Hoca. Bunu gören adam Hoca’ya: “Behey Hocam! Allah’ın rahmetinden kaçılır mı? Neden koşuyorsun?” Hoca bu… Lâfın altında kalır mı? “Neden olacak, Allah’ın rahmetine basmamak için kaçıyorum!”

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