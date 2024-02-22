Adalet ve hürriyet mücadelemiz

Risale-i Nur’un medyadaki dili olan Yeni Asya, demokrasiyi ve millet iradesini hedef alan 12 Mart’a da, 12 Eylül’e de, 28 Şubat’a da, 15-20 Temmuz’a da aynı kararlı duruşla karşı çıktı ve tek başına esaslı bir mücadele verdi.

12 Mart’ta, muhtıracıların kurduğu hükümet dönemindeki yayınlarıyla yine demokrasiyi savundu ve dayatmalara karşı koydu.

12 Eylül darbesine de biat etmedi ve teslim olmadı. Tam tersine darbeyi ve darbecileri eleştirdi. Başörtüsü yasağına itiraz etti. Dayattıkları darbe anayasasına red oyu verilmesi gerektiğini savundu. Bedelini de ödedi ve bu yayınları sebebiyle toplam 470 gün kapatıldı.

O günlerde kendisine yapılan “Bu kadar sert gitmesek de askerin hışmını üzerimize çekmesek” telkinlerine rahmetli Kutlular Ağabeyin ifadesiyle “Bizim esbab-ı mucibemiz ne?” cevabıyla mukabele etti ve duruşunu bozmadı.

Aynı tavrı 28 Şubat’ta da devam ettirdi. 28 Şubatçıların baskılarına tepki gösterdi. Bundan dolayı DGM’ler eliyle susturulmaya çalışıldı. Yayınları sebebiyle defalarca toplatıldı, hakkında davalar açıldı, neredeyse yargılanmayan yazarı kalmadı. Bir ay kapatıldı ve bu sürede “Asya” adıyla devam etti. Kısa süreli resmî ilan kesme cezalarına maruz kaldı.

17 Ağustos 1999 depremine “İlahî ikaz” dediği için hedef oldu, bazı yazarları yargılanıp mahkûm edildi, Kutlular Ağabey de yine aynı sebeple 276 gün hapis yattı. Ne var ki, ilerleyen süreçte bu mahkûmiyetler ya AİHM’den dönüp hak ihlali ve tazminat kararlarına konu oldu, veya yine mahkeme kararlarıyla hükümsüz sayılarak adlî sicilden silindi.

Yeni Asya 15-20 Temmuz sürecindeki haktan yana ve haksızlığa karşı duruşu sebebiyle de hukuksuz baskı ve dayatmalara, hak gasplarına maruz bırakıldı. Resmî ilan hakkının dört yılı aşkındır, bu uygulamanın hukuksuzluğunu tescil eden mahkeme kararlarına rağmen gasp edilmesi; yargı kararıyla alabilen istisnalar dışında, mensuplarının çoğuna basın kartlarının verilmemesi; aynı şeyin gri pasaportta da söz konusu olması; yargı tacizlerine, seviyesiz ve aşağılık trol saldırılarına, iftira ve hakaret dolu karanlık algı operasyonlarına hedef yapılması, bunların öne çıkanları.

Ama Yeni Asya önceki darbeler gibi 15-20 Temmuz’a da papuç bırakmadan adalet ve hürriyet mücadelesini, eksilmeyen bir kararlılıkla devam ettiriyor. Ve bu mücadeleyi de kazanıyor. Son örnekleri, 55. yılımızın arefesinde aldığımız beraat ve AİHM kararları...