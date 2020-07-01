"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 TEMMUZ 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Alarm zilleri çalarken

Kâzım GÜLEÇYÜZ
01 Temmuz 2020, Çarşamba
Saray iktidarı “Türkiye’yi uçuracak” diye propaganda ettiği yeni sistemin ikinci yılını geride bıraktığımız şu günlerde pembe tablolar çizmeye ve çok ciddî bir sıçramanın eşiğinde olduğumuzu söylemeye devam ederken, muhalefet çevreleri tam tersi kanaatte.

Ve bunların içinde, AKP Genel Başkanının yolunu ayırdığı eski yol arkadaşları da var.

Ülkedeki gidişat karşısında hep sessiz ve pasif kalmakla eleştirilen 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün ekonomi için yaptığı son değerlendirme, bunun yeni örneklerinden:

“Dünya ekonomisinin % 5 küçüleceği, avro bölgesinin % 10’un üzerinde daralacağı tahmin ediliyor. İhracatının % 60’ını Avrupa’ya yapan bir ülke olarak bizim için durum kötü. Dahası, virüsün neden olduğu istihdam krizi. En çok gençler sıkıntı çekecek.” 

(Taha Akyol’un söyleşisi, Karar, 29.6.20)

Korona sürecinde işsizliğin tsunamiye dönüşeceği yönündeki uzman uyarıları hayli zamandır gündemde. Özellikle genç ve üniversiteli işsizliğinin oluşturduğu tablo da.

Ekonomist kimliğiyle de bilinen DPT eski Müsteşarı, İstanbul Milletvekili İlhan Kesici’nin tesbit ve ikazları da son derece çarpıcı:

“Ekonomide en düşük –% 5 ya da -% 7 bir daralma olacak. Bu işsizliği de beraberinde getirecek. Her kıştan sonra bahar olmuyor. Bazan kıştan sonra kara kış geliyor. Kara kışa ve TIR’ın altına son sür’atle gidiyoruz...”

Bu ve benzeri uyarıların çok fazla yoğunlaştığı bir süreçte, bazı anketlere göre ekonomideki gidişatın gerek ülke geneline, gerekse şahsına etkisinden endişe duyanların oranı % 80-90’lara kadar ulaşmış durumda.

Sadece ekonomi açısından bakıldığında alarm zillerinin çaldığını gösteren vaziyet bu iken, hiç kimsenin istifini bozmadan ve herşey yolundaymış gibi davranma lüksü yok.

Bu sorunları tesbit eden ve bir ölçüde dillendiren muhalefetin de, hâlâ iktidar bloku içinde oldukları halde gelişmeleri endişe ve tedirginlikle izleyen kesimlerin de bu gidişat karşısında rutinin dışında ve ezberleri bozacak çıkışlar yapmaları, en başta kendileri açısından daha fazla ertelenmesi mümkün olmayan bir görev ve sorumluluk değil mi?

Demokrasi içerisinde bir çıkış yolunun en kısa zamanda ve mutlaka bulunması şart. 

Erken seçimi zorlamak dahil...

Okunma Sayısı: 331
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Üniversiteye siyaset darbesi

    Emekliye TÜFE oyunu

    Eski Deprem Yönetmeliklerine göre yapılan yapılar güvensiz mi?

    Dünyada son 24 saat

    Sudan'da binlerce eylemci yeniden sokaklara indi

    Şehir Üniversitesi öğrencileri, Marmara Üniversitesi'ne aktarılacak

    Koca: Tedbirlerde dikkatli değiliz

    ABD'deki ölü sayısı 128 bin 819'a yükseldi

    Kılıçdaroğlu: İntikam almak için Şehir Üniversitesi'ni kapattılar

    'Ancak 28 gün sonra testlerimizin sonucu negatif çıktı'

    YÖK'ten ve Marmara Üniversitesi'nden ''Şehir Üniversitesi'' açıklaması

    Giresun'daki arama çalışmalarından acı haber

    Koca, asker uğurlama konusunda uyardı

    İran'da en yüksek ölüm sayısı kaydedildi

    KPSS'nin uygulanacağı sınav merkezleri hakkında bilgilendirme

    Rusya Ulaştırma Bakanından Türkiye açıklaması

    Kanal İstanbul'a ilişkin yeni gelişmeler

    Dünya genelinden son veriler

    Bebek katili ölü ele geçirildi

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Alarm zilleri çalarken
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Cevher İLHAN

    Adalette de “siyasî kutuplaşma”
    Genel

    Emekliye TÜFE oyunu
    Ahmet BATTAL

    Devlet hepsine sahip çıksa-2
    Ali FERŞADOĞLU

    Ferasetimize ne olmuş?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Osmanlı’da Nuh Tufanı (2)
    Hasan KOÇ

    Namazı kıldıktan sonra adaleti kırma
    Genel

    Üniversiteye siyaset darbesi
    Risale-i Nur'dan

    Kuvvet, kanunda ve hakta olmalı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.